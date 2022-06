Bonus animali domestici 2022: se nella tua famiglia c'è un cane o un gatto, hai la possibilità di richiedere una detrazione sulle spese relative alla cura dell'amico a quattro zampe fino a 550 euro. Non solo: alcuni Comuni italiani hanno previsto la possibilità di ottenere degli incentivi per l'adozione di cani o gatti. Ecco tutti i bonus animali disponibili nel 2022.

Nella tua famiglia è presente un amico a quattro zampe, cane o gatto? Lo sai che anche per quest’anno puoi richiedere una serie di bonus animali domestici e incentivi a livello regionale o comunale? Sono tantissime le occasioni di risparmio sulle spese legate al sostegno e alla cura di un cane o un gatto.

Per esempio, grazie al bonus animali domestici 2022 si possono ottenere fino a 550 euro senza ISEE come rimborso per le spese sostenute nel corso dell’anno e relative a visite veterinarie, farmaci o medicinali.

Inoltre, il tuo Comune premio l’impegno nell’adozione di un cane o un gatto: sono tantissimi gli incentivi comunali previsti e i bonus animali che si possono richiedere.

Cerchiamo di presentare una lista completa di tutte le misure attualmente in vigore: dal bonus animale da 550 euro, fino agli incentivi locali per le adozioni o per il risparmio sulle spese di cura del proprio amico a quattro zampe.

Bonus animali domestici 2022 fino 80 euro senza ISEE: cos’è?

Che cos’è questo bonus animali domestici 2022 che permette di ottenere fino a 80 euro senza ISEE? Così come avvenuto negli anni precedenti, le famiglie che accolgono al loro interno un amico a quattro zampe hanno la possibilità di ottenere un detrazione – non quindi un bonus senza ISEE – per il sostenimento delle spese di cura e crescita degli animali.

La detrazione prevista dal bonus animali domestici 2022 consente di recuperare fino al 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno (nel limite di 550 euro), legate esclusivamente a visite veterinarie, farmaci o medicinali per la cura del proprio compagno di avventure.

Non solo: occorre distinguere i beneficiari del bonus animali tra coloro che detengono un animale domestico, e coloro che invece detengono un animale per pratica sportiva.

In ciascuno dei casi si possono ottenere le detrazioni previste dal bonus animali, fino a un massimo di 80 euro all’anno.

Bonus animali domestici 2022: come richiederlo?

Per poter ottenere il bonus animali domestici non occorre presentare alcuna domanda, ma semplicemente compilare un modulo direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della detrazione, basta semplicemente conservare le ricevute delle spese sostenute (con metodi di pagamento tracciabili) ed effettuare il calcolo complessivo dei costi. Su un massimo di 550 euro di spesa, si possono recuperare 80 euro.

Prima di inserire tali importi utili per ricevere il rimborso, però, è necessario verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti. Per ottenere il bonus animali domestici occorre risiedere in Italia ed essere in grado di esibire il certificato di proprietà dell’animale domestico.

Non sono richiesti, invece, limiti reddituali o ISEE per poter accedere alla detrazione.

Bonus animali domestici 2022: quali sono gli importi?

Nonostante l’importo di detrazione previsto dal bonus animali domestici non sia troppo elevato, per le famiglie potrebbe trattarsi si un margine di risparmio interessante.

Infatti, nonostante il limite di spesa per accedere alla detrazione sia fissato a 550 euro, la percentuale di detrazione ottenibile è pari al 19% di questo valore. Inoltre, è prevista una franchigia di 129,11 euro.

Dunque, grazie al bonus animali domestici si possono ottenere – effettivamente – fino a 80 euro all’anno.

Bonus animali dai Comuni: quali sono gli incentivi

Anche a livello comunale è possibile richiedere una serie di aiuti e bonus animali per risparmiare sulle spese relative alla cura dei propri amici a quattro zampe, oltre che per le spese mediche o veterinarie e per tutto ciò che riguarda il benessere dei nostri cuccioli.

In alcuni Comuni, inoltre, è possibile richiedere anche un contributo economico per l’adozione di un cane: spettano, in certi casi, fino a 400 euro a famiglia. In altre città, invece, i contributi vengono elargiti per diversi anni alle famiglie, fino a un massimo di 1.000 euro.

Tuttavia, è bene ricordare che l’adozione di un cane è una scelta consapevole e costringe la famiglia a mantenere un certo tenore di vita, garantendo al nuovo amico tutte le cure e l’affetto di cui ha bisogno.

Vediamo la lista completa degli incentivi e bonus animali previsti dai Comuni, come si possono richiedere subito e senza ISEE.

Bonus animali – Palermo: 480 euro per chi adotta un cane

A Palermo è disponibile un bonus animali fino a 480 euro per tutte e famiglie che decideranno di adottare un amico a quattro zampe: ma come funziona e chi può ottenerlo?

I requisiti richiesti per ottenere il beneficio sono molto semplici:

essere maggiorenni, ovvero aver compiuto almeno 18 anni di età;

avere disponibilità economiche adeguate che permettano di garantire al proprio animale un tenore di vita dignitoso;

consentire, a chi di dover, di effettuare dei controlli anche senza preavviso per valutare le condizioni del nuovo arrivato.

Per poter ottenere il bonus animali è necessario seguire l’apposita procedura riportata sul sito web del Comune di Palermo.

L’erogazione dei contributi avviene in due tranche: una prima metà di contributo viene erogata entro i primi 120 giorni dalla richiesta, mentre la seconda parte verrà pagata a distanza di un anno dalla richiesta.

Bonus cani e gatti – Mugello: fino a 400 euro per l’adozione

Sempre tra i bonus animali attualmente disponibili a livello locale, l’Unione dei Comuni del Mugello ha previsto l’erogazione di un contributo variabile, fino a un massimo di 400 euro, per le famiglie che decideranno di adottare un cane o un gatto.

Questo contributo economico, a differenza del precedente, permette di ottenere un sussidio per tre anni. Gli importi possono variare in base alla tipologia dell’animale adottato:

bonus 400 euro per l’adozione di un cane adulto, presente al canile da almeno 3 anni;

bonus 300 euro per l’adozione di un cane di un anno, presente al canile da almeno 180 giorni;

bonus 200 euro per l’adozione di un cucciolo di età inferiore a 12 mesi.

La richiesta del beneficio andrà inoltrata successivamente all’adozione, presso uno dei canili presenti sul territorio comunale.

Bonus cani e gatti – Gragnano: 1.000 euro alle famiglie

Un’altra iniziativa interessante per quanto riguarda il bonus animali è prevista dal Comune di Gragnano, vicino a Napoli: in questo caso il contributo economico spetta per 4 anni dall’adozione di un cane o di un gatto.

Gli importi del bonus animali a livello territoriale, per quanto concerne il Comune di Gragnano, possono raggiungere i 1.000 euro complessivi e sono così suddivisi:

400 euro per il primo anno;

300 euro per il secondo anno;

200 euro per il terzo anno;

100 euro per il quarto anno.

La domanda per il bonus animali andrà inoltrata direttamente al Comune di appartenenza, seguendo le istruzioni operative riportate nell’apposita sezione del sito.

Bonus animali domestici: le altre agevolazioni dai Comuni

Infine, presentiamo anche altrettante agevolazioni comunali inerenti il bonus animali: le occasioni di risparmio non finiscono mai.

A Catania, per esempio, è possibile ottenere una Dog Card comunale a tutte le famiglie che adottano un cane: grazie a questa tessera si possono ottenere delle agevolazioni sugli acquisti relativi alla cura e al benessere del nuovo amico a quattro zampe.

A Pavia è possibile richiedere il bonus animali – che viene definito “bonus amici fedeli” – e consiste in un rimborso sulle spese sostenute per le visite veterinarie eseguite nel corso dell’anno.

Il bonus animali d’affezione, invece, era previsto dalla città di Pisa fino alla fine del 2021: potrebbe essere riattivato anche per il prossimo anno.