Nella Legge di Bilancio 2021 c’è spazio per un’agevolazione concessa a favore dei nostri amici a quattro zampe: il bonus animali domestici 2021. La misura, indirizzata, ai proprietari di cani e gatti, si sostanzia nella detrazione di spese riguardanti la cura e l’assistenza degli animali da compagnia. Scopriamo insieme come funziona e quali spese possono essere rimborsate.

La Legge di Bilancio 2021 ha portato all’introduzione di una serie di agevolazioni pensate dal Governo per fornire un aiuto economico alle famiglie e lavoratori colpiti gravemente dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Non tutti, però, sono a conoscenza del fatto che la manovre finanziaria contempla un sussidio destinato ai proprietari di animali: il bonus animali domestici per cani e gatti.

Ma di cosa si tratta? Nello specifico, il benefit si concretizza in un rimborso delle spese veterinarie supportate per la cura e l’assistenza dei propri animali di compagnia, riconoscibile mediante detrazione fiscale.

D’altra parte, un sostegno in questa direzione era indispensabile, soprattutto se si considera il numero sempre più crescente di adozioni. Dai dati resi noti dall’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) emerge, infatti, una forte tendenza dei cittadini italiani ad adottare gatti e cani presso canili o gattili.

Il dato più interessante si ravvisa nell’ultimo biennio. Nel periodo contrassegnato dalla pandemia le adozioni hanno subito una crescita mai riscontrata. Nel 2019 gli italiani hanno aperto la porta della propria abitazione a circa 8.000 cani e 10.000 gatti.

Un dato senza dubbio interessante soprattutto se si considera che l’anno successivo (2020), il numero delle adozioni aumentò di circa il 15% rispetto al totale del 2019 (18.000).

Essere proprietario di un cane o un gatto, senza dubbio, determina un cambio radicale delle proprie abitudini quotidiane. Gli animali domestici diventano dei veri e propri componenti della famiglia in grado di rallegrare qualsiasi giornata con richieste di coccole ed attenzioni.

Naturalmente, prendersi cura di un animale non è un impegno di poca importanza. I fidati amici a quattro zampe hanno bisogno di cure e visite veterinarie, non poco costose in termini economici.

Proprio in tal senso, la cabina di regia del Governo capitanato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha optato per la riconferma del bonus animali domestici, aumentandone addirittura l’ammontare del finanziamento al fine di offrire un valido aiuto economiche alle famiglie per le spese veterinarie sostenute per cani e gatti.

Nel corso dell’articolo, forniremo una panoramica a 360 gradi sulla misura dedicata agli animali domestici, in cosa consiste, chi sono i fortunati che potranno beneficiare dell’agevolazione e quali requisiti e condizioni devono essere puntualmente rispettate per poter essere ammessi al bonus e farne domanda.

Bonus animali domestici: come funziona?

Il bonus animali domestici, come accennato in precedenza, consiste in una detrazione Irpef riconosciuta ai proprietari di cani e gatti a titolo di rimborso delle spese supportate per le visite veterinarie degli amici a quattro zampe.

Il sussidio economico, non del tutto nuovo, è stato riconfermato nella Legge di Bilancio 2021 apportando qualche piccolo ritocco alla versione originale del provvedimento.

Come prima cosa, il nuovo esecutivo guidato dal premier Draghi ha introdotto un incremento del tetto massimo di spesa da portare in detrazione.

Se nel 2020, i proprietari di animali domestici potevano portare in detrazione le spese veterinarie sostenute per un ammontare non eccedente la soglia dei 500 euro, nell’anno corrente il limite massimo di spesa da poter portare in detrazione è aumentato a 550 euro, per un incremento di 50 euro totali.

Discorso diverso per la franchigia. Questa rimane immutata nell’importo, fisso a 129,11 euro, senza alcun tipo di variazione anche nel 2021,

Bonus animali domestici: come funziona il rimborso?

Siamo arrivati alla parte più interessante dell’articolo, quella riguardante l’ammontare di sconto di cui si potrà beneficiare usufruendo del bonus animali domestici. Come prima cosa, va individuata la percentuale di detrazione da applicare sulle spese veterinarie supportate per gli amici a quattro zampe.

Questa è fissata al 19% su un tetto massimo di spesa non superiore ai 550 euro, come pocanzi evidenziato. Attenzione anche alla franchigia che trova posto della determinazione del valore del bonus.

Ma esaminiamo i diversi step per avere un quadro completo della situazione e conoscere l’ammontare di rimborso spese a cui hanno diritto i proprietari di animali domestici interessati ad usufruire del bonus.

Un semplice calcolo ci consentirà di giungere a tale importo. Si parte dal l’ammontare totale delle spese veterinarie supportate per la cura del proprio animale. Da queste occorre detratte la franchigia che lo ricardiamo anche per l’anno corrente ha un valore di 129,11 euro.

Sulla rimanente parte basterà calcolare la detrazione fiscale del 19%. Il risultato ottenuto altro non è che il rimborso spettante al richiedente proprietario di animali domestici come beneficio per aver deciso di avvalersi del bonus.

In ogni caso, l’importo massimo previsto dal bonus animali domestici non sarà superiore agli 80 euro considerato il tetto massimo delle spese veterinarie da portare in detrazione elevato a 550 euro.

Un esempio numerico ci aiuterà a capire come si giunge a tale importo. Supponiamo di aver sostenuto per il nostro fedele amico a quattro zampe spese veterinarie per un importo complessivo di 550 euro, ossia il tetto massimo previsto.

Sottraendo da questo importo la franchigia (129,11 euro) si ottiene come risultato l’importo su cui va calcolata la detrazione IRPEF, vale a dire il 19% su 420,89 euro.

Il valore così ottenuto di 79,96 euro (arrotondato per eccesso a 80,00 euro) è il rimborso massimo di spesa che potrà essere riconosciuto come bonus animali domestici qualora si sostenessero spese veterinarie di importo complessivo pari a 550 euro.

Animali domestici: quali requisiti per ottenere il bonus

Nonostante l’iter di calcolo per determinare l’importo del bonus animali domestici a cui si potrà avere diritto possa apparire complicato, pochi sono gli accorgimenti da tenere a mente per poter beneficiare del sussidio.

Innanzitutto, il bonus si potrà richiedere una sola volta l’anno e permetterà un rimborso spese massimo di 80 euro, a prescindere dal quantitativo di gatti o cani posseduti.

Per quanto concerne gli altri requisiti, la detrazione Irpef del 19% viene riconosciuta a tutti i proprietari di animali domestici purché residenti sul territorio italiano senza alcun vincolo reddituale.

Una grande novità se si considera che in passato l’agevolazione è stata adottata soltanto da alcune Regioni fra cui: Sicilia, Puglia, Lombardia e alcuni comuni di piccole dimensioni distribuiti in lungo ed in largo per l’Italia, come Avellino e Montecassino.

Bonus animali domestici 2021: quali spese si possono detrarre?

Chiarito come funziona il bonus animali domestici 2021, occorre elencare quali spese veterinaria sostenute per il nostro amico a quattro zampe possono essere portate in detrazione al fine di poter usufruire del rimborso implicito nell’agevolazione.

Dunque, quali sono le spese si cui si applica la detrazione Irpef?

È risaputo che quando si fa riferimento all’assistenza e alla cura degli animali domestici i costi per assicurarne un ottimo mantenimento sono senza alcun dubbio molto elevati. All’art. 15 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) si trovano le spese veterinarie che permettono il riconoscimento della detrazione fiscale stabilita dal bonus animali domestici.

In altri termini, si tratta selle spese connesse ad eventuali interventi chirurgici, esami di laboratorio, visite veterinarie varie e acquisto di farmaci.

Va, poi, dimostrata la proprietà dell’animale domestico per il quale si richiede il bonus. In tal senso, è necessario sciogliere una serie di nodi.

Mentre per i proprietari di cani è semplice dimostrare il possesso dell’animale essendo lo stesso soggetto all’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina regionale e del microchip, per i proprietari di gatti la situazione è ben più problematica.

In effetti, l’unico modo per dimostrare la proprietà del nostro amico felino è di dotarlo di microchip (se si tratta di un randagio), oppure di attestarne il possesso tramite fattura d’acquisto, se l’animale è stato comprato presso un negozio di animali autorizzato alla vendita.

Diversamente, sono escluse dal bonus tutte le spese necessarie all’acquisto di farmaci senza prescrizione medica, cibo, mangimi e antiparassitari.

Animali domestici: come pagare le spese per beneficiare della detrazione

L’ultimo punto da analizzare per avere una panoramica completa del bonus animali domestici 2021 riguarda le modalità di pagamento delle spese veterinarie che danno diritto alla detrazione del 19%.

Come per la maggior parte dei bonus introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 i costi veterinari supportati per i nostri amici a quattro zampe vanno pagati utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, allo scopo di ridurre al minimo l’uso del contante e, di conseguenza, bloccare il fenomeno dell’evasione fiscale.

In altri termini, sono ammesse a detrazione le spese pagate tramite bancomat, carte di credito, di debito, bonifico postale o bancario.

L’uso del contante è ammesso solo per il pagamento di specifiche spese, come quelle riguardanti l’acquisto di medicine, strumenti medicali e per le prestazioni, sempre a carattere sanitario, erogate da strutture accreditate al SSN, pubbliche e private.