Bonus benzina 2022: Draghi conferma lo sconto di 200 euro senza ISEE, ma non per tutti. Chi può ottenere il voucher per risparmiare sul costo del carburante? Ecco tutti i requisiti e cosa sapere per ottenere il bonus benzina. Verso nuove agevolazioni: il Governo si interroga sulle prossime mosse per abbassare il prezzo della benzina. Nuovi bonus in arrivo?

Si può ancora ottenere il bonus benzina da 200 euro senza ISEE? Draghi ha confermato la possibilità di ricevere dei buoni sconto per l’effettuazione del rifornimento di carburante fino al 2023: ma come funziona il bonus benzina e chi può ottenerlo?

Purtroppo la misura non è in grado di contrastare l’aumento vertiginoso dei prezzi di benzina e diesel, con la verde ormai prossima ai 2 euro e oltre. Come risparmiare? Non esiste solo il bonus benzina (che non spetta a tutti), ma è stato confermato anche il taglio delle accise, uno sconto di 30 centesimi sui prezzi dei carburanti fino all’8 luglio prossimo.

Oltre a bonus benzina e taglio delle accise, in conseguenza dei nuovi aumenti dei prezzi, il Governo potrebbe introdurre nuovi aiuti per tutti i cittadini. Lo hanno rivelato fonti ufficiali.

Vediamo subito chi può ancora ottenere il bonus benzina 2022: quali sono i requisiti, come richiederlo e come funziona il voucher da 200 euro.

Benzina e diesel, prezzi in salita: quanto costano oggi?

Il prezzo del petrolio è tornato a salire vertiginosamente: ad oggi, martedì 7 giugno (nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo), il prezzo del greggio è fissato a 120 dollari al barile.

Inevitabile anche l’aumento dei prezzi di benzina e diesel: quanto costano ad oggi?

La rilevazione alla quale facciamo riferimento è quella di Staffetta Quotidiana, che rivela un aumento di 5 centesimi al litro sul prezzo di benzina e diesel. Tale incremento non è ancora stato recepito dai dati del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Secondo l’Osservatorio dei prezzi del carburante, infatti, attualmente al distributore la situazione è la seguente:

benzina self service a 1,966 euro al litro;

gasolio self service a 1,876 euro al litro;

Gpl servito a 0,831 euro al litro;

metano servito a 1,828 euro/kg.

Purtroppo si stima un possibile ulteriore aumento sui prezzi del carburante…

Bonus benzina e taglio delle accise: nuovi interventi del Governo in arrivo?

Secondo quanto rilevato da un’indagine del Codacons, i rincari sui carburanti gravano sulle spalle delle famiglie nonostante moltissimi italiani abbiano cominciato a ridurre l’utilizzo dei mezzi propri.

Una famiglia-tipo, ad oggi, spende almeno 460 euro in più rispetto al 2021 per fare rifornimento di carburante per i propri veicoli: in totale, si tratta di 11,6 miliardi di euro per l’intera popolazione italiana. Senza poi contare tutti i rincari sui prezzi dei beni alimentari o delle bollette.

Per questo motivo, la sottosegretaria all’Economia Cecilia Guerra ha definito “molto probabile” l’introduzione di nuovi aiuti in aggiunta al taglio delle accise e al bonus benzina.

Ma vediamo subito chi può ancora ottenere il bonus benzina, un voucher da 200 euro senza ISEE utilissimo per fare rifornimento di carburante ai propri mezzi privati.

Bonus benzina, Draghi conferma 200 euro senza ISEE: non per tutti!

Ad oggi, contro il caro-carburante, il Governo guidato da Mario Draghi ha introdotto diverse misure e agevolazioni: oltre al taglio delle accise, nel decreto Ucraina era stato inserito un nuovo bonus benzina per i cittadini erogato a prescindere dal proprio ISEE.

Il bonus benzina prevede l’erogazione di un voucher fino a un massimo di 200 euro ad alcune categorie di soggetti. Potranno ottenerlo, per esempio, i cittadini che svolgono la propria attività presso aziende private, mentre non ne avranno diritto i cittadini che si occupano dell’erogazione dei servizi pubblici.

Non solo: possono ottenere il bonus benzina anche coloro che non si recano sul proprio luogo di lavoro con la propria auto, ma che invece preferiscono sfruttare altri mezzi di trasporto pubblico o servizi di sharing.

Dunque, il voucher spetta a prescindere dal possesso di un mezzo proprio e dal suo utilizzo per recarsi sul luogo di lavoro.

Non tutti riceveranno il bonus benzina da 200 euro. Il datore di lavoro può decidere se aderire o meno alla misura del Governo, erogando il voucher qualora lo ritenga opportuno. Alcune stime hanno ipotizzato l’erogazione di almeno 165 mila bonus benzina 2022.

Bonus benzina 200 euro: tutti i requisiti e come averlo subito

Quali sono i requisiti per avere il bonus benzina da 200 euro? Come specificato, il voucher non spetta a tutti i cittadini, ma anzi la platea di beneficiari è estremamente limitata.

Non si tratta di limitazioni a carattere economico, in quanto il bonus benzina è un’agevolazione da richiedere senza ISEE. Ciò significa che tutti possono ottenere i 200 euro dal proprio datore, a prescindere dalla propria condizione economica, reddituale e patrimoniale.

Ma solo alcune categorie di soggetti ne avranno diritto… A differenza del bonus anti inflazione da 200 euro per tutti coloro che possiedono un reddito sotto i 35 mila euro, il bonus benzina spetta solo a coloro che svolgono la propria attività presso le aziende private, in qualità di dipendenti, stagisti o apprendisti.

Sono compresi anche coloro che svolgono servizi o attività presso gli studi professionali, oppure presso associazioni e fondazioni.

Il bonus benzina non concorre alla determinazione del reddito ai fini Irpef e non viene tassato. Non tutti potrebbero riceverlo.

Bonus benzina 200 euro: come funziona il voucher?

Arriviamo ora a spiegare come funziona il voucher da 200 euro senza ISEE, ovvero il bonus benzina per alcune categorie di cittadini.

Il bonus benzina rientra tra quelli che vengono definiti “fringe benefits”, ovvero quai benefici aziendali che nel periodo di pandemia erano stati raddoppiati nei loro importi. Ad oggi, quindi, oltre ai 200 euro di bonus benzina si possono ottenere ulteriori 258,23 euro di buoni carburante o buoni spesa.

In totale, non è possibile ottenere più di 450 euro di fringe benefits: questi benefici andranno poi inseriti nella dichiarazione dei redditi.

Il bonus benzina non deve essere richiesto tramite alcuna piattaforma: a differenza di altre agevolazioni, infatti, il voucher viene erogato in automatico a tutti coloro che ne hanno diritto.

Non è scontata la ricezione: ciascun datore può decidere se erogare o meno il beneficio.

Bonus benzina 200 euro: fino a quando?

Fino a quando si possono ottenere i bonus benzina del Governo fino a 200 euro?

Il decreto Ucraina ha fissato un termine per l’erogazione dei benefici ai cittadini: a partire dal 1° aprile 2022 le aziende possono iniziare ad erogare i bonus benzina senza ISEE (per una sola volta ai soggetti che ne hanno diritto.

Non si tratta di un diritto dei cittadini, ma di una scelta presa unicamente dalla ditta privata: qualora non venisse accolta la misura del Governo, tutti i cittadini coinvolti non potrebbero ricevere alcun bonus benzina. Al contrario, l’erogazione dei voucher avviene in automatico.

I bonus benzina possono essere erogati fino al 12 gennaio 2023: tale data segna la scadenza per l’erogazione dei voucher, non per l’utilizzo. Ciò significa che tutti coloro che sono riusciti a ottenere i buoni carburante possono utilizzare il credito (200 euro) fino alla data di scadenza riportata sui voucher stessi.

Caro-carburante: il Governo pensa a nuove soluzioni…

E nonostante l’introduzione del bonus benzina da 200 euro e la conferma del taglio delle accise fino all’8 luglio 2022, i prezzi dei carburanti continuano a correre. Come risparmiare?

Il Governo non ha confermato l’arrivo di nuovi aiuti per i cittadini e per le famiglie, ma si sta pensando a una possibile soluzione contro tutti gli aumenti sui prezzi dei carburanti.

Per esempio, una delle strade percorribili potrebbe essere l’estensione e il potenziamento del taglio delle accise: uno sconto più marcato sui prezzi dei carburanti potrebbe spingere i listini al ribasso. A meno che il greggio non continui la sua corsa al rialzo…