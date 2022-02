[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Caro carburante: alcuni Paesi dell’Unione Europea pensano al bonus benzina. E l’Italia? Con il prezzo della vita che aumenta sempre più, le famiglie italiane continuano a lottare per arrivare a fine mese. Il costo delle materie prime è aumentato a dismisura, complice anche il caro carburanti. L’aumento di questi ultimi, infatti, ha causato conseguenze sui prezzi sia dei generi alimentari, che delle utenze domestiche. Il Governo è attualmente al lavoro per cercare di dare un sostegno economico agli italiani in difficoltà: un primo aiuto è rappresentato dal bonus bollette, che servirà per contrastare i rincari delle utenze domestiche. Ma è anche il carburante a preoccupare: giusto pochi giorni fa, alcuni autotrasportatori pugliesi hanno organizzato un sit-in nel tentativo di attirare l’attenzione dell’esecutivo sulla drammatica situazione. In questo momento, un bonus benzina potrebbe essere non una soluzione, ma quantomeno un aiuto, per i cittadini italiani. La situazione, però, non è purtroppo così semplice. Bonus benzina: l’esempio della Francia La questione del caro carburante non sta attualmente interessando solamente il nostro Paese: anche in altri Stati dell’Unione, infatti, la situazione è abbastanza preoccupante. Situazione che, tra l’altro, ha spinto i Governi all’azione, come nel caso della Francia. Già a fine 2021, infatti, il premier Castex ha deciso di introdurre un bonus nuovo per tutti i francesi, il bonus benzina. Si tratta di un’agevolazione che mira ad aiutare il ceto medio francese nelle spese legate al carburante, che anche in Francia ha raggiunto prezzi davvero preoccupanti. Nello specifico, il bonus benzina francese viene definito come un sostegno per combattere l’inflazione. Verranno assegnati 100 euro a tutte quelle famiglie il cui reddito mensile non sia superiore ai 2.000 euro. Si tratta chiaramente di una misura politica, che mira ad evitare malcontenti in vista delle prossime elezioni presidenziali in Francia del 2022. Il bonus benzina francese è automatico: viene erogato direttamente in busta paga, alla stregua del nostro bonus busta paga da 100 euro. Inoltre, non si tratta di un’agevolazione riservata a chi ha un veicolo regolarmente intestato, ma viene concessa a tutti i francesi. Secondo l’esecutivo, infatti, del caro carburante, indirettamente, ne stanno facendo le spese un po’ tutti, indipendentemente dal possesso o meno di un veicolo. Lo dimostra l’aumento dei prezzi di tutti i beni di prima necessità. Bonus benzina: la situazione in Italia Anche nel nostro Paese, in effetti, una misura del genere potrebbe essere di grande aiuto. Tuttavia, oggi ancor meno che nei mesi scorsi, in Italia non si parla ancora di un possibile bonus benzina. Se la situazione non dovesse migliorare, tra l’altro, oltre a rischiare di non riuscire più a fare il pieno alle auto per via dei prezzi eccessivi, rischiamo un blocco degli approvvigionamenti, in qualunque settore. Gli autotrasportatori italiani, che fino a qualche mese fa potevano contare su un pieno da 300 euro, mentre oggi ne devono sborsare circa 1.200, sono pronti a bloccare il Paese. E, dato che nella nostra Penisola, la maggior parte dei trasporti merci avviene su strada, capiamo bene come la situazione potrebbe degenerare facilmente. Eppure, come dicevamo, al momento il Governo italiano non ha ancora previsto alcun bonus benzina e carburante. Gli unici aiuti contro l’aumento dei prezzi sono quelli destinati alle utenze domestiche, ossia i bonus luce e gas. In particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Sostegni Ter da poco approvato, verranno cancellate le aliquote inerenti agli oneri di sistema, in modo da garantire un credito d’imposta alle imprese che fanno uso di energia per la produzione. Ancora attivo, poi, il bonus sociale per le famiglie a basso reddito, che permette di ottenere degli aiuti economici volti ad agevolare il pagamento delle utenze. Bonus benzina abolito in Basilicata Niente bonus benzina, dunque, per le famiglie italiane, almeno per il momento. Tra l’altro, anche i vari bonus carburante attivi negli anni scorsi in alcune regioni d’Italia sono attualmente sospesi, nonostante la crisi economica in atto e l’aumento dei prezzi. Pensiamo, ad esempio, al bonus idrocarburi che fino a qualche anno fa esisteva in alcune regioni, come la Basilicata. Tale agevolazione consisteva in una carta elettronica prepagata da utilizzare per fare rifornimento. Questo bonus benzina, che veniva concesso solamente ai cittadini delle regioni in cui era attivo (e non in tutta Italia), è stato sospeso. La ragione della sospensione di questo bonus benzina è stata spiegata dal MiSE in un comunicato ufficiale, dove si notava come fossero presenti ben “6.825.000 euro non spesi dai detentori delle stesse carte”. Dunque, i titolari delle carte prepagate non hanno fruito dei fondi previsti, e l’iniziativa non è stata di successo. Per tali ragioni, il Governo e la regione Basilicata hanno deciso di sospendere l’attribuzione già nel 2019. Bonus benzina sospeso in Lombardia: il punto della situazione Una sorte simile è toccata al bonus benzina regionale in Lombardia. In questa regione era stato introdotto uno sconto carburante, in conseguenza all’aumento dei prezzi, che ha reso ampio il divario tra il costo del carburante tra Italia a Svizzera. Lo sconto benzina lombardo, in ogni caso, non è una recente introduzione, ma è attivo ormai da anni. Tale bonus benzina era stato pensato per i cittadini lombardi abitanti nelle zone di frontiera (o limitrofe), come agevolazione fruibile tramite applicazione. Tuttavia, fin dalle prime settimane, le polemiche non sono mancate: il bonus benzina regionale in questione, infatti, concedeva sconti pari a pochi centesimi di euro. Inutile dire che pochi centesimi di sconto non sono affatto sufficienti a far fronte al caro carburante. Tra l’altro, anche questo piccolo bonus benzina è stato praticamente cancellato: in questo momento, dunque, lo sconto carburante lombardo non è più accessibile. Bonus benzina da iniziative private: le opzioni disponibili Mentre attendiamo aiuti e sostegni dal Governo che ci permettano di contrastare il caro carburante, l’unica alternativa e rivolgerci ai bonus benzina ed agli sconti privati. Molte volte, infatti, distributori di carburante mettono a disposizione dell’utenza dei buoni carburante, che consentono un notevole risparmio sui rifornimenti. Per quanto riguarda i bonus benzina concessi dai distributori, segnaliamo ai lettori le iniziative promosse da Eni e Q8. Iniziamo da Eni, che ha messo a disposizione dei suoi clienti You&Eni, una carta punti che permette ai clienti Eni Station di ottenere dei vantaggi ogni volta che fanno rifornimento. Accumulando punti ogni volta che si effettua un rifornimento presso Eni, infatti, è possibile ottenere dei bonus benzina, che consentiranno di ottenere carburante gratis in base a quanto speso precedentemente. Oltre al carburante gratuito, sono anche disponibili altri premi di vario genere. Un’iniziativa simile è stata messa a disposizione dei clienti Q8, anche se i bonus benzina di questa società di distributori di carburante funzionano in maniera differente. Per ottenere carburante gratis quando si fa rifornimento presso una stazione Q8, infatti, bisogna essere clienti Esselunga: con la carta Fidaty emessa da tali supermercati e superstore, si possono accumulare punti da spendere poi in bonus carburante. Il bonus benzina ottenuto grazie alla spesa da Esselunga non è però valido su rifornimenti di metano e GPL, ma viene erogato solamente su rifornimenti di benzina e gasolio.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.