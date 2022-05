Ora puoi richiedere il bonus benzina con un nuovo importo! Non più 200 euro, bensì 450 euro!

E' un'opportunità che non capita tutti i giorni, specie in un momento come questo, tra iper-inflazione e crisi russo-ucraina, e con l'aggiunta della recentissima conferma delle sanzioni sul petrolio russo da parte dell'Unione Europea.

Sarà inevitabile un aumento dei costi della benzina e del gasolio. Per questo puoi richiedere l'esenzione fiscale dei voucher carburante con questo nuovo importo, non più 200 euro, ma proprio 450 euro!

Per farlo però dovrai controllare la tua situazione fiscale, in particolar modo il tuo Modello 730 o Redditi. Ma lo vedremo meglio nel corso dell'articolo, assieme a tutte le altre agevolazioni che il Governo Draghi ha messo in campo per contrastare questi continui aumenti sui prodotti, benzina e gasolio compresi.

Bonus benzina 200 euro: ora passa a 450 euro con Draghi! Ecco come

Il bonus benzina 200 euro è un'agevolazione che da quest'anno sarà probabilmente la più richiesta dagli italiani. Come già anticipato a inizio articolo, di recente l'Unione Europea ha autorizzato delle nuove sanzioni contro la Federazione Russa, e stavolta sarà rivolto all'approvigionamento del petrolio.

Inevitabili saranno le conseguenze sul costo di benzina e gasolio, che potrebbe tornare ai livelli di marzo, se non peggiorare, magari arrivando a quota 3 euro al litro. Sarebbe un grosso guaio per tutte le famiglie italiane, specie per chi usa la macchina quotidianamente e per motivi di lavoro.

Per questo il Governo Draghi ha garantito col decreto Ucraina bis l'estensione dell'importo del bonus benzina da 200 euro a 450 euro, che ti permetterà di evitare un accumulo sul tuo reddito imponibile, così da non ritrovarti a fine anno con un acconto fiscale ancora più ingente.

Per avere questo nuovo importo è necessario rientrare nelle categorie lavorative che possono beneficiare di questa misura. Come avevamo già approfondito in un articolo recentemente, il governo Draghi ha voluto allargare la platea dei beneficiari, mettendo anche altri tipologie di lavoratori, come quelli alle dipendenze di Enti del Terzo settore, oltre ai normali dipendenti di aziende private.

Bonus benzina 200 euro: come richiedere questo aumento di Draghi a 450 euro

Il bonus benzina passa da 200 euro a 450 euro soltanto se si rientra nella sopracitata platea dei beneficiari. Se fino ad aprile il principale beneficiario era il lavoratore privato, ora si può accedere anche come dipendente di un Ente del Terzo Settore. Rimane in vigore il divieto per tutti i dipendenti pubblici, essendo già beneficiari di un rimborso spese.

Pertanto, il dipendente beneficiario dovrà prima di tutto richiedere i voucher carburante al proprio datore di lavoro, e, una volta consumati, dovrà segnalarli nel proprio Modello 730. Ricordiamo che per la compilazione del proprio Modello 730 si potrà o confermare il pre-compilato dell'Agenzia delle Entrate, o prendere un appuntamento con un consulente fiscale del Centro di Assistenza Fiscale.

In teoria, prima dello stesso Decreto Bollette del Governo Draghi, questi voucher carburante rientravano tra tutte quelle entrate o benefit economici che, superando una certa soglia, finivano nel reddito imponibile, e contribuivano al prelievo fiscale.

Con le nuove disposizioni, potrai utilizzare i voucher carburante che ti darà il tuo datore di lavoro (se ha provveduto anzitempo ad acquistarli per la propria azienda), e avere:

200 euro come esenzione fiscale a parte,

come esenzione fiscale a parte, 250 euro in più grazie al fringe benefit.

E' proprio grazie a questo che potrai avere fino a 450 euro! Ma vediamo come funziona.

Bonus benzina 200 euro: come funziona il fringe benefit di Draghi da 450 euro?

Il bonus benzina passa da 200 euro a 450 euro se riesci a mantenerti sotto il fringe benefit del 2022, pari a 258,23 euro.

Il fringe benefit, o meglio conosciuto come "limite generale di non imponibilità dei benefit", è una franchigia esentasse, regolamentata dall'articolo 51, comma 3 del TIUR, che è prevista per tutti i bonus e gli extra che puoi avere come lavoratore dipendente.

In generale un lavoratore può avere una serie di benefici inclusi nella sua attività da dipendente, e possono andare dall'auto aziendale fino ai buoni pasto. Tra questi ci sono i voucher carburante, ma sempre e solo se l'azienda può permettersi di acquistare questi voucher presso addetti o punti di rifornimento di compagnie concessionarie (es. ENI, Q8).

Come già raccontato dal Sole24Ore in un suo approfondimento, il dipendente avrà a livello fiscale ben 450 euro di esenzione, perché nel basket defiscalizzato il bonus benzina da 200 euro non "pesa" sull'attuale fringe benefit, pertanto si possono sommare.

E quest'agevolazione non riguarderebbe solo il lavoratore dipendente. A guadagnarci è anche l'azienda, anche se è lei a pagare il bonus benzina ai propri lavoratori.

Bonus benzina 200 euro: novità per chi paga l'agevolazione! Ecco come avere la detrazione con Draghi

Il bonus benzina 200 euro non è un'agevolazione governativa, come può essere il nuovo bonus 200 euro. E' solo un'esenzione fiscale che puoi richiedere per il tuo Modello 730. Chi paga è l'azienda, che dovrà aver provveduto anzitempo all'acquisto di questi voucher presso compagnie di rifornimento quali ENI, Q8 e altre ancora. Fortunatamente per loro ci sono delle agevolazioni che possono richiedere.

Le aziende possono vedersi ridurre il peso fiscale dei benefit acquistati per i propri dipendenti grazie alle detrazioni previste proprio per tutti coloro che detengono un reddito d'impresa.

Questo tipo di reddito è previsto anche per chi è un lavoratore autonomo, come nel caso dei datori di lavoro professionisti. Sfortunatamente non è prevista alcuna detrazione per chi si ritrova in regime forfettario.

Ricordiamo però che questo beneficio fiscale è garantito alle imprese solo se provvedono a rendere disponibili questi voucher (o in generale tutti i cosiddetti "strumenti di welfare") da giugno 2022 in poi, con scadenza il 31 maggio 2023.

In particolare, i bonus benzina dovranno essere erogati entro e non oltre il 12 gennaio 2023, così per garantirne l'utilizzo entro la scadenza prevista sul loro titolo.

Per il caso del fringe benefit, si dovrà segnalare questi benefit nella propria Dichiarazione dei Redditi, a patto di non superare la franchigia di 258,23 euro, oltre ai 200 euro del bonus benzina.

Bonus benzina 200 euro e non solo: ecco come avere tutte le altre agevolazioni del Governo Draghi!

Se non hai modo di accedere al bonus benzina, né tantomento alla sua estensione a 450 euro, potrai richiedere eventualmente una serie di agevolazioni extra, anche relative ad altri mezzi più legati alla mobilità green o a basse emissioni di anidride carbonica, come bici o mezzi pubblici, se non taxi.

Ne avevamo parlato nei rispettivi approfondimenti, in particolar modo il bonus 60 euro per gli abbonamenti dei mezzi pubblici. Richiede gli stessi requisiti del famoso bonus 200 euro, ovvero una Dichiarazione dei Redditi inferiore a 35.000 euro lordi, più il fatto che l'abbonamento riguardi tratte urbane, extraurbane, regionali o interregionali.

Ulteriori agevolazioni sul piano della mobilità al momento non ci sono. L'omonimo bonus, cioè la detrazione da 750 euro per eventuali e-bike, monopattini o abbonamenti acquistati nel 2020, non è più richiedibile dal 13 maggio.

Al massimo si potrà beneficiare del taglio delle accise per tutti i carburanti, metano in particolare, ma con lo svantaggio che:

il taglio durerà fino all'8 luglio, salvo ulteriore proroga ;

; il futuro embargo al petrolio, se immediato, potrebbe riportare i prezzi alle stelle.

E' presumibile infatti che il taglio non potrà non venire prorogato da Draghi, vista la situazione sempre più incandescente.