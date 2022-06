Nel 2022 arrivano le istruzioni per richiedere il bonus attività fisica adattata, riservato ai cittadini che hanno svolto tale tipo di attività fisica, e quindi sostenuto le spese, nel corso del 2022. Tutte le informazioni nel decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In arrivo un nuovo bonus, rinominato bonus attività fisica adattata, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Il decreto, pubblicato in data 16 giugno 2022, contiene le indicazioni per l’attuazione della nuova agevolazione che si rivolge a tutti i cittadini che hanno sostenuto le spese per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA) nel corso del 2022. Nel decreto, dunque, vengono chiarite le modalità di riconoscimento del bonus, come può essere utilizzato e le tempistiche per la raccolta delle richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non si tratta, infatti, di un bonus che verrà corrisposto sotto forma di accredito su conto corrente ai cittadini che posseggono i requisiti per ottenerlo, bensì di un credito d’imposta che potrà essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi.

Non tutti i dettagli sul bonus sono stati resi noti con la pubblicazione del decreto. Altre informazioni, comprese le indicazioni per la compilazione dell’istanza, verranno messe a disposizione dei beneficiari con successivi provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In attesa di successive comunicazioni e dettagli sull’agevolazione, vediamo, per il momento, cosa si intende per attività fisica adattata, quali sono i beneficiari che avranno la possibilità di fruire del nuovo bonus, come si potrà richiedere e quando.

Attività fisica adattata, cos’è e come funziona il bonus per risparmiare sulle spese

Individuare la platea di beneficiari del nuovo bonus attività fisica adattata non è complesso. Come abbiamo detto, potranno usufruire dell’agevolazione tutti i cittadini che, nel corso del 2022, hanno sostenuto le spese per svolgere questo tipo di attività fisica.

Ma di cosa si tratta, cos’è l’attività fisica adattata e come funziona? L’attività fisica adattata è una particolare attività motoria che rientra tra veri e propri trattamenti terapeutici per migliorare la condizione di pazienti con patologie croniche o degenerative, ma anche per la prevenzione di queste ultime.

Tale attività non può essere svolta in autonomia. È, infatti, necessario affidarsi alla competenza di un professionista. In alcuni casi, il costo per lo svolgimento di attività fisica adattata non è irrisorio.

È proprio per questo che si è deciso di mettere a disposizione il bonus attività fisica adattata. Grazie all’agevolazione, le persone che svolgono questo tipo di attività fisica, sia con obiettivi di prevenzione che di gestione di patologie già esistenti, potranno risparmiare sulle spese effettuate nel corso del 2022.

Bonus attività fisica adattata 2022: chi può richiederlo e quando

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono fornite le indicazioni per il bonus attività fisica adattata. Come già accennato, si tratta di un credito d’imposta per coloro che svolgono questo tipo di attività e che possono utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi.

In particolare:

il bonus attività fisica adattata viene riconosciuto a coloro che hanno sostenuto spese per lo svolgimento di tale attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le spese devono essere documentate e le risorse messe a disposizione per il nuovo bonus ammontano a 1,5 milioni di euro per il 2022.

Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per lo stesso tipo di spese.

Come e quando richiedere il bonus attività fisica adattata all'Agenzia delle Entrate

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale fornisce anche alcune indicazioni per quanto riguarda le modalità di richiesta del bonus attività fisica adattata.

L’agevolazione potrà essere richiesta tramite domanda telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate, tramite il sito dell’Agenzia. I termini entro i quali sarà possibile inviare la richiesta non sono ancora noti. Quest’informazione, infatti, verrà chiarita con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che arriverà entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino potrà indicare l’importo delle spese sostenute nel 2022. È in base al rapporto tra l’ammontare complessivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione che l’Agenzia delle Entrate stabilirà anche la percentuale del credito d’imposta spettante. Anche quest’ultima informazione sarà resa nota con un successivo provvedimento da parte dell’AdE.

Bonus attività fisica adattata, dove trovare tutte le informazioni relative al credito d’imposta

Queste, per il momento, sono le informazioni disponibili riguardo al bonus attività fisica adattata. Si ricorda che tutte le indicazioni sulle modalità di presentazione della richiesta e della fruizione del credito d’imposta sono riportate nel decreto del Mef pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno.

Per conoscere i dettagli sulle modalità di invio dell’istanza e per consultare la modulistica sarà necessario attendere le indicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate che saranno rese note probabilmente durante il mese di settembre 2022.

Il consiglio, dunque, è collegarsi nei prossimi mesi al sito dell'AdE per non perdere alcun tipo di aggiornamento in merito alle modalità di richiesta e alle novità in arrivo.