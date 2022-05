Bonus benzina da 200 euro in revisione. L’agevolazione introdotta dal Governo Draghi, per fronteggiare il caro carburante che negli ultimi mesi sta costringendo gli italiani a stringere la cinghia, viene sottoposta a modifiche. Le novità però sono tutte positive: i 200 euro di contributo andranno a nuovi beneficiari. Ecco a chi spetta e tutte gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Insomma, l'elenco dei fruitori del Bonus benzina si allarga e l'ok arriva direttamente dal decreto Ucraina: l'Esecutivo Draghi fa dietrofront sulla platea di destinatari del contributo senza, però, mettere le mani su quanto stato già deciso in passato.

Insomma, l’elenco dei fruitori del Bonus benzina si allarga e l’ok arriva direttamente dal decreto Ucraina: l’Esecutivo Draghi fa dietrofront sulla platea di destinatari del contributo senza, però, mettere le mani su quanto stato già deciso in passato.

Ma cosa cambia? A beneficiare del Bonus benzina da 200 euro non saranno solo i privati così come stabilito dal precedente provvedimento, ma il beneficio finirà per abbracciare nuovi beneficiari.

Grazie ai più recenti decreti, infatti, molti altri lavoratori potranno contare sull’aiuto economico pensato dal Governo per ammortizzare i rincari del carburante da qualche mese a questa parte sempre più pressanti.

Un dietrofront, quello attuato dal Governo Draghi, che non andrà ad intaccare i requisiti d’accesso alla misura, già precedentemente fissati, valevoli anche per i nuovi beneficiari delò’agevolazione.

Ma vediamo subito quali sono le novità più interessati aventi ad oggetto il Bonus da 200 euro, i requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento del beneficio e come farne domanda, senza tralasciare le altre agevolazioni attive e richiedibili indipendentemente dalla categoria lavorativa di appartenenza, taglio delle accise incluso.

Bonus benzina da 200 euro, dietrofront Draghi: a chi spetta? Ecco i nuovi beneficiari

Il Bonus benzina 200 euro sta subendo continui ritocchi, complice l’incremento incontrollato dei prezzi di benzina, diesel e Gpl avuto a seguito del conflitto Russia Ucraina.

I 200 euro di beneficio potranno confluire nelle tasche degli italiani in un primo momento esclusi dal Bonus benzina?

E’ il Governo Draghi a fare dietrofront sulla misura modificando il disegno di legge per la conversione del D.L. numero 21 del 2022, allargando l’accesso al Bonus benzina da 200 euro a nuovi beneficiari.

Di quali si tratta? Sono i datori di lavoro privati a poter servirsi dell’agevolazione, come disposto da un emendamento approvato dalle commissioni riunite Finanza e Industria al Senato.

Il Bonus da 200 euro è così esteso ad altre categorie: lavoratori dipendenti di soggetti che non sono imprese (studi professionali, enti del terzo settore non esercitanti un’attività commerciale e relativi dipendenti).

Rientrano tra i nuovi beneficiari del Bonus anche i lavoratori in smart-working vincolati al lavoro agile nonostante sia cessato lo Stato di Emergenza da Covid-19.

Bonus benzina, 200 euro a più beneficiari: cosa cambia?

Come anticipato in precedenza, l’apertura del Governo Draghi a nuovi beneficiari non ha alcun effetto sui requisiti da rispettare per poter usufruire del Bonus benzina da 200 euro.

Ma allora cosa cambia? I costi del carburante diventano agevolabili non solo per i lavoratori di aziende private, ma anche per i titolari e dipendenti di studi professionali, gli Enti appartenenti al Terzo Settore e quelli esercitanti un’attività non commerciale.

E propri sugli Enti del Terzo Settore occorre fare una serie di precisazioni. Stiamo parlando di organismi che perseguono finalità promozionali, assistenziali, di cui fanno parte le cooperative sociali, le attività di volontariato, unitamente alle fondazioni e alle società di mutuo soccorso.

Tutte entità che potranno fin da ora avvalersi del Bonus benzina da 200 euro. L’unico vincolo riguarda il tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro. Se si è dipendenti, soci di cooperative o in apprendistato si hanno tutte le carte in regola per usufruire del Bonus benzina.

Bonus benzina da 200 euro, non solo nuovi beneficiari: chi è escluso dalla misura?

Visti nuovi e vecchi beneficiari della misura, occupiamoci ora dei grandi esclusi dall’agevolazione. Il bonus benzina da 200 euro, come quota parte delle agevolazioni attive e richiedibili nel 2022, non spetta a tutti.

Ma chi non potrà accedere all’agevolazione? Se sei un collaboratore continuativo (con contratto da co.co.co), un lavoratore autonomo titolare di Partita IVA, o un semplice amministratore non potrai ottenere il riconoscimento del Bonus benzina da 200 euro.

Attenzione, però, perché il Bonus da 200 euro non si sostanzia in una somma di denaro da elargire ai beneficiari, ma in un trattamento fiscale.

Dall’elenco degli esclusi, come anticipato nel precedente paragrafo, non fanno parte i lavoratori in smart-working che quindi potranno godere del Bonus senza alcun problema.

Bonus benzina, non sono 200 euro e nuovi beneficiari: arriva il fringe benefit. Come funziona?

Messo da parte il classico Bonus benzina da 200 euro e approfondita la questione sui nuovi beneficiari, vediamo quali altre misure sono state introdotte dal Governo Draghi per fronteggiare il rincaro del carburante.

Partiamo dal fringer benefit. Stiamo parlando di una quota fiscale che viene attribuita per tutte le concessioni di beni, servizi ed eventuali redditi fatte dal datore al lavoratore dipendente, omaggi e rimborsi spese su trasferte compresi.

Se nel 2021 la misura metteva a disposizione 516 euro, nell’anno in corso l’importo è stato quasi dimezzato: dal 2022 spettano circa 248 euro.

Non c’è però da disperarsi. La somma tra le due agevolazioni (Bonus benzina da 200 euro e fringe benefit da 248) permette comunque al lavoratore di beneficiare di complessivi 450 euro di agevolazione.

Nel caso in cui, per non rispondenza dei requisiti d’accesso, non si riuscisse a beneficiare di queste misure, ci sono tante altre agevolazioni fruibili dai lavoratori rimasti esclusi. Quali?

Non solo Bonus benzina 2022, taglio delle accise: come usufruirne

Come abbiamo visto in precedenza, il Bonus benzina da 200 euro conta nuovi beneficiari, ma anche molti esclusi.

Una situazione questa che esporrebbe ad un maggiore esborso monetario i mancati percettori delle agevolazioni che per svariati motivi sono tagliati fuori tanto dal Bonus benzina 200 euro, quanto dal fringe benefit.

Fortunatamente, la lista dei sostegni messi a disposizione dal Governo Draghi per fronteggiare il caro carburante è ampia e gli esclusi potranno comunque godere del taglio delle accise sul costo di benzina, diesel, gpl e gasolio, fruibile fino all’estate.

Nello specifico, fino all’8 luglio si potrà godere della riduzione di 25/30 centesimi (litro) sul prezzo della benzina e del gasolio. Ma non solo. Anche sul metano è stato operato un ponderoso taglio con l’IVA ridotta del 5%.

Gli italiani però sono costretti a stringere la cinghia da mesi non solo per l’impennata dei prezzi di benzina, diesel, Gpl e gasolio. Il caro bollette, ad esempio, esaspera ancora più gli animi dei nuclei familiari costretti a far quadrare i conti per arrivare a fine mese.

Anche in questo caso, dopo diversi tira e molla, il Governo Draghi è intervenuto introducendo una serie di Bonus sociali per le bollette energetiche: si potrà ottenere uno sconto degli importi praticato direttamente in bolletta oltre al rimborso di eventuali arretrati.