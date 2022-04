L'INPS ha confermato il bonus asilo nido 2022, un contributo economico che permette alla tua famiglia di ottenere fino a 3.000 euro all'anno per la frequenza scolastica dei figli minori di 3 anni. Se abiti in Friuli Venezia Giulia o in Sardegna, puoi ottenere fino a 5.000 euro e fino a 2.200 euro dalla Regione. Scopri subito come presentare la domanda per il bonus asilo nido 2022!

Hai dei figli a carico che frequentano l’asilo nido e hanno meno di 3 anni? Anche per quest’anno è stato confermato il bonus asilo nido 2022, sia a livello nazionale – erogato dall’INPS – sia a livello regionale – a carico delle singole Regioni.

Per esempio, in Friuli Venezia Giulia sono già partite le richieste del bonus nido 2022-23 per ottenere un beneficio da 3 mila a 5.400 euro, mentre il Sardegna è possibile richiedere il contributo “asilo nido gratis” fino a 2.200 euro a famiglia.

Come funziona e a chi spetta il bonus asilo nido 2022? Il contributo economico rientra tra i bonus famiglia 2022 e si può richiedere con o senza ISEE, anche se si possiede un reddito alto. Per ogni figlio spettano fino a 3.000 euro all’anno!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus asilo nido 2022: come funziona, a chi spetta, quali sono gli importi e come si richiede all’INPS.

Quali sono i bonus nido regionali che si possono richiedere? Se abiti in Friuli Venezia Giulia o in Sardegna, ci sono delle importanti novità! Scopriamole insieme.

Bonus asilo nido 2022: fino a 3.000 euro a figlio. Come funziona?

Il bonus asilo nido è un contributo economico che spetta alle famiglie con figli a carico di età inferiore ai 3 anni che frequentano una scuola pubblica o privata, oppure che necessitano di assistenza domiciliare a causa di problematiche o patologie che non permettono la frequenza scolastica.

Il beneficio, a differenza del bonus bebè e del bonus mamma domani, è cumulabile con l’assegno unico e universale. Ma come funziona il bonus asilo nido 2022 dell’INPS?

Presentando l’apposita domanda all’INPS, con o senza ISEE, ogni famiglia può ottenere un assegno fino a 3.000 euro per ogni figlio, erogato mensilmente per un periodo di 11 mesi. Il bonus asilo nido deve essere utilizzato esclusivamente per pagare le rette di iscrizione a scuola, o per l’eventuale assistenza domiciliare.

Per chiarire ogni dubbio, l’INPS ha pubblicato su Youtube un video che spiega chiaramente tutto il procedimento utile per inoltrare la propria domanda INPS per il bonus asilo nido: pochissimi minuti per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Quali sono gli importi e come cambiano al variare dell’ISEE? È conveniente richiedere il bonus asilo nido senza ISEE? A chi spetta il bonus nido 2022? Vediamo insieme i requisiti e tutto quello che c’è da sapere nel resto dell’articolo.

Bonus asilo nido 2022 con o senza ISEE?

Abbiamo specificato che il bonus asilo nido si può richiedere anche senza ISEE minorenni, ma è sempre conveniente? In realtà, l’ISEE è importante per determinare gli importi del bonus nido 2022: più alto è il reddito e minore sarà il contributo, più basso è l’ISEE e maggiore sarà il bonus.

Per tutti coloro che possiedono un ISEE basso, è importante allegare il documento alla domanda per poter ottenere l’importo massimo del bonus nido 2022. Per le famiglie che invece possiedono un reddito alto, l’ISEE può passare in secondo piano: in ogni caso, infatti, sarebbe assegnato il bonus di importo più basso.

Tuttavia, il bonus asilo nido non spetta solo alle famiglie con ISEE basso: anche i nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro hanno diritto a ricevere un contributo, seppur in misura minore.

Bonus asilo nido 2022: quali sono gli importi?

Il contributo economico “bonus asilo nido 2022” viene erogato dall’INPS a cadenza mensile, per un periodo massimo di 11 mensilità, e l’importo del beneficio varia al variare dell’ISEE minorenni: si passa da un minimo di 1.500 euro a figlio fino a un massimo di 3.000 euro a figlio.

Se la tua famiglia possiede un ISEE inferiore a 25 mila euro, può ottenere un assegno mensile dal valore pari a 272,72 euro, per un totale di 3.000 euro all’anno (per 11 mesi). Se, invece, la tua famiglia a un ISEE superiore a 40 mila euro, è possibile ottenere un assegno mensile di importo pari a 136,37 euro, per un totale di 1.500 euro all’anno (per 11 mesi).

Esiste anche un importo intermedio, che viene erogato nella misura di 227,27 euro al mese, per un totale di 2.500 euro all’anno (per 11 mesi), ma solo alle famiglie con un ISEE compreso tra 25.001 e 40 mila euro.

Per tutti i nuclei familiari che presentano la domanda di bonus asilo nido senza ISEE, l’INPS procede all’assegnazione dell’importo più basso d’ufficio: saranno quindi erogati assegni da 136,37 euro al mese, per un totale di 1.500 euro all’anno. L’alternativa è conveniente unicamente per i nuclei familiari con ISEE alto, consapevoli di possedere un indicatore superiore a 40 mila euro.

I pagamenti vengono effettuati mensilmente da parte di INPS e caricati direttamente sul conto corrente indicato dalla famiglia in sede di domanda.

Bonus asilo nido 2022: per quali spese?

Il contributo economico che abbiamo riportato sopra (suddiviso per importi in base all’ISEE) può essere utilizzato solo per sostenere alcune spese a carico dalle famiglie. Quali sono agevolabili?

Per inoltrare la propria domanda andranno indicate le mensilità di pagamento e altri specifici dettagli. Il bonus nido 2022, infatti, copre sia la retta scolastica sia i pasti relativi alle mensilità e il bollo. Non copre, invece, la quota di iscrizione alla scuola (pubblica o privata), il pre o post scuola, e l’Iva.

Si può utilizzare il bonus asilo nido sia per la frequenza presso le scuole pubbliche sia per quelle private: il contributo è cumulabile con l’assegno unico e universale per i figli, ma non con le detrazioni previste per la frequenza dell’asilo nido.

Bonus asilo nido 2022: a chi spetta? Tutti i requisiti!

Per richiedere il bonus asilo nido non basta avere un figlio a carico – che sia nato, adottato o preso in affidamento – di età inferiore ai 3 anni. Esistono specifici requisiti che permettono di ottenere il contributo economico INPS per le famiglie.

Anzitutto, il bonus asilo nido spetta a tutti i cittadini italiani, oppure agli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo.

Possono richiedere il bonus asilo nido il genitore che sostiene il pagamento della retta scolastico per il figlio minore di tre anni nato, adottato o preso in affidamento; o eventualmente il genitore convivente con il bambino.

Per quanto riguarda, invece, il contributo per l’assistenza domiciliare – destinato ai bambini che per particolari difficoltà o disturbi cronici non possono frequentare istituti pubblici o privati – è necessario presentare anche l’attestazione del pediatra che dichiari appunto l’impossibilità del bambino di frequentare la scuola. Gli importi previsti sono i medesimi sopra riportati.

Bonus asilo nido 2022: come fare domanda all’INPS

L’ammontare complessivo di risorse stanziate per finanziare il bonus asilo nido 2022 è pari a 553,8 milioni di euro: nell’erogazione dei bonus si procederà in ordine di presentazione delle domande. Ma come si richiede il beneficio?

La domanda del bonus asilo nido si può presentare in via telematica, direttamente sul sito web dell’INPS, compilando l’apposito format e inserendo tutti i dati necessari e richiesti (compreso l’IBAN sul quale verranno pagate le mensilità di bonus nido). È possibile anche caricare il proprio modello ISEE per poter ricevere l’importo spettante in proporzione.

Il genitore richiedente dovrà aver cura di indicare tutte le mensilità di frequenza dell’asilo nido, comprese tra gennaio e dicembre 2022, per le quali intende richiedere il beneficio. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 31 dicembre 2022, mentre il beneficio ha una valenza di 11 mesi.

In alternativa è possibile rivolgersi ai Patronati per ricevere l’assistenza necessaria.

Bonus asilo nido 2022/23 in Friuli Venezia Giulia: al via le domande

Per tutte le famiglie residenti in Friuli Venezie Giulia, a partire dal 31 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022 si può presentare la richiesta per ottenere il bonus asilo nido 2022/23 a livello regionale. Il bonus spetta alle famiglie con figli che frequentano scuole pubbliche o private, di età non superiore ai 3 anni.

Per richiedere il bonus nido 2022 in Friuli Venezia Giulia occorre possedere la residenza all'interno della Regione da almeno 12 mesi continuativi, e possedere un ISEE non superiore a 50 mila euro. Possono richiedere il contributo anche le madri con figli minori che lavorano in Regione da almeno 12 mesi consecutivi, purché inserite in un percorso di protezione e sostegno per l’uscita dalle spiacevoli situazioni di violenza.

Gli importi del bonus asilo nido in FVG variano al variare del numero dei figli a carico delle famiglie, in base all’ISEE, e in base alla frequenza scolastica:

con un figlio a carico e ISEE entro i 50 mila euro, spetta un bonus da 250 euro per la frequenza a tempo pieno, oppure un bonus da 125 euro per la frequenza a tempo parziale;

con due o più figli a carico e ISEE sotto i 50 mila euro, spetta un bonus da 450 euro per la frequenza a tempo pieno, oppure un bonus da 225 euro per la frequenza a tempo parziale.

La domanda per il contributo regionale si può presentare unicamente in via telematica ai Servizi Sociali del Comune.

Bonus Nidi gratis in Sardegna: fino a 2.200 euro a famiglia

“Bonus Nidi gratis” è il nuovo programma sperimentale della Sardegna a sostegno delle famiglie con figli a carico minori di 3 anni che frequentano una scuola pubblica o privata.

Possono richiedere il contributo economico tutte le famiglie con figli di età compre tra 0 e 36 mesi a carico che frequentano l’asilo nido, compresi i nuclei familiari monogenitoriali. Il limite massimo ISEE per presentare la richiesta è di 40 mila euro.

L’importo del bonus nido per la Regione Sardegna è pari a 200 euro al mese per un totale di 11 mesi. Eventuali variazioni di importo saranno modulate in base all’ISEE come segue:

bonus fino a 2.200 euro all’anno (ovvero 11 mensilità da 200 euro ciascuna), per le famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro;

bonus fino a 1.833,37 euro all’anno (ovvero 11 mensilità da 166,67 euro al mese), per le famiglie con ISEE compreso tra 30.000,01 euro e 40.000 euro.

La domanda per il contributo Bonus Nidi gratis si deve presentare esclusivamente online, sul sito web del proprio Comune di residenza.