Il bonus asilo nido 2022 da oggi raddoppia, ma non per tutti! Da oggi si potrà richiedere all'INPS un extra per il contributo per la retta d'asilo, o per l'assistenza domiciliare! Ma non tutti potranno avere accesso a questi beneficio. Ecco quando tocca

Il bonus asilo nido 2022 è ora disponibile con un nuovo importo.

Secondo quanto riportato dalla Nazione, alcuni fortunati potranno richiedere ben il doppio dell'importo medio previsto per questo bonus, specifico per la compensazione della retta d'asilo o per l'assistenza domiciliare.

Ma solo alcuni, dal momento che questa disposizione è prevista solo entro alcune condizionalità, o meglio presso alcune amministrazioni. Sono dei contributi aggiuntivi che al momento il Governo Draghi non può provvedere ad ulteriori finanziamenti per questo bonus, a causa dell'attuale spesa disposta per l'Assegno Unico Universale.

Vedremo insieme in questo articolo quando potrai richiedere il doppio del bonus asilo nido 2022, e per chi spetta questo contributo extra. Inoltre vedremo in quale altre occasioni potrai richiedere il doppio importo.

Bonus asilo nido 2022: ecco quando si ottiene il doppio importo!

Il bonus asilo nido 2022 è un contributo previsto o per compensare la spesa della retta scolastica, o per ridurre il carico economico di eventuali spese medico-assistenziali nel caso di minori affetti da patologie disabilitanti.

In genere l'INPS garantisce un contributo annuo che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.000 euro. Questa somma però non è in unica soluzione se si richiede il bonus asilo nido 2022 per le spese della retta scolastica. Lo è solo se viene richiesto per l'assistenza domiciliare. Altrimenti, ti spetta solo una serie di contributi mensili, equivalenti all'importo annuo diviso per undici mensilità.

L'importo stesso è soggetto all'attestazione ISEE che presenti come allegato alla domanda. Teoricamente potresti richiedere il bonus asilo nido 2022 anche senza, ma avresti diritto solo alla minima.

Se vuoi invece puntare ad un importo consistente, dovrai richiedere ulteriori maggiorazioni, ma non presso l'INPS. Potrai richiederlo solo presso le amministrazioni comunali promotrici di questo "doppio" importo.

Secondo quanto riportato da La Nazione, da aprile chi ha aderito al "Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 06" potrà provvedere alla riduzione delle tariffe per i servizi della prima infanzia.

Attualmente solo il Comune di Pontassieve ha garantito, tra bonus asilo nido 2022 e fondi regionali, il totale azzeramento dei costi della retta scolastica. E' una misura notevole: in Italia il costo medio mensile della retta scolastica si aggira intorno ai 324 euro, come ricorda Linkiesta. Una spesa non indifferente per famiglie ancora in alto mare a causa dalla crisi economica.

L'accesso pertanto è localizzato, e durerà solo alcuni mesi, dal momento che questa misura sarà valida tra aprile e metà luglio 2022.

Inoltre, se non hai ancora richiesto all'INPS il bonus, e hai già provveduto al pagamento delle rette mensile di aprile e di maggio, potrai richiedere un rimborso retroattivo.

Bonus asilo nido 2022: doppio importo con l'ISEE! Ma quando fare domanda all'INPS?

Per accedere al bonus asilo nido 2022 si dovrà provvedere a presentare domanda presso il sito dell'INPS, presentando formale richiesta e allegando tutti i documenti previsti in questa guida.

Nel caso in cui si voglia ottenere il doppio importo sopramenzionato, dovrai al momento abitare in quel preciso comune, e richiederlo tramite i servizi interni. Questo doppio importo è perfettamente compatibile con la richiesta all'INPS, pertanto non c'è alcun rischio di conflittualità tra le titolarità assistenziali.

Altrimenti l'unico doppio importo che potrai avere sarà solo nel caso in cui passi da una richiesta senza ISEE ad una con un ISEE a basso reddito.

Come detto in precedenza, l'importo minimo di 1.500 euro è previsto per chi non presenta l'attestazione reddituale, o nel caso in cui superi i 40.000 euro.

Potrai avere il doppio importo solo se il tuo ISEE raggiunge i 20.000 euro: in questo caso avrai ben 3.000 di contributi.

Potrai fare domanda entro e non oltre il 1° luglio 2022, cioè entro la fine dell'attuale anno scolastico. Se sei residente presso il comune di Pontassieve, potrai beneficiarlo fino al 15 luglio.

Puoi ancora richiedere il rimborso delle precedenti rette, ma solo se hai provveduto a pagarle e a richiedere la ricevuta comprovante il pagamento.

Dovrai allegarla alla domanda, e questo varrà anche nel caso di più rate pagate nel corso dei mesi.

Ricordiamo che questo bonus non presenta alcuna conflittualità non solo col citato doppio importo dell'amministrazione comunale, ma nemmeno nel caso in cui si stia richiedendo l'Assegno Unico Universale.

Sono tutte misure necessarie per famiglie che, grazie a Covid, rincari e benzina alle stelle, non riescono a tenersi in piedi. E questo vale anche nel caso in cui si abbia figli minori affetti da malattie disabilitanti.

Bonus asilo nido 2022: quando si può avere l'assistenza domiciliare? E' possibile il doppio importo?

Il bonus asilo nido 2022 garantisce anche un contributo per le spese mediche a chi ha figli minori affetti da malattie disabilitanti.

In questo caso il genitore richiedente dovrà provvedere a consegnare in via telematica l'attestazione medica del pediatra, oltre ovviamente all'ISEE.

A differenza del bonus sociale ARERA per disagio fisico, nel caso del bonus asilo nido 2022 dovrai comunque presentare l'attestazione ISEE.

Invece di avere un contributo mensile, l'INPS ti erogherà per le eventuali spese mediche un rimborso in un'unica soluzione, sempre con gli importi già previsti per il bonus asilo nido 2022 per la retta scolastica:

1.500 euro per chi ha l'ISEE sotto 25.000 euro;

per chi ha l'ISEE sotto 25.000 euro; 2.500 euro per chi ha l'ISEE tra 25.001 e 40.000 euro;

per chi ha l'ISEE tra 25.001 e 40.000 euro; 3.000 euro per chi ha l'ISEE sopra 40.000 euro.

Purtroppo non ci sono per l'assistenza domiciliare dei doppi importi come quello raccontato sopra, oltre a quello già descritto del 1.500-3.000 euro grazie all'ISEE.

Ricordiamo che l'ISEE dovrà essere quello "minorenni", cioè quello specifico per la richiesta di prestazioni assistenziali a favore del minore.

Inoltre bisogna vedere se si riuscirà ad averlo in tempo, perché tra scadenze ed eventuali proroghe potrebbe anche essere l'ultimo anno per il bonus asilo nido.

Bonus asilo nido 2022: ma quando arrivano i soldi del doppio importo?

Il bonus asilo nido 2022 viene generalmente erogato entro trenta giorni dall'inoltro della domanda. E dico "generalmente" perché l'INPS ha bisogno di tempo per provvedere alla verifica di ogni domanda, anche quelle che richiedono in contemporanea l'Assegno Unico Universale.

Come già raccontato in un precedente articolo, anche a causa di eventuali ritardi, il pagamento del bonus asilo nido 2022, alla sua prima erogazione, potrebbe richiedere ben 120 giorni.

Probabilmente eventuali ritardi potrebbero avvenire se si fa richiesta del rimborso retroattivo, cioè quando si fa richiesta del bonus asilo nido 2022 mettendo negli allegati anche i pagamenti delle ricevute e fatture della retta dell'asilo nido.

Potrai avere diritto a questi pagamenti per tutto il 2022. Anche se si tratta di una misura strutturale, cioè rinnovata automaticamente ogni anno, per "universalizzare" ancora di più l'Assegno Unico, il Governo potrebbe decidere di far sospendere il bonus e di inserirlo negli importi dell'assegno.

Già l'abbiamo visto col bonus mamma domani, ridotta ora ad una maggiorazione per tutte le mamme under 21.

Speriamo non accada, anche perché il passaggio alla maggiorazione potrebbe ridurre gli importi. Di contro fa ben sperare l'introduzione di un doppio importo, anche se tutt'ora limitato ad un solo Comune. Vedremo nei prossimi mesi se qualche altro Comune deciderà di introdurre questo raddoppio per le proprie famiglie residenti.