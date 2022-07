Bonus benzina e diesel, nuovo regalo di 458 euro solo per questi lavoratori da subito

Bonus benzina e diesel al via. Arriva un nuovo regalo di 458 euro per alcune categorie di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Ecco a chi spetta secondo la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate e come averlo fin da subito.

Bonus benzina e diesel al via. Arriva un nuovo regalo di 458 euro per alcune categorie di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Ecco a chi spetta secondo la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate e come averlo fin da subito.

Non è una novità: ogni giorno le famiglie italiane si trovano a dover fare i conti con i rincari in parte connessi al conflitto Russia Ucraina. Gli aumenti sono sotto gli occhi di tutti.

Dall’impennata dei costi in bolletta all’incremento dei prezzi dei beni di consumo, per finire all’aumento progressivo dei prezzi di benzina a diesel al distributore, gli italiani si trovano mensilmente a dover tirare la cinghia per rientrare nel programma di spesa preventivato.

Proprio i rincari che continuano ad interessare benzina e diesel sono i più temuti dai cittadini sempre più alla ricerca di misure che possano rendere meno pesanti molte delle uscite non programmate per la fornitura di carburante.

Pur essendo stato attuato il taglio delle accise da parte del Governo, il suo effetto è stato molto contenuto. Questo perché i prezzi della benzina e del diesel hanno continuato ad essere decisamente alti.

C’è, però, un nuovo intervento che fa ben sperare i lavoratori italiani che si servono dell’automobile per recarci sul posto di lavoro. Di cosa stiamo parlando?

Bonus benzina e diesel da 548 euro, in cosa consiste

Un Bonus benzina e diesel completamente nuovo di zecca, dal valore di 458 euro, è offerto alle famiglie italiane come aiuto concreto per affrontare i rincari del carburante.

Il tutto mentre gli stessi nuclei familiari stanno cercando di accedere al Bonus 200 euro. Per alcune categorie di lavoratori l’accesso al contributo si ottiene facilmente, per altre è più complicato, mentre il Bonus benzina e diesel da 458 euro è si pone come l’unica via da perseguire se si punta a fronteggiare i pesanti rincari sui prezzi del carburante.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quali sono le caratteristiche peculiari di questo nuovo regalo concesso ad una cerchia ristretta di lavoratori, chi potrà beneficiare dei 458 euro di Bonus benzina e le indicazioni date a riguardo dall’Agenzia delle Entrate.

Ecco le ultime novità e tutti gli aggiornamenti.

Bonus benzina e diesel, nuovo regalo di 458 euro solo per questi lavoratori da subito

Prima di vedere in cosa consiste il nuovo regalo da 458 euro diciamo subito che il contributo è esentasse. Non serve, quindi, un accordo aziendale tra le parti per beneficiare del Bonus benzina e diesel.

Saranno i datori di lavoro ad occuparsi dell’attribuzione del Bonus benzina fino a 458 euro ai lavoratori.

Con il termine datori di lavoro intendiamo tanto i professionisti e le aziende, quanto i lavoratori autonomi. Detto questo, occorre chiarire chi sono questi lavoratori a cui il contributo da 458 euro si rivolge.

Le indicazioni fornite dall’Ade nella circolare numero 27/2022 del 14 luglio 2022 sono abbastanza chiare: la possibilità di fruire del Bonus benzina e diesel è offerta solo ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente, Co.co.co compresi.

Altro appunto va fatto sui datori di lavoro interessati alla misura.

Mentre in un primo momento l’ipotesi avanzata era di permettere alle sole aziende private la distribuzione dei Bonus benzina ai lavoratori, alla fine si è optato per l’estensione del beneficio anche ai datori di lavoro privati, compresi quelli che svolgono un’attività commerciale (professionisti e lavoratori autonomi), alla condizione che dispongano di lavoratori alle proprie dipendenze.

Discorso a parte per le p.a. totalmente escluse dalla distribuzione del Bonus benzina e diesel di 458 euro.

Sono questi i datori di lavoro e i lavoratori che da subito possono avvalersi della misura.

Bonus benzina e diesel, 458 euro ai lavoratori da subito: come funziona

E’ il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir a sottolineare che il Bonus benzina e diesel da 458 euro, previsto per i lavoratori sopra menzionati, è esentasse.

L’Agenzia delle Entrate, oltre alle indicazioni fornite sui beneficiari dell’agevolazione, chiarisce un altro aspetto.

Dato che la misura è volta ad indennizzare i lavoratori per i rincari dovuti all’aumento dei prezzi del carburante, il Bonus benzina e diesel da 458 euro può essere corrisposto dai datori di lavoro ai lavoratori beneficiari già da subito.