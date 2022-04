Il bonus bebè è in pagamento anche questo mese. Inoltre per il mese di aprile 2022 sono in arrivo diverse novità da parte dell'INPS! Ecco le ultime!

Il bonus bebè è stato riconfermato anche per aprile 2022!

E questo nonostante l'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, ovvero la nuova misura assistenziale disposta dal Governo Draghi per tutte le famiglie con gravi problemi economici.

Secondo l'indirizzo governativo, molti dei bonus e assegni per la natalità dovevano venire sospesi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, cosicché tutti i fondi e le domande confluissero nell'Assegno Unico 2022.

Questo avrebbe portato ad amministrare al meglio tutte le richieste di chi, avendo figli minorenni o diversamente abili, tra aumento dei prezzi, iperinflazione e caro bollette, non riesce ad arrivare alla fine del mese.

In realtà non è andata così, dal momento che i vari bonus mamma domani, detrazioni ai figli e il bonus bebè sono ancora disponibili al pubblico, anche se con le dovute limitazioni. L'obiettivo è infatti quello di permettere una transizione dolce tra questi bonus e l'assegno per tutti i richiedenti, usando l'anno 2022 come spartiacque.

Per richiederlo dovrai sempre provvedere a fare domanda presso il sito dell'INPS, ma solo se rispetterai una serie di requisiti, che vedremo meglio nel corso dell'articolo.

Bonus bebè: al via i pagamenti di aprile 2022! Ecco a chi spetta

Il bonus bebè di aprile 2022 spetta di diritto a tutte le famiglie che hanno avuto nell'anno 2021 uno dei seguenti avvenimenti:

una nascita,

un'adozione,

un affidamento.

Per evitare incomprensioni, precisiamo questi ultimi due punti. La differenza tra un'adozione e un affidamento è che l'adozione è quando ufficialmente il minore diventa figlio legittimo della coppia, mentre l'affidamento è quando non è ancora stato confermato il passaggio di legittimità, ed è ancora in fase transizionale.

Il bonus di fatto copre tutti questi avvenimenti ma solo fino al compimento del primo anno d'età.

Teoricamente, dopo la scadenza di questo bonus, si potrebbe richiedere come "continuazione", o l'Assegno Unico 2022, o, per avere un supporto per le spese relative al nido, il bonus asilo nido 2022. Consigliamo per entrambi i rispettivi approfondimenti, in particolare per quanto riguardano gli importi di questo anno.

Per avere il bonus bebè, sarà necessario aver fatto domanda all'INPS prima dell'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale, cioè prima del 31 marzo 2022.

Questo significa che attualmente sono previsti solo dei pagamenti, e non degli accessi per richiedere l'accredito del bonus. Infatti la principale novità di questo mese è la data di accredito ufficiale.

Bonus bebè: ecco le date di accredito per il mese di aprile 2022!

Le date di accredito per il bonus bebè di aprile 2022 riguarderanno le erogazioni spettanti dalle domande del mese di marzo 2022, ultimo mese entro il quale richiedere il bonus prima dell'inizio delle erogazioni dell'Assegno Unico.

Secondo quanto disposto dall'INPS, in genere l'accredito scatta entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, ammesso che tale domanda non sia stata scartata per mancanza di requisiti o per altri motivi.

Nel caso di esito positivo, la rata del bonus bebè sarà disposta comunque tra il 1 aprile e il 30 aprile 2022, al netto di eventuali ritardi nella tabella di marcia.

Non sarebbe la prima volta da parte dell'INPS di produrre qualche ritardo nelle erogazioni di redditi o strumenti assistenziali vari: un episodio eclatante fu col Reddito di Emergenza di settembre 2021.

In un suo articolo Achiropita Cicala ha segnalato come accredito ufficioso la data del 20 aprile 2022. Va comunque ricordato che, per rimanere il più possibile aggiornati, potrai vedere il pagamento del bonus bebè, se disponibile, alla voce "Pagamenti", presso la sezione "Prestazione".

Questa sezione è disponibile una volta fatto accesso alla propria area riservata. Per accedervi dovrai prima aver provveduto a registrare le tue credenziali anagrafiche presso il sito online dell'INPS, e successivamente avere a disposizione uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica),

(Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La notula del pagamento avrà la dicitura "Pagamento INPS bonus bebè - Aprile 2022". Se vuoi avere ulteriori informazioni su questo bonus, c'è il video a cura di Mondo Pensioni, disponibile anche sul suo canale Youtube.

Bonus bebè: a quanto ammonta il pagamento di aprile 2022?

Il pagamento del bonus bebè di aprile 2022 sarà previsto non solo per chi ha avuto nel 2021 una nascita, un'adozione o un affidamento, ma anche per chi ha provveduto a consegnare un'attestazione ISEE in corso di validità.

Sono previsti tre diversi tipi di importi per questo bonus, e ognuno riguarda una determinata fascia ISEE:

se hai un ISEE inferiore a 7.000 euro, avrai diritto a 160 euro al mese;

avrai diritto a al mese; se hai un ISEE superiore a 7.000 euro ma inferiore a 40.000 euro, avrai diritto a 120 euro al mese;

ma inferiore a avrai diritto a al mese; se hai un ISEE superiore a 40.000 euro, avrai diritto a 80 euro al mese.

In pratica ti potrebbero spettare per quest'anno cifre che vanno da 960 euro ad un massimo di 1920 euro, ma solo se provvedi a presentare un ISEE.

Per farlo, basta prendere appuntamento presso un Centro di Assistenza Fiscale, o il patronato locale, e consegnare una serie di documenti, come:

Dichiarazione Sostitutiva Unica,

Unica, Modello Redditi ,

, saldo e giacenza media di tutti i conti bancari e/o postali al 31 dicembre 2020.

In teoria l'attestazione necessaria per questo bonus deve essere quella prevista dal 1 gennaio 2022, quindi l'attuale ISEE 2022. Serve perché tra il 1 gennaio al 31 marzo 2022 si è potuto ancora richiederlo.

Bonus bebè: quando si può richiederlo? E' possibile fare domanda ad aprile 2022?

Purtroppo non si potrà più richiedere il bonus bebè da aprile 2022, perché la finestra temporale in cui era consentito l'inoltro della domanda era fino a marzo 2022. Era anche l'ultimo mese prima dell'erogazione della prima mensilità dell'Assegno Unico Universale, la quale prenderà posto a tutti i bonus citati a inizio articolo.

Infatti, dopo il 28 febbraio, non si potrà più richiedere il bonus mamma domani, oltre a quest'ultimo bonus.

Si potrà ancora richiedere come agevolazione alla natalità soltanto il bonus asilo nido, oltre agli Assegni al Nucleo Familiare.

Questi ultimi sono stati prorogati per tutto il 2022, in particolare gli ANF fino al 2025, salvo doversi aspettare le seguenti modifiche:

entro il 2023 l'ANF si ridurrà del 33%;

l'ANF si ridurrà del 33%; entro il 2024 arriverà alla cifra fissa di 113 euro;

arriverà alla cifra fissa di 113 euro; entro il 2025 verrà sospeso.

Se vuoi fare domanda per l'Assegno Unico, basterà far domanda nell'apposita pagina online dell'INPS, presentando i seguenti documenti:

la DSU, anche mini;

anche mini; l'essere titolare di strumenti assistenziali quali Reddito di Cittadinanza o NASPI.

(opzionalmente) l'attestazione ISEE in corso di validità.

Come avrai notato, per l'Assegno Unico non è necessario avere l'attestazione, a patto di accontentarsi di soli 50 euro mensili, al pari di chi, presentandolo, dichiara un reddito superiore a 40.000 euro.

Però, oltre all'importo medio, potrai richiedere una serie di maggiorazioni, nel caso di figli diversamente abili. Ma potrai avere anche delle riduzioni, nel caso di figli maggiorenni o nel caso, come raccontato in questo recente approfondimento, in cui tu abbia redditi da lavoratore dipendente.

Ricordiamo pertanto che questo mese arriveranno solo i pagamenti relativi alle domande del mese di marzo 2022.

Salvo proroghe o cambiamenti di indirizzo da parte del Governo Draghi, non sono previsti nuovi pagamenti per i mesi successivi, se non quelli relativi all'Assegno Unico.