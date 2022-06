Nuovo bonus bebè 2022 confermato dall'INPS e dai Comuni: quali sono i requisiti e chi può ottenere un assegno da 1.500 euro al mese? Ecco tutto quello che c'è da sapere per ricevere un sostegno statale o comunale utile per le famiglie con nuovi nati. Ultime notizie.

Spuntano nuovi aiuti per le famiglie che hanno messo al mondo un bambino o una bambina, per coloro che hanno adottato o preso in affidamento dei bambini e che possiedono un ISEE basso. Il bonus bebè è stato confermato per il 2022, ma non per tutti.

Mentre INPS ha chiarito i requisiti per ottenere il bonus bebè 2022 a livello nazionale (da richiedere entro il 28 febbraio 2022), alcuni Comuni italiani hanno introdotto nuovi aiuti per le famiglie. Quali sono le agevolazioni?

Se hai un bambino appena nato, se hai adottato o preso in affido un bimbo puoi ottenere un assegno mensile da 300 euro e fino a 1.500 euro dal tuo Comune di residenza.

Ecco come fare per ottenere il bonus bebè nel 2022: quali sono i requisiti e i Comuni che lo erogano, quanto spetta ad ogni famiglia e come presentare la domanda. Novità!

Bonus bebè INPS, addio nel 2022: non per tutti!

Torna il bonus bebè confermato nel 2022, ma non sarà per tutti: dopo l’introduzione dell’assegno unico e universale, INPS ha comunicato la cancellazione dell’assegno di natalità destinato a tutte le famiglie che hanno messo al mondo, adottato o preso in affidamento un bambino.

Il bonus bebè, come previsto per gli anni passati, spettava ogni mese in misura proporzionale all’ISEE: si potevano ottenere da 80 euro al mese (per i redditi superiori a 40.000 euro), fino a 160 euro al mese (per i redditi inferiori a 7.000 euro).

Ci sono ancora dei fortunati che possono beneficiare del bonus bebè nel 2022? Certo! Se nella tua famiglia è arrivato un bambino o una bambina entro il 31 dicembre 2021 per quanto riguarda adozioni o affidamenti, oppure entro il 28 febbraio 2022 per quanto riguarda le nascite, puoi ottenere l’assegno mensile INPS.

Infatti, la domanda per il bonus bebè INPS 2022 poteva essere presentata sino alla fine di febbraio per i lieti eventi avvenuti entro il 31 dicembre 2021.

Bonus bebè INPS: chi può richiederlo nel 2022?

Nonostante il bonus bebè previsto dall’INPS sia stato inglobato nel nuovo assegno unico e universale, è ancora possibile richiedere l’assegno mensile se si possiedono alcuni requisiti. A chi spetta?

A chiarire quanto detto è stata la circolare numero 1562 dell’INPS emessa il 7 aprile scorso: in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, anche i cittadini stranieri provenienti da Paesi extra europei hanno diritto al bonus bebè 2022.

A ribaltare la situazione è stata la sentenza numero 54/2022 emessa dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il requisito del possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo è stato ritenuto incostituzionale.

Dunque, INPS provvederà a rivedere tutte le domande del bonus bebè pervenute da cittadini in possesso di permesso unico di lavoro, oppure permesso di ricerca. Anche queste famiglie potranno ottenere il bonus bebè erogato dall’INPS per il 2022.

Bonus bebè 2022: quando arriva il pagamento di giugno 2022?

Tutti coloro che hanno richiesto l’assegno di natalità entro i termini stabiliti dall’INPS possono ancora ottenere le mensilità spettanti. Il bonus bebè, infatti, spetta per un intero anno a partire dalla data di ingresso del bambino in famiglia.

Ma quando arriva il pagamento del bonus bebè di giugno 2022? Come abbiamo spiegato nel nostro articolo dedicato ai pagamenti INPS, solitamente l’assegno di natalità viene erogato attorno alla seconda metà del mese.

Per quanto riguarda giugno 2022, infatti, l’accredito dell’assegno dovrebbe partire dal giorno 20, mentre a partire dal 7 giugno sono iniziati gli accrediti di eventuali mensilità ancora arretrate.

Per le famiglie che non hanno avuto la possibilità di richiedere il bonus bebè INPS 2022, inoltre, spuntano nuove agevolazioni per i nuovi nati: alcuni Comuni italiani hanno confermato un assegno fino a 1.500 euro per i bimbi messi al mondo nel corso del 2022. Vediamo quali sono le misure da richiedere a giugno 2022.

Bonus bebè 2022: 300 euro a famiglia. Domanda al 28 giugno 2022!

Partiamo dal primo bonus bebè 2022 confermato dai Comuni per le famiglie con figli a carico appena nati o adottati: si tratta della cittadina di Cascina, in Toscana.

L’amministrazione comunale ha confermato l’impegno nel sostenere le famiglie che hanno accolto all’interno del proprio nucleo un bambino o una bambina nel corso del 2021. Oltre all’assegno mensile, si possono ottenere anche delle agevolazioni e degli sconti sull’acquisto di beni di prima necessità per il piccolo.

Infatti, grazie a un accordo siglato con Sogefarm, in tutte le farmacie comunali le neo mamme possono godere di sconti e vantaggi per l’acquisto di prodotti per la salute, lo svezzamento, la nutrizione, la cura e il benessere dei bambini sfruttando l’importo del bonus bebè.

Ma quali sono i requisiti e come si può presentare la domanda per ottenere l’assegno di natalità di Cascina?

Bonus bebè 2022, comune di Cascina: i requisiti

Per ottenere il bonus bebè 2022 previsto e confermato dal comune di Cascina è necessario possedere la residenza all’interno del territorio comunale e avere messo al mondo un bambino tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Non solo: è richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE ai fini del calcolo degli importi spettanti ad ogni famiglia. Maggiore è il reddito, minore sarà l’assegno mensile; e viceversa.

Gli importi del bonus bebè di Cascina variano da un minimo di 100 euro per le famiglie con ISEE superiore a 25.000 euro, fino a un massimo di 300 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 15.000 euro. È previsto un importo intermedio di 200 euro per le famiglie con un ISEE compreso tra 15.001 e 25.000 euro.

La domanda per l’assegno di natalità di Cascina deve essere presentata esclusivamente online entro il 28 giugno 2022. Per accedere al portale comunale sarà obbligatorio il possesso delle credenziali SPID.

Bonus bebè 2022: assegno da 1.500 euro a famiglia. Come averlo?

Oltre al piccolo comune toscano, esiste anche un’altra cittadina che ha confermato il bonus bebè 2022: si tratta di Limosano, in Molise. Come funziona e chi può ottenere l’assegno di natalità?

In questo caso l’importo del bonus bebè può arrivare fino a 1.500 euro a famiglia, per i primi ani dalla nascita, ed è valido per tutte le nuove nascite avvenute nel corso del 2022. L’obiettivo è quello di ripopolare il piccolo comune in provincia di Campobasso.

Rispetto al precedente beneficio, l’assegno non viene corrisposto su base mensile, ma prevede un pagamento in tre momenti successivi. Quando?

Il bonus in questione verrà corrisposto in tre rate differenti dell’ammontare di 500 euro ciascuna:

la prima in seguito alla nascita del bambino o della bambina;

la seconda al compimento del primo anno di età del nascituro;

la terza nel momento di iscrizione del bambino/a presso la scuola dell’infanzia.

Quando e come si può presentare la domanda?

Bonus bebè 2022, comune di Limosano: i requisiti

Tutte le famiglie che intendono richiedere il bonus bebè previsto dal Comune di Limosano, Campobasso, devono presentare la domanda online verificando il possesso di tutti i requisiti.

Anzitutto è richiesta la residenza presso il territorio comunale, oltre al requisito di nascita di un bambino o di una bambina nel corso del 2022. Inoltre, è necessario presentare più domande, in corrispondenza di alcuni eventi.

La prima domanda deve essere presentata entro sei mesi dal lieto evento (nascita); la seconda va inoltrata entro sei mesi dal compimento del primo anno di vita del bambino; e la terza deve essere inviata entro sei mesi dall’iscrizione del bimbo presso una delle scuole dell’infanzia comunali.

A ciascuna domanda segue la corresponsione di 500 euro, per un totale di 1.500 euro a famiglia.