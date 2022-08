Nuovi bonus d'autunno per studenti e famiglie in arrivo da settembre: quali sono le agevolazioni che si possono richiedere? Il Governo conferma il sostegno per i nuclei familiari con ISEE basso ed eroga rimborsi sul trasporto pubblico, voucher per tutelare la salute mentale e sconti per contrastare il caro bollette. Ecco le novità e i bonus d'autunno in arrivo.

Tantissimi nuovi bonus sono in arrivo per l’autunno: a partire dal mese di settembre sono in partenza numerosi aiuti per studenti e famiglie. Ma quali puoi richiedere?

In un periodo di particolare crisi energetica, aumento dei prezzi delle materie prime e dei beni di prima necessità, e con un’inflazione che non sembra ancora aver raggiunto il picco; è doveroso introdurre nuove agevolazioni, aiuti e sostegni per le famiglie in difficoltà economica.

Ecco quindi tutti i nuovi bonus d’autunno che possono richiedere gli studenti e le famiglie a partire da settembre – o sin da oggi – per ottenere contributi economici e risparmiare su diverse voci di spesa.

Pioggia di bonus in autunno per studenti e famiglie

Terminata la stagione estiva, il Governo guarda all’autunno e potenzia i bonus a disposizione dei cittadini: con gli ultimi provvedimenti sono stati introdotti nuovi aiuti per studenti e famiglie.

Roberto Garofoli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha assicurato che il sostegno alle famiglie è confermato anche per i prossimi mesi, nonostante l’incertezza politica e la caduta dell’esecutivo:

Il Governo – ha detto il sottosegretario – continuerà nelle prossime settimane a monitorare questa situazione e a muoversi sul solco tracciato dal Capo dello Stato al momento dello scioglimento delle Camere.

Ciò significa che sono in arrivo nuove agevolazioni e bonus d’autunno per studenti e famiglie, da richiedere con o senza ISEE sin da ora. Quali?

Bonus d'autunno per studenti e famiglie: 3 novità in arrivo

Tra i numerosi bonus d’autunno, con l’inizio della scuola ormai alle porte – quando inizia la scuola? Leggi la data sul calendario scolastico 2022-2023 – è stato confermato il bonus trasporti, un rimborso fino a 60 euro per studenti e cittadini che intendono sfruttare i mezzi pubblici per spostarsi nei tragitti casa-scuola o casa-lavoro.

Non solo: alcuni contributi locali erogati dalle Regioni italiane consentono di spostarsi su bus e trani gratis agli studenti.

E ancora: fino al 24 ottobre sono ancora aperte le domande per il nuovo bonus che tutela la salute mentale: un voucher da 200 a 600 euro in base all’ISEE per combattere contro ansia e depressione, oppure per superare un momento particolarmente difficile della propria vita.

Infine, sempre tra i bonus d’autunno contro il caro bollette è stato confermato lo sconto sulle utenze di luce, acqua e gas anche per il terzo trimestre: ne avranno diritto i nuclei familiari che soffrono di difficoltà economica o disagio fisico.

Bonus autunno per studenti e famiglie: 60 euro di rimborso a settembre

Analizziamo ora nel dettaglio i 3 nuovi bonus d’autunno per studenti e famiglie da richiedere sa subito. Oltre alle numerose agevolazioni per abbassare i prezzi di benzina e diesel, il Governo ha confermato anche la possibilità di fruire dei mezzi pubblici a costo agevolato. Come?

Grazie al nuovo rimborso di 60 euro sull’abbonamento al trasporto pubblico, gli studenti e tutti i cittadini con un reddito inferiore a 35 mila euro possono risparmiare sulle spese relative al tragitto casa-scuola oppure casa-lavoro.

Le risorse a disposizione per il rimborso sono pari a 79 milioni di euro, ma si potrà richiedere una solta volta il bonus 60 euro: ne hanno diritto i titolari di abbonamenti mensili, annuali o pluri-mensili per il trasporto su gomma o su ferro.

In alcune Regioni, per esempio in Emilia Romagna, invece, gli studenti possono viaggiare gratis su bus e treni grazie alla nuova agevolazione. Per tutti i ragazzi under 14 non ci sono limiti ISEE per accedere al contributo, mentre per i giovani under 19 è richiesto un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Queste agevolazioni e bonus d’autunno per studenti e famiglie sono stati confermati solo fino al 31 dicembre 2022.

Bonus autunno per studenti e famiglie: 600 euro per tutelare la salute

Passiamo invece a un bonus d’autunno già disponibile: grazie all’apposita piattaforma, gli studenti e le famiglie possono richiedere un voucher da 200 a 600 euro per tutelare la salute mentale.

Introdotto dal decreto Milleproroghe, il bonus psicologo è destinato a tutti i cittadini di qualsiasi età e viene erogato con un importo proporzionale al reddito complessivo, fino a un ISEE massimo di 40.000 euro.

Grazie al bonus salute mentale si possono prenotare e svolgere sedute di terapia gratuite da un professionista iscritto all’Albo: tutte le spese risulteranno a carico dell’INPS. C’è tempo fino al 24 ottobre 2022 per richiedere questo bonus d’autunno.

Grazie a un voucher da 600 euro, quindi, si stima la possibilità di prenotare fino a 12 sedute di terapia gratuite, con prezzo medio di 50 euro ciascuna.

Bonus autunno per le famiglie: sconti sulle utenze di luce, acqua e gas

Infine, anche per il prossimo autunno è stato confermato il bonus luce, acqua e gas per risparmiare sulle utenze domestiche. Il Governo ha deciso di estendere e potenziare ulteriormente il sostegno alle famiglie in difficoltà economica o in situazione di disagio fisico.

Possono ottenere il bonus d’autunno e lo sconto sulle bollette tutti i nuclei familiari con ISEE sotto i 12.000 euro, ovvero con ISEE sotto i 20.000 euro per le famiglie numerose, oltre ai titolari del reddito o della pensione di cittadinanza.

Lo sconto su luce, acqua e gas è alternativo: si può ottenere una sola delle tre agevolazioni in questione. Per conoscere tutti gli importi del bonus bollette per il terzo trimestre, invitiamo i lettori a leggere il nostro approfondimento dedicato.