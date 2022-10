Dal 17 ottobre 2022 sarà possibile presentare richiesta per il bonus asili nido regionale. Potranno beneficiare della misura le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, con figli in età compresa tra 0 e 3 anni e per i soli Comuni che hanno aderito.

Bonus asili nido, la Regione dà il via alle domande.

In questi complicati tempi di rincari, tra bollette e aumento dei prezzi su molti prodotti alimentari, un ulteriore aiuto viene proposto da Regioni e Comuni nei confronti delle famiglie con figli a carico.

In particolare, alcune Regioni mettono a disposizione, da diversi anni, contributi per l’abbattimento dei costi della retta degli asili nido che quest’anno si rivelano essere fondamentali.

È il caso della Regione Lombardia che, già da anni, avvia la misura regionale in favore delle famiglie. È il 17 ottobre 2022 la data da segnare e a partire dalla quale sarà possibile inviare richiesta online.

Prima di farlo, però, è necessario verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti e, soprattutto, che il Comune dove si trova la struttura abbia aderito all’iniziativa regionale.

Bonus asili nido 2022/2023 della Regione Lombardia: domande dal 17 ottobre

La Regione Lombardia offre, anche per quest’anno, la possibilità di abbattere i costi relativi al pagamento della retta degli asili nido per le famiglie che hanno figli in età compresa tra 0 e 3 anni.

La prima fase di avvio del contributo si è svolta dal 7 al 30 settembre, la finestra temporale stabilita dalla Regione per permettere ai Comuni interessati ad aderire all’iniziativa e tramite la quale questi ultimi potevano fornire le indicazioni delle relative strutture.

A ottobre 2022, invece, parte la seconda fase: stabilito quali sono i Comuni che partecipano all’iniziativa, le famiglie possono ora richiedere il beneficio. La domanda può essere inviata online.

Chi può richiedere il bonus asili nido della Regione Lombardia

Come per molti altri bonus o contributi, sia nazionali che regionali, è necessario verificare di possedere i requisiti prima di inviare domanda.

Infatti, il bonus asili nido si rivolge ai genitori, compresi i genitori adottivi o affidatari, che, al momento della presentazione della domanda:

• hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni i quali risultano iscritti nelle strutture presenti nei Comuni che hanno aderito alla misura;

• hanno un indicatore ISEE (ordinario/corrente/minorenni 2022) che non supera i 20.000 euro;

• sostengono una retta mensile di importo superiore a 272,72 euro (la misura regionale, infatti, permette di coprire la retta mensile che eccede l’importo rimborsabile dal bonus asilo nido INPS. Le due misure, in ogni caso, non sono collegate tra loro e il genitore può scegliere se richiedere solo l’una o l’altra).

È importante fare alcune precisazioni: non possono richiedere il contributo i genitori di figli in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o quelli che frequentano le sezioni primavera.

Inoltre, il bonus copre solo il costo della retta e non eventuali costi aggiuntivi come la preiscrizione, l’iscrizione, né la mensa, se quest’ultima non è compresa all’interno della retta.

Come richiedere il bonus asili nido 2022/2023 e cosa serve

Per la maggior parte delle richieste per bonus o altre prestazioni, ormai le richieste vengono inviate esclusivamente online. In particolar modo per tutto ciò che riguardi le pubbliche amministrazioni, è fondamentale essere in possesso delle credenziali che permettono di accedere ai siti istituzionali, compresi i siti web regionali e comunali. Stiamo parlando di:

• SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale che può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni, anche online;

• CIE, cioè la Carta d’Identità Elettronica che può essere richiesta al Comune di residenza;

• CNS (o CNR), Carta Nazionale/Regionale dei Servizi, che generalmente va richiesta agli uffici regionali.

Nel dettaglio, per richiedere il bonus nidi della Regione è fondamentale essere in possesso di una di queste tre credenziali per effettuare l’accesso al portale dedicato. Ci riferiamo al portale telematico Bandi online.

Una volta inviata la domanda, si consiglia di verificare di aver ricevuto l’e-mail di conferma di avvenuto invio al protocollo, dal momento che, qualora questa non dovesse arrivare, è probabile che vi siano stati dei problemi legati al corretto invio della richiesta.

Quando fare richiesta per il bonus asili nido della Regione Lombardia 2022/2023

Come abbiamo visto, dopo una prima fase durante la quale i Comuni hanno dovuto mostrare il proprio interesse all’adesione alla misura, è arrivato ora il momento per le famiglie di richiedere il beneficio.

Uno step fondamentale, dunque, prima di inviare la domanda è accertarsi che il Comune in cui si trova la struttura frequentata dal bambino faccia parte della lista dei Comuni aderenti. L’elenco, pubblicato su Bandi online, sul sito della Regione Lombardia e di ANCI Lombardia chiarisce importanti informazioni circa la misura. È, dunque, sempre consigliabile effettuare questa verifica prima inviare la domanda.

Una volta effettuate le dovute verifiche, sarà possibile inviare la domanda per la quale il sistema sarà attivato a partire dalle 12.00 di lunedì 17 ottobre e che potranno essere inviate fino alle ore 12.00 dell’11 novembre.