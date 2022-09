Bonus asilo nido 2022, i fondi stanziati sono esauriti.

È una situazione che non si è mai verificata, come ammette lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, quella che riguarda una delle poche misure rimaste in vigore in favore delle famiglie, dopo l’introduzione dell’assegno per i figli a carico.

Nonostante manchino ancora mesi alla fine del 2022, le risorse stanziate per quest’anno sono già finite. Il budget non è, dunque, bastato a permettere a tutti i potenziali beneficiari di “prenotare” il bonus.

La notizia è emersa in seguito alla richiesta di chiarimento da parte di alcuni utenti sulla pagina Facebook INPS per la Famiglia. Nei commenti a un post, infatti, un utente chiede conferma dell’esaurimento dei fondi dopo aver verificato che le nuove domande vengono protocollate con riserva.

L’Istituto afferma che una cosa del genere non si era mai verificata, ma anche che ciò non significa che non sia più possibile presentare nuove domande.

È, infatti, importante capire cosa si intende quando si parla di domande protocollate con riserva, per comprendere a fondo la situazione e come agire.

Bonus asilo nido 2022, i soldi sono già finiti: non sono bastati i circa 13 milioni della Legge di Bilancio

È una situazione anomala quella che riguarda il bonus asilo nido 2022. Stiamo parlando del contributo, fino a un massimo di 3.000 euro, per il pagamento per la frequenza e per le rette degli asili nido pubblici e privati.

Un sostegno fondamentale per le famiglie, considerando il periodo di crisi che il nostro Paese sta affrontando e le spese, da quelle per luce e gas fino a quelle legate al materiale didattico, in costante aumento.

Nonostante manchino ancora mesi alla fine del 2022, le risorse già non bastano per tutti i richiedenti. A non bastare, dunque, sono stati i circa 13 milioni della Legge di Bilancio 2022.

Leggi anche: Bonus asilo nido al via, fino a 3.000€ Isee alto. Piattaforma INPS attiva subito

Bonus asilo nido 2022, come funziona la misura e cosa fare ora che le risorse sono esaurite

Ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio la situazione.

INPS ha aperto la piattaforma per le nuove richieste del bonus asilo nido ad agosto. In questa fase, i richiedenti hanno potuto compiere il primo step per ricevere il contributo, indicando nella domanda il tipo di beneficio e le mensilità, tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si intende ottenere il rimborso.

Il pagamento della misura, invece, avviene solo in un secondo momento. In particolare, il richiedente deve completare la domanda allegando la documentazione che attesta il versamento di almeno una mensilità. Tale operazione deve essere completata entro il 1° aprile 2023.

Ma cosa succede adesso che i fondi a disposizione sono finiti? È ancora possibile richiedere il bonus? E cosa significa domanda protocollata con riserva?

Bonus asilo nido 2022, cosa significa domanda protocollata con riserva

Anche per l’INPS l’esaurimento dei fondi sembra stupire. Nelle risposte ai commenti sulla pagina social, l’Istituto chiarisce la situazione, offrendo un barlume di speranza a chi intende ancora richiedere il contributo.

L’esaurimento delle risorse non comporta, infatti, la chiusura della piattaforma tramite la quale è possibile inviare domanda per il bonus. Chi è interessato può ancora effettuare la richiesta, accedendo al sito INPS con le credenziali di accesso (SPID, CIE oppure CNS).

Le domande che arriveranno, però, verranno ammesse, ma con riserva. Ciò significa che, qualora una volta effettuato il pagamento del bonus asilo nido ai beneficiari ammessi alla misura dovessero risultare delle somme residue, ci sarebbe la possibilità di vedere la propria domanda accolta.

Leggi anche: Con questo bonus l'asilo nido diventa gratis per queste famiglie

Come sapere se la domanda di bonus asilo nido viene ammessa: attenzione a queste date

In sostanza, i potenziali nuovi beneficiari possono inviare domanda. Dopodiché non resterà altro che aspettare aggiornamenti per scoprire se si potrà o meno beneficiare della misura.

In prima battuta, bisognerà attendere la prima data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2022, qualora dovessero intervenire delle variazioni sulle mensilità già presentate. Se ciò dovesse succedere, l’INPS potrebbe procedere con l’accoglimento di nuove domande (anche in questo caso, è importante la data di presentazione della richiesta, dal momento che l’Istituto accoglie le domande in ordine cronologico).

A fornire, però, un dato completo sarà solo la data del 1° aprile 2023 che, come abbiamo visto, rappresenta la data di scadenza per l’invio della documentazione necessaria per ottenere il pagamento.

Bonus asilo nido 2022, come richiederlo a INPS

Per richiedere il bonus è necessario collegarsi al sito dell’INPS, digitando nella barra di ricerca “bonus nido”. Dopodiché bisognerà accedere con SPID, CIE oppure CNS e compilare la domanda online.

Non è strettamente necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità, ma è importante ricordare che è proprio in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che vengono stabiliti gli importi del bonus. Questi vanno da un minimo di 1.500 euro all’anno per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro (oppure in assenza di ISEE) a un massimo di 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.