Dal 25 maggio puoi prenotare i nuovi bonus auto 2022 fino a 5.000 euro anche senza ISEE, con o senza la rottamazione di un veicolo precedente. Attenzione ai requisiti: Draghi ha già in mente un cambio di rotta. Quali sono le novità e chi rischia di perdere i 5.000 euro? Occhio al click day: scopri subito come ottenere gli incentivi auto 2022.

Al via i nuovi bonus auto 2022: la piattaforma Ecobonus del MISE apre alle prenotazioni dalle ore 10 del 25 maggio 2022. Attenzione al click day: con un ammontare di risorse pari a 650 milioni di euro per il 2022, potrebbe verificarsi una corsa alla prenotazione. Ma non saranno i cittadini a dover accaparrarsi i 5.000 euro: sptterà alle concessionarie prenotare gli incentivi.

Nel frattempo, mentre si attende l’avvio della piattaforma con i nuovi bonus auto 2022, il Governo Draghi sta già pensando a una successiva modifica dei requisiti per poter accedere agli incentivi. Non si tratta di un ritocco a importi o classi di emissione, ma invece ai vincoli di accesso ai bonus auto, che possono arrivare fino a 5.000 euro con o senza rottamazione.

Vediamo subito le ultime notizie sui bonus auto 2022: Draghi ha deciso di cambiare le regole. Cosa cambia e da quando? Quali son le novità e come prenotare gli incentivi dal 25 maggio 2022? Ecco una guida completa per arrivare pronti alla data del click day di maggio.

Bonus auto 2022: al via i nuovi incentivi. Click day il 25 maggio!

Il DPCM sui bonus auto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio scorso, ciò significa che gli incentivi sono entrati in vigore. Ma è già possibile prenotare i 5.000 euro senza ISEE per risparmiare sull’acquisto di un nuovo veicolo con o senza la rottamazione? No, non ancora.

Il click day per il bonus auto 2022 è fissato a mercoledì 25 maggio 2022: a partire dalle ore 10 la piattaforma Ecobonus del MISE aprirà alle richieste delle concessionarie.

Al tempo stesso, si potranno prenotare anche i bonus moto 2022 fino a 4.000 euro, oppure gli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali fino a 14.000 euro (categorie N1 e N2).

Per quanto riguarda gli incentivi auto, le risorse a disposizione sono pari a 650 milioni di euro: la maggior parte di questi fondi (cioè 220 milioni) andranno utilizzati per l’acquisto di incentivi sulle auto elettriche, mentre 170 milioni potranno essere prenotati rispettivamente per le auto ibride o plug in, e per tutti i veicoli con motore endotermico (a benzina, diesel o GPL).

Bonus auto 2022: come prenotarli sulla piattaforma Ecobonus del MISE

Bonus auto 2022: tutto è pronto. Si parte dalle ore 10 del 25 maggio 2022 con le prenotazioni dei nuovi incentivi auto 2022 non solo per l’acquisto di veicoli elettrici, ma anche full o mild hybrid, e motori endotermici. Non sempre è necessario effettuare la rottamazione per ottenere lo sconto: esistono anche alternative differenti.

Non appena scattata l’ora x, la piattaforma Ecobonus del MISE aprirà le porte a tutte le concessionarie che vorranno prenotare i nuovi bonus auto 2022. È previsto una sorta di click day, dal momento in cui il ritardo nell’avvio degli incentivi ha fatto accumulare le richieste dei clienti.

Tuttavia, come previsto dal DPCM, dal 25 maggio si potranno prenotare gli incentivi auto solo per i contratti stipulati a partire dal 16 maggio, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto attuativo dei bonus auto 2022.

Dunque, non appena aperte le richieste, i concessionari potranno accedere alla piattaforma e inserire i dati richiesti per la prenotazione degli incentivi relativi alla classe di emissione prescelta.

Per quanto riguarda le persone fisiche verrà richiesta la dichiarazione di mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 12 mesi; mentre in caso di persone giuridiche servirà una dichiarazione di impiego del veicolo esclusivamente per i servizi di car sharing, oltre al mantenimento della proprietà dello stesso per almeno 24 mesi.

Incentivi auto 2022: bonus fino a 5.000 euro anche senza rottamazione!

I nuovi bonus auto 2022 sono “una boccata di ossigeno” per il settore automotive, così come l’ha definita il Ministro Giorgetti. Ma nel frattempo i dati sulle immatricolazioni di aprile 2022 hanno registrato un altro – ennesimo – calo.

Grazie ai nuovi bonus auto fino a 5.000 euro senza ISEE, con o senza la rottamazione, si potranno cambiare le cose. O per lo meno questa è la speranza.

Sono previste, come noto, tre classi di emissione con relativi incentivi crescenti con rapporto inversamente proporzionale all’aumentare delle emissioni di CO2. Uno dei primari obiettivi di questi bonus auto, infatti, è proprio la diffusione di mezzi sostenibili, con basse emissioni: e per questo motivo la fetta maggiore di risorse è destinata alla classe di emissioni comprese tra 0 e 20 grammi al chilometro.

Per questa prima categoria, quella più sostenibile, i bonus auto 2022 possono raggiungere i 5.000 euro con la rottamazione di un veicolo precedente di classe inferiore ad Euro 5. In alternativa, per i cittadini che non intendono rottamare un mezzo più vecchio, lo sconto scende a 3.000 euro sul prezzo da listino.

Bisogna però tenere presente che il prezzo massimo di acquisto per la categoria di emissioni più bassa è fissato a 35 mila euro (IVA esclusa).

Incentivi auto 2022: bonus anche per veicoli a benzina, diesel e GPL

La seconda fascia di emissione dei nuovi bonus auto 2022 è quella che di solito si esaurisce con più facilità e comprende livelli tra 21 e 60 grammi al chilometro. In questa categoria rientrano sia i veicoli M1 full o mild hybrid, sia le auto plug in, purché il prezzo complessivo non sia superiore a 45 mila euro (IVA esclusa).

Il bonus auto 2022 previsto dal Governo Draghi per la categoria intermedia di emissione prevede uno sconto di 2.000 euro ai quali si possono sommare ulteriori 2.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di classe non inferiore a Euro 5.

Infine, grazie ai bonus auto 2022 si possono acquistare anche dei veicoli alimentati a benzina, diesel o GPL, purché le emissioni di CO2 non siano superiore a 135 grammi al chilometro.

Per quest’ultima categoria, però, sono previsti solo incentivi con rottamazione fino a un massimo di 2.000 euro. Il prezzo del veicolo categoria M1 non può essere superiore a 35 mila euro (IVA esclusa).

Bonus auto 2022: verso una nuova modifica ai requisiti… Novità Draghi!

I bonus auto 2022 non spettano a tutti: come spiegato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, al momento si potranno prenotare gli incentivi solo per le famiglie meno abbienti, mentre le imprese resteranno escluse.

Non solo: il Governo Draghi – ancora prima di dare il via alle prenotazioni – sta già pensando di cambiare le regole e i requisiti per l’accesso agli incentivi.

In particolare, c’è una clausola sulla quale il Governo si sta interrogando: il limite di 180 giorni per la consegna del veicolo. Considerando la carenza di chip, di semiconduttori e la produzione che va a rilento per moltissime case automobilistiche, questo vincolo potrebbe essere ben presto esteso, prorogato, o alla peggio cancellato.

In Germania, a causa della mancanza di materiali dovuta anche al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, sono state chiuse numerose fabbriche.

Bonus auto 2022: si cambia! Nuovi requisiti e regole!

Non è ancora chiaro quali siano le nuove modifiche che il Governo intende apportare al DPCM sui bonus auto 2022: certamente resteranno invariati gli incentivi, i prezzi massimi e le classi di emissione.

L’unico intervento attualmente allo studio è appunto la modifica della clausola dei 180 giorni, che potrebbe essere estesa o cancellata.

Gli incentivi auto restano aperti a tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese le società di car sharing nel limite delle risorse a disposizione. Non è stata fissata alcuna scadenza, ma i fondi potrebbero esaurirsi in brevissimo tempo.