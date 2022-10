Bonus asilo nido, un rimborso fino a 1.000 euro per sostenere le spese per la frequenza dei figli in asili nido e scuole dell’infanzia nel periodo tra il 1° settembre 2021 e il 31 luglio 2022. Solo questi genitori possono richiederlo fino alla fine del mese di ottobre.

Bonus asilo nido, un rimborso fino a 1.000 euro per sostenere le spese per la frequenza dei figli in asili nido e scuole dell’infanzia nel periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022.

Sono diverse le misure messe in campo negli ultimi mesi per sostenere le famiglie nelle spese per i figli. Oltre al contributo INPS che persegue lo stesso obiettivo, diversi sono anche gli interventi che provengono da Regioni e Comuni.

Non solo, perché altre misure simili si rivolgono a una platea senz’altro più ristretta, ma fondamentale per la categoria a cui fanno riferimento. È il caso di questo bonus, riconosciuto solo ad alcuni genitori, che permette di ricevere il rimborso a tutti coloro che fanno domanda entro il 31 ottobre 2022.

Proprio perché si tratta di una misura indirizzata a una specifica categoria, anche i requisiti cambiano, così come le modalità per inviare domanda.

Bonus asilo nido fino a 1.000 euro da richiedere fino al 31 ottobre 2022

Alcune categorie di lavoratori hanno la possibilità di richiedere specifici bonus asilo nido che differiscono dalla misura gestita ed erogata dall’INPS o da quelli messi a disposizione dagli enti locali.

In questo caso, è la Cassa previdenziale dei Dottori Commercialisti a mettere a disposizione le risorse per un bonus destinato a questa categoria. L’obiettivo della misura è quello di offrire un ulteriore sostegno per permettere ai commercialisti con figli di conciliare la vita professionale e quella familiare.

È chiaro che, per poter richiedere questo sostegno, è necessario rispettare alcuni requisiti che, in questo caso, riguardano il reddito e l’età anagrafica del genitore. Andiamoli a vedere nel dettaglio.

Leggi anche: Bonus asilo nido 2022 INPS, già esaurite le risorse

Bonus asilo nido fino a 1.000 euro: a chi è rivolto e chi può presentare richiesta

Nel caso del bonus asilo nido fino a 1.000 euro, la platea dei beneficiari non comprende tutte le famiglie in cui sono presenti figli che frequentano asili e scuole dell’infanzia. La misura, infatti, è rivolta nello specifico ai commercialisti che fino alla fine delle mese potranno fare richiesta.

Trattandosi di una misura diversa dal bonus asilo nido dell’INPS o da altri contributi dello stesso tipo messi in campo dagli enti locali, anche le modalità di invio della domanda prevedono passaggi differenti (come vedremo a breve).

Per il momento, è bene chiarire quali sono i requisiti per poter presentare richiesta. La domanda può essere inviata solo dai commercialisti:

• il cui reddito dichiarato nel Modello Redditi 2021 sia pari o inferiore a 30.000 euro;

• hanno un’età inferiore ai 40 anni alla data del 31 dicembre 2021;

• sono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC);

• sono in regola con il pagamento dei contributi.

È bene ricordare che, qualora entrambi i genitori fossero in possesso dei requisiti, la domanda può essere presentata esclusivamente da uno dei due.

Bonus asilo nido fino a 1.000 euro, come richiederlo: domanda online

Trattandosi di risorse stanziate dalla Cassa previdenziale, è sul sito della stessa che è possibile inviare domanda per il bonus asilo nido. La richiesta deve essere inviata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’indirizzo www.cnpadc.it e allegando tutta la documentazione così come indicata nel bando.

In particolare, al momento dell’invio della richiesta sarà necessario allegare, oltre al documento d’identità del richiedente, anche le ricevute di pagamento riferite al periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 luglio 2022.

Se le informazioni relative al pagamento non sono indicate nella ricevuta, sarà necessario allegare anche l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido che dovrà riportare sia le generalità del genitore sia quelle del figlio.

La domanda va inviata per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

A quanto ammonta il bonus asilo nido

Come già accennato, a differenza della misura INPS o di altri contributi che condividono il medesimo obiettivo, quello rivolto ai commercialisti dovrebbe ammontare a un massimo di 1.000 euro per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

Come si legge anche nel bando, però, non è detto che l’entità del contributo raggiunga questa cifra. Questo perché bisognerà aspettare di ricevere tutte le domande per accertarsi che non venga superato lo stanziamento complessivo (sono stati stanziati 2.000.000 di euro).

Se, una volta giunte tutte le richieste, tale cifra venisse superata, è possibile che l’importo del bonus asilo nido verrebbe erogato in forma ridotta.

Leggi anche: Bonus asili nido, dalla Regione il via alle domande dal 17 ottobre con ISEE fino a 20.000€

Quanto tempo c’è ancora per richiedere il bonus asilo nido da 1.000 euro

Il servizio online DAS per inviare le domande per ottenere il bonus asilo nido per i commercialisti è stato attivato nel mese di agosto di quest’anno. I genitori in possesso dei requisiti hanno tempo fino al 31 ottobre 2022 per inviare la richiesta.

Tutte le informazioni riguardo al bonus asilo nido per i commercialisti sono contenute nel bando che può essere consultato sul sito della Cassa.