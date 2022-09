La Campania ha confermato l'arrivo del bonus asilo nido 2022 per tutte le famiglie con figli a carico da 0 a 36 mesi: si possono ottenere contributi economici fino a 3.000 euro sul pagamento della retta scolastica. Ecco come funziona, a chi spetta e come richiedere il bonus nido della Regione Campania.

È in arrivo il nuovo bonus asilo nido 2022 dalla Regione Campania, un incentivo che ogni famiglia residente sul territorio avrà modo di chiedere per risparmiare sulle spese relative al pagamento della retta scolastica e non solo.

In conseguenza del fatto che i fondi del bonus nido nazionale sono andati esauriti, urge un intervento della giunta regionale. In tal senso, sono stati stanziati 26 milioni di euro dalla Campania per finanziare questo nuovo contributo che può raggiungere i 3.000 euro per ogni famiglia con figli a carico.

Vediamo i primi dettagli sul bonus asilo nido della Campania in attesa della pubblicazione del bando ufficiale nel mese di ottobre 2022: a chi spetta, come funziona, quali sono gli importi e come richiederlo.

Bonus asilo nido 2022, in arrivo il bando della Regione Campania: cosa sapere

Mentre i fondi per il bonus asilo nido 2022 erogato dall’INPS a livello nazionale sono esauriti – e le domande restano accolte con riserva nell’attesa di nuovi finanziamenti –, in Campania è in arrivo un nuovo incentivo regionale per le famiglie con figli a carico di età compresa tra 0 e 3 anni.

In bando di accesso al bonus asilo nido 2022 della Regione Campania è in pubblicazione nel mese di ottobre, in concomitanza con l’uscita del bando per il bonus sport da 1.600 euro.

Nuovi bonus in arrivo per le famiglie che risiedono in Campania, quindi: si potranno ottenere fino a 3.000 euro di bonus asilo nido 2022 per sostenere le spese di iscrizione e frequenza della scuola per i propri figli, purché di età inferiore a tre anni.

Non mancano chiaramente i requisiti di accesso al beneficio, che comunque non saranno uguali a quelli previsti dall’INPS a livello nazionale proprio per non accavallarsi con la precedente misura.

Bonus asilo nido 2022 in Campania: a chi spetta

La platea di beneficiari del bonus asilo nido della Campania non è ancora ben definita: quello che sappiamo, ad oggi, è che il contributo regionale spetterà alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, come avviene a livello nazionale.

I bambini dovranno risultare iscritti presso una delle scuole situate sul territorio regionale, mentre i genitori richiedenti dovranno risiedere presso uno dei Comuni della Campania. Importante, inoltre, rispettare i limiti reddituali previsti dal bando.

A differenza del bonus nido dell’INPS, però, verranno probabilmente diversificati i limiti reddituali per non sovrapporsi alla misura nazionale.

Ricordiamo che il bonus asilo nido nazionale prevede tre diversi importi ai quali corrispondono diverse fasce di reddito. Vediamole nel dettaglio.

Bonus asilo nido 2022: importi per fasce di reddito

A livello nazionale esistono diversi importi del bonus asilo nido in corrispondenza delle diverse condizioni economiche delle famiglie. Come accennato, il bonus nido della Campania consente di ottenere un contributo fino a 3.000 euro per e spese relative al pagamento delle rette, ma i limiti ISEE non sono ancora stati definiti.

Riportiamo quindi i limiti reddituali nazionali, dai quali il bando della Campania intende differenziarsi:

ISEE inferiore a 25.000 euro – contributo massimo pari a 3.000 euro all’anno;

ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro – contributo annuo di 2.500 euro;

ISEE superiore a 40.001 euro – contributo pari a 1.500 euro all’anno.

È importante sapere che, mentre il bonus INPS per le famiglie si può richiedere anche senza ISEE, il bonus asilo nido della Campania è vincolato al reddito del nucleo familiare e spetta unicamente ai nuclei che soffrono di difficoltà economica.

Bonus asilo nido 2022 in Campania: come presentare la domanda

Non resta quindi che attendere la pubblicazione del bando per l’accesso al bonus asilo nido 2022 della Regione Campania: novità e chiarimenti sono in arrivo entro il mese di ottobre 2022.

All’interno del bando, che verrà pubblicato sul sito web della Regione, si troveranno informazioni più dettagliate sui requisiti, sugli importi e tutti i limiti reddituali previsti per accedere al beneficio.

Non solo: verranno chiariti anche le modalità di presentazione della domanda e le scadenze entro le quali inviare la richiesta.

Regione Campania, piano contro il caro vita: tutti i nuovi bonus

Oltre al bonus asilo nido 2022 in arrivo a ottobre e al bonus sport per i bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, al Campania ha approvato un vero e proprio piano per contrastare il caro vita con una serie di bonus e agevolazioni per le famiglie.

Sono previsti, quindi, 400 milioni di euro per introdurre diverse misure:

Voucher asili nido;

Contributi per lo sport;

Blocco delle bollette dell’acqua;

Contributi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili;

Contributi al 30% per contrastare il caro bollette per le imprese;

Sostegno alle donne vittime di violenza e ai propri figli.

In aggiunta, sono già attivi ulteriori incentivi quali i mezzi di trasporto gratuiti per gli studenti fino a 26 anni, numerose borse di studio per ragazzi e ragazze meritevoli, contributi sul canone di affitto fino a 1.000 euro per i nuclei familiari in difficoltà economica.