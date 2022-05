Bonus benzina interessato da importanti novità. Dopo giorni di incertezza, il Governo Draghi proroga lo sconto su benzina e diesel introdotto con il decreto taglia-prezzi dello scorso marzo. Tutti i cittadini e i lavoratori dipendenti potranno così usufruire del taglio delle accise fino all’8 luglio 2022. Arriva finalmente la conferma ufficiale: l’Esecutivo Draghi rinnova i sostegni per fronteggiare il caro benzina e diesel che da settimane costringe milioni di italiani a stringere la cinghia in modo importante, oltre a riconfermare la riduzione del prezzo del metano agendo ancora una volta sull’IVA. Una decisione accolta di buon occhio dagli italiani ormai rassegnati ad un annullamento delle misure di contrasto all’impennata dei prezzi alla pompa attive fino ad aprile. Fortunatamente, il pericolo è stato scampato: i cittadini che utilizzano quotidianamente l’auto per lavoro o per qualsiasi altro tipo di attività potranno godere del Bonus benzina fino al prossimo luglio. Una proroga che, pur se arrivata in ritardo e dopo non pochi ripensamenti, pone al riparo da molti pericoli. A rischiare grosso sarebbero state non solo le agevolazioni pensate per i lavoratori impiegati nel trasporto merci su strada, ma anche i tagli alle accise. Quest’ultimo intervento ha infatti ridotto il prezzo della benzina di circa 25-30 centesimi. Considerati gli effetti economici legati al conflitto Russia Ucraina, era quasi scontato che il Governo Draghi disponesse un’ulteriore proroga delle misure già in vigore da marzo, Bonus benzina 2022 compreso. Ma vediamo subito quali sono le ultime novità sulla nuova proroga del Bonus fino a luglio 2022 e quali altri aggiornamenti risultano esserci per gli automobilisti italiani. Prima vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube de il Sole24Ore sulle misure previste dal Decreto Aiuti, il provvedimento di 14 miliari di euro presentato dal premier Draghi. Bonus benzina, nuova proroga a luglio 2022 da parte di Draghi: in cosa consiste? Prima di soffermarci sulla nuova proroga concessa al Bonus benzina da parte del Governo Draghi, è indispensabile capire in cosa consiste la misura. Tramite il DEF (Documento di Economia e Finanza), il MEF ha esteso per altre due mensilità il taglio delle accise su benzina e diesel disposto dall’Esecutivo. Il decreto dello scorso marzo, infatti, ha dato il via libera al Bonus carburante garantendo ai cittadini una riduzione sul prezzo della benzina, del diesel e del gasolio di 20 centesimi al litro. Inoltre, un risparmio di altri 30 centesimi è stato garantito agli automobilisti italiani intervenendo sull’IVA, tagliando in maniera importante i costi connessi all’imposta. Un risparmio, quello offerto dal Bonus benzina, non di poco conto. L’assenza della misura, arrivata da parte del Governo Draghi dopo tanto penare, avrebbe costretto i cittadini italiani a sostenere una spesa di gran lunga superiore alle proprie possibilità economiche. Nel biennio febbraio/marzo 2022 il caro carburante è costato alle famiglie in media 1000 euro, come riportato dal Messaggero, a causa della guerra Russia Ucraina che ha provocato un’impennata dei prezzi di benzina, diesel e gasolio. Per questo motivo, il Governo Draghi è stato costretto a non rimandare più l’introduzione di un Bonus benzina chiesto a gran voce dai cittadini stremati già dai rincari dei prezzi al consumo e dal caro bollette. Un intervento, considerato la nuova proroga del Bonus a luglio 2022, che ha fornito un vero sostegno ai cittadini in periodo di crisi come quello attuale. Bonus benzina, nuovo sconto IVA 5%: ecco le ultime sulla proroga a luglio dal Governo Draghi La notizia della nuova proroga del Bonus benzina all’8 luglio 2022 è stata battuta da diverse testate giornalistiche. Ulteriori sei miliardi di euro andrebbero a coprire gli italiani dal rincaro carburante. In verità, ci si aspettava uno stanziamento maggiore almeno per arrivare a coprire la prima settimana di luglio come da proroga. La cifra disposta, infatti, manterrebbe i prezzi calmierati da maggio a giugno 2022. Per il momento, la decisione di intervenire tagliando le accise su benzina e gasolio ha prodotto un notevole risparmio di costo. Analizzando alcuni dati è possibile tracciare il bilancio di quanto risparmiato. Grazie al Bonus benzina il gasolio (mille litri) è passato da 532,24 euro a 267,77, mentre il prezzo della benzina è sceso a 643,24, da 728,40 euro. Gli effetti più evidenti del Bonus, però, si notato sul GPL: crollato a 182,62 euro ogni mille litri. Oltre al Bonus benzina e alla nuova proroga, occorre rimarcare l’importanza dello sconto sull’IVA, ridotta al 5%, e dell’azzeramento dell’accisa sul metano. Ma c’è di più, il Governo ha esteso la proroga anche al Bonus da 200 euro per tutti i cittadini. Bonus benzina 2022, proroga a luglio dal Governo Draghi: a chi spetta Come abbiamo avuto modo di vedere, il Bonus benzina 2022 si sostanzia in una riduzione delle accise riguardanti benzina e diesel, sia nell’esenzione fiscale qualora si decidesse di accedere all’agevolazione da 200 euro. Entrambi sono interessati dalla proroga disposta dal Governo Draghi fino all’8 luglio 2022. Il secondo tipo di Bonus benzina viene erogato sotto forma da buono a specifiche categorie di lavoratori che si servono dell’auto per lo svolgimento della propria attività. Stiamo parlando dei dipendenti privati, non pubblici, che si servono di mezzi aziendali a puro scopo lavorativo. Un Bonus benzina che copre le trasferte, il tragitto da casa-lavoro/lavoro-casa, ma non utilizzabile per il trasporto pubblico. I lavoratori pubblici, invece, potranno contare sui rimborsi previsti dal DL numero 78 del 2010. Bonus benzina, Draghi proroga a luglio 2022: come funziona? Confermata la proroga a luglio del Bonus carburante e del Bonus benzina da 200 euro, soffermiamoci sul funzionamento di quest’ultimo. Abbiamo anticipato che i beneficiari dell’agevolazione sono i dipendenti privati. Nello specifico, il rinnovo della misura da parte del Governo Draghi va ad interessare le aziende intenzionate a concedere ai propri dipendenti i Bonus benzina. I buoni da 200 euro, spendibili esclusivamente presso i distributori di benzina indicati nel voucher, non concorrono alla determinazione del reddito lordo del lavoratore dipendente privato. Tutti gli altri lavoratori, compresi gli autonomi, non potranno servirsi del Bonus benzina da 200 euro, che comunque potranno usufruire di particolari voucher di sconto come i Bonus benzina ENI (collezionando punti) oppure dei buoni carburante digitali della Q8. Bonus benzina, nuova proroga fino a luglio 2022: quanto costa al Governo Draghi? Pur essendo stata concessa la proroga del Bonus benzina fino a luglio 2022, il prolungamento della misura costa al Governo un bel gruzzoletto di euro. Stando alle ultime stime, lo Stato incassa dalla tassazione del carburante circa 25 miliardi di euro annui: l’IVA applicata sul prezzo ultimo del carburante ammonta al 55%. Tagliare le accise di 30 centesimi circa priva lo Stato del 30% delle entrate. La proroga fino a luglio, insomma, garantisce alle casse erariali solo il 70% degli introiti sul carburante rispetto al 100%. In poche parole, il Bonus benzina costa all’Italia 600 milioni di euro al mese. A lungo andare, insomma, il taglio delle accise su benzina, diesel e gasolio non risulta conveniente per le tasche della nazione.

