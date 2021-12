Nuovo bonus stress o ansia. Draghi regala fino a 1.600€!

Non sono poche le persone che ogni giorno convivono con attacchi di panico o ansia. La bella notizia e che ben presto potrebbe arrivare un bonus per aiutarle. Non si stratta di una realtà astratta o distante anni luce. La verità è che diverse persone portano sulle spalle non solo gli strascichi economici della pandemia, ma soprattutto, quelli psicologici. Sebbene la lancetta degli indicatori economici mostra una ripresa, segnale che spingerebbe l’Italia fuori dalla pandemia, lo stesso non si può dire per le ferite interne degli individui. Il vero problema, sono quelle ferite nascoste, psicologiche presenti nella maggior parte delle persone anche se sono passati più di 20 mesi di pandemia da Covid-19.

L’esposizione al contagio, connessa alla tormentata paura d'infettarsi, di trovarsi nei luoghi pericolosi, affollati, l’eliminazione totale di ogni briciola manifestazione di affetto ha prodotto un cambiamento radicale negli individui.

Non solo, rivolto alla modifica dell’ambiente lavorativo. C’è chi ha potuto, voluto e preme ancora per lavorare a distanza, ritenendo di essere più al sicuro dal contagio tra le mure di casa, trincerandosi dal mondo dietro a un pc.

Piccoli disagi che ogni singolo giorno sono diventati più ingombranti, più resistenti difficili da abbattere con la sola forza di volontà, ma che spesso necessitano dell’aiuto di uno specialista.

Ecco, perché, è stato introdotto un emendamento particolare, istituito al fine di aiutare le persone che soffrono di attacchi di panico e stress. Un’assistenza concreta da parte di uno Stato che cerca di risolvere le diverse problematiche sorte con la diffusione della pandemia da Covid-19.

Per ora, si tratta di una proposta, ma le premesse per una realizzazione concreta sono più che buone. Vediamo insieme di cosa si tratta, quali potrebbero essere i limiti e le condizioni di questo nuovo bonus promosso dal Governo Draghi.

Nuovo bonus stress o ansia: la proposta collegata alla Legge di Bilancio 2022

In tiratura di arrivo la Legge di Bilancio 2022. Per adesso, il Parlamento è intento a stringere il cordone per mettere a regime la Manovra 2022. I tempi si ristringono e la parte più difficile è legata alla disponibilità delle risorse, che sembrano sempre poche e inadeguate, un concetto che coinvolge diverse iniziative rimodulate in ribasso per il 2022, proprio per l’assenza d'idonee coperture.

Al di là di ogni prospettiva è stato presentato a Palazzo Madama un emendamento del tutto speciale, difatti il bonus psicologico potrebbe giungere grazia a un emendamento bipartisan alla Legge di Bilancio 2022. Una proposta riconducibile all’iniziativa di diverse senatrici.

Per questa proposta il Governo Draghi dovrebbe stanziare risorse pari a un valore di 50 milioni di euro. Questo sarebbe il tetto della dote finanziaria necessaria ad assicurare a tutti i cittadini l’accesso al bonus psicologico.

Gli italiani nel ciclo pandemico da Covid-19 hanno dato molto, ma nello stesso tempo, si sono visti togliere tanto. Per molti è sfumata la possibilità di ricorrere o continuare un percorso di cura.

Troppo presi dalla paura di contagiare ed essere contagiati, il terrore d'incontrarsi, conoscersi, affrontarsi, misurarsi è stato totalmente abolito dalle abitudini quotidiane, nonché dall'operatività delle misure restrittive messe in campo dal Governo italiano per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19.

E, come se non bastasse il portafoglio si è ridotto paurosamente e la realtà è diventata sotto molto aspetti invivibile.

Non tutto si può spolverare e rimettere a nuovo con i farmaci, c’è da mettere in conto che l’abuso degli stessi può causare gravi patologie.

Nuovo bonus stress o ansia: ecco, come potrebbe funzionare

Dire come potrebbe attivarsi il meccanismo che parte dal riconoscimento del diritto al beneficio economico fino all’erogazione dello stesso, appare francamente troppo presto. Mancano i dettagli dell’operatività del bonus psicologico, e la decorrenza che dovrebbe essere delimitata in fase di approvazione dell’emendamento in Parlamento.

Per ora, sono trapelate diverse indiscrezioni che portano il bonus stress o ansia all’erogazione attraverso un voucher diretto a coprire la spesa per le visite degli specialisti.

È possibile che il bonus psicologico venga spartito in due benefici economici. La prima parte dovrebbe prevedere lo stanziamento di circa 15 milioni di euro per la copertura del bonus avviamento. Mentre, la rimanente parte, ovvero 35 milioni di euro andrebbero a supportare il bonus sostegno.

L’avvio del bonus psicologico dovrebbe partire con un contributo economico riconosciuto senza la presenza del reddito ISEE, del valore pari a 150 euro a favore di tutti i cittadini dai 18 anni in su, a cui è stato riscontrato un disturbo mentale.

La seconda parte, verrebbe condizionata dalla presenza del reddito annuo prodotto dall’Indicatore ISEE. In questo caso, il tetto massimo del beneficio economico dovrebbe non superare i 1.600 euro con un ISEE non più alto di 15.000 euro. Mentre, scenderebbe a 800 euro per i redditi ISEE che rientrano nella fascia tra 15.0001 e non oltre 50.000, fino a collocarsi sul valore di 400 euro per i redditi compresi tra 50.000 e non oltre 90.000 euro.

Il nuovo bonus psicologico verrebbe introdotto per aiutare i cittadini a superare i disagi prodotti dallo stress o ansia. Un incentivo messo in campo dal Governo italiano che mette in rilievo le priorità legate ai disagi psichici, senza tralasciare quelle legate alla salute.

È evidente che la pandemia da Covid-19 ha prodotto non solo fermi e rallentamenti economici, ma ha creato una voragine nelle abitudini degli italiani. La proroga dello stato di emergenza influisce fortemente su un tessuto sociale giù straziato di suo.

Non serve guardare gli indici della povertà per capire che milioni di cittadini sono vicini allo stato di povertà, che il Reddito di cittadinanza è diventato uno strumento indispensabile per sopravvivere. In un quadro economico complesso si affiancano i problemi di natura psicologica, dove ansia, depressione situazione di disagio rendono la vita impossibile.

Secondo quanto si legge sul Lastampa.it, un italiano su quattro non dispone del denaro per potersi garantire un percorso di cure psicologiche. La diffusione della crisi sanitaria da Covid-19 ha stravolto le colonne portanti della famiglia, lavoro e scuola di tutti i cittadini italiani.

Ecco, perché, è importante che il Governo italiano assicuri un percorso di aiuto psicologico a tutti. Nessuno deve essere lasciato ai margini di una vita compromessa dalle difficoltà economiche.