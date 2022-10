Bonus auto nuova? Non tutti lo sanno: dal 14 ottobre si può avere uno sconto di 4.000 euro

Nuovo sconto per l’acquisto di auto elettriche o ibride al via. Dal 14 ottobre fino all’11 novembre è possibile fare richiesta del nuovo Bonus auto per sostituire un vecchio veicolo di proprietà. Basta rispettare determinati requisiti e fare domanda per prenotare il contributo entro 11 novembre 2022. Ecco di cosa si tratta e come fare domanda.

Italiani ormai allo stremo delle forze dal punto di vista economico. I fortissimi rincari causati dal conflitto tra Russia e Ucraina si stanno facendo sentire sempre di più.

L’aumento delle materie prime e l’aumento del prezzo del gas naturale stanno generando grosse ripercussioni sui budget familiari, soprattutto a seguito della chiusura del gasdotto Nord stream 1.

Molte famiglie italiane stanno seriamente pensando di passare alle auto elettriche o ibride per contrastare il caro carburante. I dati di una recente ricerca, sono tutte a favore di questa scelta perché mettono in evidenza come l’utilizzo di un’auto elettrica fa risparmiare annualmente oltre 1.000 euro a parità di percorrenza.

Nell’analisi è stato messo a confronto il consumo medio annuale di un’auto a benzina con un’auto elettrica alimentata dall’energia dei pannelli fotovoltaici.

I dati raccolti portano ad un risultato sorprendente: un conducente di un’auto elettrica spende in media 0.84 cent di €/km rispetto a coloro che usano un’auto tradizionale il cui costo si aggira intorno agli 11,76 cent di €/km. Un risparmio di circa 1.000 euro all’anno e che fa risultare l’auto elettrica 14 volte più economica rispetto ad una con alimentazione tradizionale.

In Italia la ricarica di un’automobile elettrica attraverso l’utilizzo di un impianto fotovoltaico è 14 volte più economica rispetto al rifornimento di un’auto tradizionale a benzina.

Questa analisi, insieme ad altri vantaggi offerti dall’utilizzo delle auto elettriche, ha spinto un comune italiano ad erogare fondi per incentivare l’acquisto di auto elettriche o ibride cumulabile con l'Ecobonus statale.

Scopriamo di quale comune stiamo parlando e come accedere al nuovo Bonus auto da 4.000 euro.

Bonus auto nuova? Non tutti lo sanno: dal 14 ottobre si può avere uno sconto di 4.000 euro

Oltre all’ecobonus previsto dal Governo Draghi, molti comuni italiani si stanno facendo promotori di varie iniziative a sostegno i cittadini italiani desiderosi di acquistare di auto ibride ed elettriche.

In particolare, il Comune di Terni con una delibera di Giunta comunale ha predisposto a partire dal 14 ottobre 2022 l’apertura del bando per l’erogazione di un Bonus auto da 4.000 per la sostituzione di veicoli inquinanti e l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Si tratta di un finanziamento di 103mila euro suddiviso in Buoni da 4.000 euro destinato all’acquisto di auto a basso impatto ambientale che verrà erogato solo a seguito della rottamazione di un mezzo inquinante.

Nello specifico, i beneficiari del nuovo contributo che prevede uno sconto di 4.000 euro sono i residenti del Comune di Terni e nel Comune di Narni.

Gli stessi devono procedere all’acquisto di una autovettura elettrica o ibrida, M1 di prima immatricolazione o già immatricolata nell’anno 2021 ad esclusivo uso privato e procedere alla rottamazione di veicoli a benzina o diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4.

Per poter accedere al Bonus auto, vale a dire al contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 4.000 euro, i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla richiesta di liquidazione dell’agevolazione stessa.

Bonus da 4.000 euro per l’acquisto di auto elettriche: quali veicoli acquistare

Per poter usufruire del nuovo Bonus auto a partire dal 14 ottobre le famiglie residenti nel comune di Terni e di Narni devono acquistare o aver acquistato un’auto elettrica a batteria o a batteria con range extender (BEV con REX).

Lo sconto, invece si abbassa a 3.000 euro per l’acquisto di auto ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV) e ibrida elettrica benzina full hybrid con cilindrata non superiore a 2000 cc e con potenza massima netta del motore elettrico ≥ 30 kW.

Le spese ammesse possono essere state sostenute a partire dal 1° ottobre 2021, mentre la data di rottamazione deve essere uguale o successive alla data del 1° ottobre 2021.

Bonus auto da 4.000 euro, come presentare domanda

Lo sconto fino a 4.000 euro offerto dal Bonus auto per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi si dovrà prenotare online a partire dal 14 ottobre e fino al 11 novembre 2022 accedendo dall’applicativo informatico che sarà messo a disposizione dal Comune di Terni in un’apposita sezione.

La domanda, compilabile online, dovrà contenere i dati anagrafici, un indirizzo mail sul quale ricevere tutte le comunicazioni relative al bando, un recapito telefonico, la targa dell’autovettura che si intende rottamare (o che è stata già rottamata) e la tipologia di veicolo che è stata acquistata, o che si intende acquistare.

Il Bonus auto da 4.000 euro può essere cumulato con i vari incentivi statali attivate per accrescere la mobilità sostenibile.