Il Governo ha deciso: dal 2022 non ci sarà più spazio per il Bonus asilo nido. Pertanto, le famiglie interessate al sussidio devono accelerare i tempi considerato che la scadenza per presentare domanda all’INPS è fissata al 31 dicembre 2021.

Dal prossimo anno si volta pagina. Il Bonus asilo nido finirà per essere assorbito dall’Assegno Unico universale sui figli a carico in cui verranno fatti confluire molti dei sostegni economici già attivi, sempre indirizzati ai nuclei familiari, anch’essi cancellati dal 2022.

Tirando le somme, questi sono gli ultimi giorni per poter ottenere il riconoscimento del sussidio accessibile alle famiglie con bambini piccoli frequentanti asili nido pubblici o privati.

In realtà, il Bonus asilo nido abbraccia più di un obiettivo. Oltre ad aiutare i nuclei familiari alle prese con il pagamento delle rette degli asilo, copre le spese per l’assistenza domiciliare dei bambini al di sotto dei tre anni di età affetti da patologie croniche gravi.

Fino alla fine di dicembre, dunque, si avrà ancora del tempo per richiedere l’accesso al contributo non prorogato al 2022.

Maggiori informazioni sul Bonus asilo nido le trovare nel video YouTube di AllegraLu.

Ma non tutto è perduto: anche se il Bonus asilo nido verrà cancellato definitivamente e non vedrà il sorgere del nuovo anno, una settimana di tempo basta per poterlo richiedere essendo i requisiti d’accesso non molto vincolanti.

Dopo non sarà più possibile farlo. L’entrata in scena dell’Assegno Unico Universale destinato alle famiglie con figli minorenni a carico manderà in cantina il sussidio senza alcuna eccezione.

Ma non c’è da disperarsi. L’Assegno Unico sui figli finirà per abbracciare una platea molto più ampia rispetto a quella coperta dal Bonus asilo nido assicurando un aiuto economico alle famiglie con figli a carico fino all’età di 21 anni.

Vediamo subito chi potrà richiedere il sussidio, quali requisiti possedere e come presentare domanda all’INPS prima del passaggio all’Assegno Unico universale sui figli previsto per gennaio 2022.

Bonus asilo nido 2021: in cosa consiste

Come anticipato in apertura di articolo, il Bonus asilo nido attualmente in vigore è rivolto a tutte le famiglie con figli piccoli iscritti agli asili nido sia pubblici che privati. Si tratta di un’agevolazione concessa ai nuclei familiari per coprire esclusivamente i costi delle rette d’iscrizione dei bambini agli asilo.

E questo continuerà ad essere la sua funzione almeno fino alla sua cancellazione al 31 dicembre 2021. Al pari di altri Bonus autorizzati dal Governo, occorre possedere una serie di requisiti per usufruire dell’agevolazione.

Innanzitutto, è necessario avere la residenza in Italia, la cittadinanza e dimostrare la spesa supportata per la retta di iscrizione del figlio all’asilo nido.

Solo in quest’ultimo caso, infatti, la famiglia in cui il bambino vive stabilmente, può ottenere il rimborso delle somme pagate per l’iscrizione.

Richiedere il Bonus prima dell’avvento dell’Assegno Unico 2022 è abbastanza semplice. Come per quota parte dei Bonus già attivi è necessario rivolgersi all’INPS, accedendo anche al portale web ufficiale dell’Ente.

L’unica documentazione da presentare è quella da cui si può desumere l’avvenuto pagamento della o delle rette di frequenza del figlio o dei figli.

Per quanto concerne le condizioni reddituali del nucleo familiare richiedente, invece, il Bonus asilo nido va ad aggiungersi alla lista delle agevolazione per le quali occorre presentare la certificazione ISEE, specchio della condizione economica della famiglia stessa.

L’indicatore della Situazione Economia Equivalente, infatti, sarà determinante nel calcolo delle quote di rimborso da accreditare alle famiglie come Bonus asilo nido.

Le somme variano da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.000 euro all’anno, modulate sulla base della condizione reddituale del nucleo familiare interessato all’agevolazione.

Anche se rientra a pieno titolo nel novero delle misure che hanno riscosso un grande successo nell’anno in corso, dal 2022 dovremmo dirgli addio poiché verrà sostituito dall’Assegno Unico Universale destinato alle famiglie con figli a carico di età non superiore ai 21 anni.

Addio al Bonus Asilo nido: dal 2022 spazio solo all’Assegno Unico

Dal 2022 non sarà più possibile presentare domanda di richiesta per ottenere il Bonus Asilo nido e l’Assegno Unico. La seconda misura, infatti, entra in sostituzione della prima e finirà per inglobare anche il Bonus Bebè, il Bonus mamma domani e tante altre agevolazione appartenenti al pacchetto famiglia.

A decretare l’addio al Bonus Asilo nido, già annunciato più volte dal premier Mario Draghi, è la Legge di Bilancio 2022 di cui si attende la definitiva approvazione entro la fine di dicembre.

Se però un Bonus viene cancellato, un altro è pronto al debutto nel 2022. L’assegno Unico, infatti, continuerà a garantire alle famiglie italiane il supporto economico per una cifra che comprende diverse misure di sostegno.

Anche l’Assegno Unico, al pari del Bonus asilo nido in scadenza il 31 dicembre 2021, potrà essere richiesto nel rispetto di determinate soglie reddituali. Ancora una volta è l’ISEE a determinare l’importo spettante ad ogni famiglia richiedente.

Su quando l’agevolazione entrerà a regime non ci sono più dubbi: il via libera all’Assegno Unico è previsto per marzo 2022, mentre i primi mesi dell’anno verranno utilizzati per la presentazione delle domande corredate della certificazione ISEE.

In verità, per il Bonus asilo nido non si tratta di un vero e proprio addio. Le famiglie italiane continueranno a percepire, per mezzo dell’Assegno Unico, un importo mensile a favore dei figli, anche di quelli più piccoli.

In un periodo particolarmente delicato, l’aiuto economico dato dal Governo alle famiglie rappresenta una vera e propria manna dal cielo anche se organizzato diversamente, vale a dire raggruppando tutti i sussidi attualmente dedicati alla famiglia e ai figli in un unico grande Bonus: l’Assegno Unico Universale.

Tutte le famiglie potranno beneficiare del contributo che andrà ad interessare non solo i genitori in possesso di un’occupazione, ma anche i nuclei familiari disoccupati e chi svolge un’attività lavorativa autonoma.

Pertanto, chi non potrà accedere al Bonus asilo nido, per mancanza di requisiti entro la fine di dicembre 2021, potrà rivolgersi all’INPS per presentare domanda per l’Assegno Unico entro la primavera del 2022.

Bonus per tutti: quali contributi per le famiglie rimarranno attivi nel 2022?

Il 2022 porterà con sé importanti novità per le famiglie. Anche se l’Assegno Unico è pronto a tagliare il nastro di partenza, molti altri sostegni non hanno ottenuto la proroga al 2022 dalla Legge di Bilancio, proprio come il Bonus asilo nido.

Oltre all’Assegno Unico universale si potrà accedere ad altri contributi strettamente legati ai lavori di ristrutturazione di immobile di proprietà.

Dopo un percorso molto travagliato, finalmente il DDL Bilancio ha messo nero su bianco la riconferma di molte agevolazioni fiscali già attive nel 2021 che faranno risparmiare un bel gruzzoletto di euro agli interessati a rinnovare il look della propria casa.

I Bonus ristrutturazione che torneranno nel 2022 sono molteplici, anche se molti subiranno delle modifiche sostanziali che li rendono meno vantaggiosi rispetto a quelli attuali, mentre i controlli sulla loro attribuzione si fanno sempre più severi sulla base delle nuove disposizioni dettare del DL 157/2021.

Oltre ai bonus per l’edilizia, nel 2022 il Governo Draghi ha rinnovato la presenza di alcune forme di assistenza economica a favore dei cittadini economicamente svantaggiati, già attive, come il Reddito di Cittadinanza.

La misura fiore all’occhiello del Movimento 5 Stelle non solo ha ottenuto la proroga al 2022, ma dal prossimo anno opererà sotto una nuova veste: vengono adottate nuove misure di politica attiva per facilitare l’inserimento lavorativo dei percettori della misura e ci saranno controlli a campione condotti dall’INPS per individuare chi indebitamente si appropria del sussidio, i cosiddetti “furbetti” del Reddito di Cittadinanza.

Nessuna notizia confortante arriva invece per il Reddito di Emergenza (REm). Anche se il Governo Draghi ha disposto la proroga dello Stato di Emergenza al 31 marzo 2022, nulla si sa su eventuali nuove rate REm per il prossimo anno.

L’indecisione, però, è giustificata. Si tratta di un’agevolazione strettamente connessa all’andamento della pandemia e solo un costante monitoraggio della situazione potrà dire se il Reddito di Emergenza continuerà ad offrire un sostegno economico alle famiglie anche nel prossimo anno.