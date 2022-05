Il bonus asilo nido 2022 è anche senza ISEE!

Avevamo visto come fino al 2021 moltissimi aiuti per le famiglie, assegno ponte in primis, prevedevano come principale requisito il limite reddituale.

Da quest'anno invece si potrà beneficiare di bonus come questi senza dover provvedere all'attestazione ISEE.

E' stata un'apertura da parte del Governo Draghi proprio per cercare di estendere quanto più possibile queste agevolazioni e supporti economici. Con l'attestazione ISEE non tutti potrebbero rientrarci, anche solo limitandosi agli oneri amministrativi richiesti per la compilazione.

Sfortunatamente questa apertura non garantisce degli importi più generosi, anzi si dovrà accettare degli importi più contenuti, al pari di quelli previsti per chi ha consegnato l'ISEE ma dichiarando un reddito abbastanza elevato.

Oltre a ciò, ci sono in ballo diverse novità, anche per chi ha a carico figli minorenni affetti da patologie disabilitanti. Lo vedremo nel corso dell'articolo, in particolare in merito anche all'integrazione che potrai richiedere coll'Assegno Unico Universale.

Bonus asilo nido 2022 anche senza ISEE! Ecco come funziona

Il bonus asilo nido 2022 nasce come supporto economico per tutte le famiglie che non riescono a provvedere alle spese relative alla retta scolastica, in questo caso la semplice iscrizione per l'accesso al nido.

L'INPS garantisce una copertura annua per tutte le famiglie in difficoltà, anche se, ad essere precisi, ufficialmente il contributo prevede solo undici mensilità.

Fino a poco tempo fa la stragrande maggioranza dei supporti e delle agevolazioni alla natalità prevedeva come requisito vincolante l'attestazione ISEE in corso di validità.

Si tratta di un documento che da qualche decennio è alla base di molte richieste assistenziali e non, dal momento che certifica, tramite controlli incrociati tra INPS e Agenzia delle Entrate, la tua situazione economica in rapporto ad alcuni parametri, come la scala di equivalenza e le intestazioni a carico.

Da quest'anno però il Governo Draghi ha voluto introdurre per molti di questi bonus, Assegno Unico in primis, un'opzione in più: l'accesso senza ISEE.

In pratica potrai richiedere questo bonus senza ISEE, e al tempo stesso avere lo stesso diritto d'accesso di chi invece lo ha presentato in tempo.

Va detto che, nonostante questa apertura, il Governo ha voluto riconfermare comunque una serie di requisiti INPS necessari per avere accesso alla misura.

Bonus asilo nido 2022: anche se senza ISEE servono i seguenti requisiti INPS!

Il bonus asilo nido 2022 prevede comunque di rispettare una serie di requisiti INPS, tra i quali la presentazione delle fatture relative al pagamento della retta, l'iscrizione presso un asilo nido conforme alle normative vigenti, e l'età anagrafica di limite prevista per i figli beneficiari.

Partiamo dal primo requisito. Tutte le fatture dovranno essere inoltrate in via telematica presso il sito online dell'INPS. Per accedervi, dovrai utilizzare almeno uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica),

(Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Tutte le fatture dovranno essere limitate al periodo gennaio-dicembre 2022, e dovranno limitarsi solo a undici mensilità.

Nel caso del secondo requisito, gli asili nido conformi alla richiesta del bonus dovranno trovarsi all'interno dei confini nazionali. Potranno essere sia asili nidi pubblici, sia privati.

Nel caso di asili nido pubblici, c'è il rischio che possano richiedere il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza.

In questo caso non dovrai presentare la documentazione relativa al pagamento di (almeno) una retta, ma la sola documentazione inerente all'iscrizione o all'inserimento in graduatoria.

Mentre nel caso del terzo requisito, i bambini considerati idonei per questo beneficio dovranno avere un'età anagrafica inferiore a 3 anni. Non ci sono vincoli legati al bimbo in sé, se originario del nucleo, in affido o adottato recentemente.

Se vuoi avere un riassunto in merito, ti suggerisco il video Youtube di Insindacabili.

Bonus asilo nido 2022: se lo richiedi senza ISEE ti spettano i seguenti importi!

Come detto a inizio articolo, il bonus asilo nido 2022 permette l'opzione senza ISEE. Ma non si potrà avere diritto alle stesse somme spettanti di chi provvede a consegnare l'attestazione del proprio reddito familiare.

Il bonus asilo nido 2022 garantisce per chi ha provveduto a consegnare l'attestazione degli importi che vanno da 1.500 euro annui fino a 3.000 euro, ovviamente ripartiti in undici mensilità (cioè dai 136,37 euro ai 272,72 euro mensili).

Ma questo soltanto se l'ISEE certifica un reddito stimato inferiore a 25.000 euro, massimo entro i 40.000 euro se vuoi beneficiare di soli 2.500 euro (227,27 euro mensili).

Altrimenti la tua scelta di non presentare l'ISEE verrà equiparata a chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro, questi ultimi beneficiari appunto di un bonus da 1.500 euro annui.

Consigliamo, almeno per chi ha la possibilità di avere un ISEE basso, di provvedere a fare domanda presso il CAF o il patronato locale. In particolare servirà l'ISEE minorenni, quello specifico per le agevolazioni per la natalità e l'infanzia.

Anche perché, nel caso in cui si abbia a carico dei figli affetti da patologie disabilitanti, avrai modo di richiedere l'assistenza domiciliare INPS.

Ma anche in quest'ultimo caso servirà sempre l'ISEE per avere importi migliori!

Bonus asilo nido 2022: ecco come avere l'integrazione senza ISEE per l'assistenza domiciliare

Il bonus asilo nido 2022 è richiedibile anche come soluzione assistenziale per i minori affetti da patologie disabilitanti.

Si tratta infatti dell'integrazione prevista per l'assistenza domiciliare INPS.

Sono degli aiuti previsti per poter provvedere ai pagamenti relativi a controlli, visite e terapie medico-sanitarie disposte per il minore a causa di una conclamata malattia invalidante.

In questo caso non bisognerà mandare delle fatture o delle iscrizioni, ma un certificato medico del pediatra in cui attesta l'impossibilità del minore a frequentare l'asilo nido.

A livello di ISEE si potrà beneficiare degli stessi importi del bonus asilo nido 2022, e sempre con la disposizione limitante prevista per chi lo richiede senza ISEE.

A differenza del precedente, in questo caso l'erogazione sarà una tantum, pertanto potrai avere in un'unica soluzione dai 1.500 euro ai massimo 3.000 euro.

Se invece vuoi avere una comoda mensilità, potrai avere il vantaggio di richiederlo assieme all'Assegno Unico Universale.

Bonus asilo nido 2022: disponibile l'integrazione con l'Assegno Unico Universale

Da quest'anno oltre al bonus asilo nido 2022 potrai richiedere l'Assegno Unico Universale, anche questo previsto per chi ha figli minori, addirittura dal settimo mese di gravidanza.

Potrai richiedere l'integrazione a questo bonus, dal momento che non è stato messo nella lista dei buoni e agevolazioni per la natalità che sono (e verranno) sostituiti dall'Assegno Unico.

Al momento i vari bonus mamma domani e bonus bebè sono stati sostituiti, mentre solo l'Assegno al Nucleo Familiare è tutt'ora disponibile.

Questo è dovuto al fatto che, come vedrai in questo approfondimento, per i lavoratori dipendenti ci sono dei limiti reddituali che devono rispettare per mantenere o l'uno o l'altro strumento assistenziale.

Ricordati però che a fine anno eventuali trattamenti assistenziali, se superano un certo fringe benefit, potrebbero essere considerati in sede di prelievo IRPEF. Anche se, con le ultime misure relative al Decreto Aiuti, la situazione potrebbe cambiare per tutti.