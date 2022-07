Ultime notizie sul bonus bebè: quando arriva il pagamento di luglio 2022? Moltissime famiglie sono ancora in attesa delle erogazioni, ma INPS ha già fissato il calendario con le date dei pagamenti dell’assegno di natalità. A quando?

Si può ancora richiedere il bonus bebè nel 2022? Purtroppo il contributo nazionale è stato cancellato e inglobato nell’assegno universale, ma ci sono ancora delle città e delle Regioni che erogano contributi alle famiglie che mettono al mondo dei bambini nel corso dell’anno. Dove si può ancora richiedere e a quanto ammonta il bonus?

Scopriamo subito quando arriva il bonus bebè a luglio 2022, quali sono le date e chi sono i fortunati genitori che hanno ancora diritto a richiedere l’assegno di natalità.

Bonus bebè, quando arriva il pagamento di luglio 2022

Sbloccato il pagamento del bonus bebè a luglio 2022: INPS ha annunciato non una, ma ben due date di erogazione dell’assegno per tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta entro i termini.

In realtà, l’Istituto previdenziale non segue un calendario preciso e date fisse per i pagamenti, ma procede in ordine di presentazione della domanda.

I primi a ricevere il pagamento, quindi, saranno coloro che hanno inoltrato la richiesta sin dai primi mesi dell'anno: la data di pagamento del bonus bebè per queste famiglie è fissata al 20 luglio 2022.

Per le richieste presentate successivamente, i pagamenti potrebbero protrarsi fino al 25 luglio 2022: rimangono da erogare gli assegni di natalità alle famiglie che hanno inviato la richiesta da luglio a dicembre 2021.

Ricordiamo che a partire dal 2023 il bonus bebè andrà a scomparire definitivamente.

Bonus bebè: a chi spetta nel 2022

A chi spetta il bonus bebè nel 2022? La misura non è attualmente richiedibile all’INPS, ma tutte le famiglie che sono riuscite a presentare la domanda entro i termini hanno diritto a ottenere tutte le 12 mensilità previste dall’agevolazione.

Così, ogni mese viene erogato un beneficio di importo variabile in base all’ISEE, da un minimo di 80 euro al mese fino a 160 euro al mese, per tutti coloro che possiedono un ISEE alto o basso.

Nel 2022 hanno potuto richiedere il bonus bebè le famiglie che hanno messo al mondo un bambino entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro la scadenza 28 febbraio 2022 per quanto riguarda la presentazione delle istanze all’INPS. È ancora possibile, invece, ottenere un contributo economico mensile da parte di Regioni e Comuni.

Bonus bebè da Comuni e Regioni: dove si può richiedere

L’assegno unico ha spazzato via numerosi bonus famiglia, compreso anche il bonus bebè: a partire dal 2023 la misura cesserà definitivamente la sua esistenza.

Per sopperire alla mancanza di un sostegno molto importante per i neo genitori, alcune Regioni e Comuni italiani hanno confermato la possibilità di ottenere il bonus bebè nel 2022.

In prima linea c’è l’assegno di natalità o bonus bebè dell’Umbria: questa agevolazione, da richiedere a partire dal mese di settembre 2022, permette di ottenere 500 euro a famiglia per le nascite avvenute nell’ultimo periodo.

Non solo: il sindaco del Comune di Cinisello Balsamo, in Lombardia, ha confermato il bonus bebè fino al 2023.

Bonus bebè in Umbria: come funziona e quanto spetta

Come funziona il bonus bebè previsto dall’Umbria? Tutti i genitori che hanno messo al mondo – o stanno per dare alla luce – un bambino possono richiedere un bonus da 500 euro a famiglia. Le nascite possono avvenire nell’intervallo compreso tra ottobre 2021 e settembre 2022.

L’assegno per i nuovi nati in Umbria spetta unicamente ai genitori che possiedono entrambi la residenza nella Regione, e a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero del permesso di soggiorno regolare.

Tra i requisiti è stato fissato anche un tetto massimo di reddito complessivo: le famiglie richiedenti devono possedere, infatti, un ISEE non superiore a 40.000 euro.

A ciascuna famiglia sarà erogato un bonus bebè da 500 euro a bambino: le domande per il beneficio si raccoglieranno nel mese di settembre secondo le modalità previste da un successivo bando regionale. I fondi a disposizione sono pari a 400.000 euro, utili per raggiungere fino a 800 famiglie.

Bonus bebè a Cinisello: chi può ottenere il contributo

Anche il Comune di Cinisello Balsamo, in Lombardia, ha confermato il bonus bebè 2022 per tutti i cittadini, neo mamme e neo papà, che hanno messo al mondo un bambino. Le nascite che permettono di ottenere il contributo mensile devono essere avvenute tra il 15 luglio 2022 e il 14 luglio 2023.

Per richiedere il bonus bebè di Cinisello è richiesta la cittadinanza all’interno del Comune di entrambi i genitori, oltre alla nascita registrata nel periodo sopra riportato.

Per ottenere il bonus, i genitori dovranno recarsi presso una delle farmacie comunali avendo cura di portare con sé la lettera firmata dal Sindaco, la carta di identità (o un documento di riconoscimento valido) e il codice fiscale del bambino.

A ciascuna famiglia richiedente verrà rilasciata una card carica con 100 euro da utilizzare per l’acquisto di beni e prodotti necessari per la cura e la crescita del bambino. Questa tessera resta valida per sei mesi a partire dalla data del primo utilizzo e può essere sfruttata – anche in un’unica soluzione – in qualsiasi caso entro il 31 dicembre 2023.