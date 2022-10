Bonus anziani, dal Comune arriva un aiuto economico, fino a un massimo di 2.400€ per il 2022, per i residenti con età pari o superiore ai 65 anni. Solo 4 requisiti per ottenere il contributo.

Sono diversi i bonus in favore degli anziani non autosufficienti, spesso finanziati con risorse regionali o comunali. Gli obiettivi sono diversi: alcune volte le misure a sostegno dei più fragili prevedono aiuti economici volti a contribuire alla spesa per l’assunzione di badanti (per fare un esempio, il bonus badanti della Regione Liguria); esistono poi misure destinate ai caregiver; infine, vi sono contributi, regionali o comunali, per favorire un miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e garantire la possibilità di permanere presso il proprio domicilio.

È proprio in quest’ottica che un Comune italiano ha destinato, anche nel 2022, risorse pari a 500mila euro per garantire un contributo alle persone fragili.

Bonus anziani 2022 dal Comune: 2.400€ per ogni beneficiario

L’iniziativa è partita dal Comune di Pisa, non nuovo a interventi di questo tipo. Il bonus anziani, infatti, è una misura che già nei 2 anni precedenti ha sostenuto i cittadini residenti di età pari o superiore ai 65 anni.

Così come nel 2021, la Giunta ha approvato lo stanziamento di 500mila euro per mettere a disposizione un contributo, fino a un massimo di 2.400€ per ogni beneficiario.

Il contributo è destinato alle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa.

Benché la notizia del nuovo stanziamento sia stata pubblicata appena ieri, 24 ottobre, sono già noti i requisiti necessari per poterne beneficiare ed è anche possibile avanzare delle ipotesi in merito alle modalità di richiesta prendendo come riferimento quelle stabilite lo scorso anno.

Chi può richiedere il bonus anziani 2022 dal Comune: solo 4 requisiti fondamentali

Prima di tutto, vediamo chi può richiedere il bonus anziani 2022 del Comune di Pisa.

I requisiti di accesso alla misura sono già stati resi noti tramite l’avviso comparso sul sito del Comune. In particolare, si individuano i 4 requisiti fondamentali per ottenere il nuovo bonus:

• i cittadini richiedenti devono avere un’età pari o superiore a 65 anni;

• devono avere residenza nel Comune di Pisa;

• devono essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data dell’invio della domanda pari o inferiore a 30.000 euro;

• sono disabili in condizioni di gravità ai sensi dell’art. 3 - comma 3 della Legge 104/92 e/o con invalidità riconosciuta al 100%.

Bonus anziani 2022 dal Comune fino a 2.400 euro: importi e graduatorie

Come abbiamo visto, il bonus anziani del Comune di Pisa dovrebbe garantire un importo massimo di 2.400 euro per ogni beneficiario.

L’effettivo valore del contributo, però, verrà determinato solo quando tutti gli aventi diritto avranno inviato domanda, tenendo anche in considerazione le risorse stanziate.

Si tratta di un bonus una tantum, pari a 12 mensilità (200 euro per un anno) che verrà erogato sul conto corrente indicato dal beneficiario al momento della domanda, solo una volta pubblicate le graduatorie definitive.

Avendo già delle prime indicazioni sulle modalità previste per lo scorso anno, la graduatoria verrà stilata in base a determinati fattori, come l’età del soggetto richiedente, il valore dell’ISEE e il numero dei componenti presenti nel nucleo familiare.

A parità di punteggio, la priorità verrà data ai beneficiari con ISEE più basso, e in caso di ulteriore parità, ai beneficiari più anziani.

Qualora le risorse dovessero avanzare, anche dopo aver soddisfatto le richieste dei beneficiari entrati in graduatoria, sarà possibile erogare il contributo al primo escluso nella graduatoria.

Quando decade il bonus anziani del Comune

I casi di decadenza del bonus anziani del Comune di Pisa sono legati alla perdita di uno o più requisiti, anche qualora i beneficiari ne fossero in possesso al momento della domanda.

Nel dettaglio, il bonus decade nel caso il beneficiario si trasferisca in un nuovo Comune, in caso di decesso o di ricovero definitivo in una struttura residenziale sanitaria.

Come richiedere il bonus anziani del Comune di Pisa nel 2022

L’annuncio comparso sul sito del Comune di Pisa non accenna alle modalità di richiesta del bonus anziani nel 2022. Per il momento, infatti, la Giunta ha approvato la delibera con la quale si mettono a disposizione le risorse, ma è probabile che bisogni attendere qualche tempo prima di poter inviare la domanda.

In ogni caso, sempre guardando a quanto successo lo scorso anno, è probabile che anche nel 2022 la richiesta debba essere inviata in via telematica, mediante il sistema online del Comune di Pisa nella sezione “Sociale”.

Per accedere al sistema è fondamentale essere in possesso di un’identità digitale SPID e la domanda va inviata da parte del richiedente e, solo nel caso di incapacità riconosciuta, da parte dell’amministratore di sostegno.

Al momento dell’invio dell’istanza è probabile che venga richiesta la documentazione necessaria, in particolare l’attestazione ISEE in corso di validità e la copia della documentazione che attesta l’invalidità del richiedente.