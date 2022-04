Il bonus benzina da 200 euro senza ISEE non arriva? Draghi cambia tutto! Ecco perché alcuni lavoratori non riceveranno lo sconto sul carburante: che beffa! Ma c'è una buona notizia: il Governo si accinge a confermare la proroga del taglio delle accise fino al 30 giugno. Ecco le ultime notizie sul bonus benzina 2022!

Il Governo guidato da Mario Draghi corre ai ripari contro il caro carburante: dopo la conferma del bonus benzina da 200 euro senza ISEE per tutti i lavoratori dipendenti, spunta l’ipotesi di proroga del taglio delle accise fino al 30 giugno 2022, in modo da salvare anche l’inizio dell’estate dai rincari.

Tutto questo, però, non basta: Draghi ha riservato il bonus benzina a una piccolissima platea di lavoratori, escludendo la maggior parte delle famiglie in difficoltà. Non solo: la beffa è stata non poter godere nemmeno dei 200 euro senza ISEE per il rifornimento gratis. Per quale motivo?

Se sei un lavoratore dipendente e non hai ancora ricevuto il bonus benzina da 200 euro senza ISEE, è il momento di scoprire la verità: che cosa sta succedendo? Perché il bonus benzina non arriva?

Draghi cambia tutto: ecco cosa devi sapere sul bonus benzina da 200 euro senza ISEE.

Bonus benzina 200 euro senza ISEE: che beffa per i lavoratori!

Ha fatto molto clamore la notizia dell’introduzione del nuovo bonus benzina da 200 euro senza ISEE per i lavoratori dipendenti: il Governo Draghi lo aveva inserito nell’ultimo Decreto Energia, per fronteggiare gli aumenti sui prezzi dei carburanti registrati nell’ultimo periodo.

Tutti potevano ottenere l’agevolazione direttamente dal proprio datore di lavoro, senza limiti né condizioni: i voucher avrebbero permesso di fare rifornimento gratis, nel limite appunto di 200 euro, a prescindere dal mezzo utilizzato per andare al lavoro. Nessuna tassa e alcun collegamento con il reddito imponibile.

Addirittura, alcune notizie riportavano la possibilità di ottenere un bonus benzina fino a 450 euro senza ISEE. Ma è vero? Il ragionamento deriva dalla somma del bonus benzina senza ISEE da 200 euro introdotto e confermato da Draghi dal 1° aprile, ai cosiddetti "fringe benefits" aziendali, che sono dei buoni elargiti dai datori di lavori ai propri dipendenti. Questi ultimi, però, non vengono sfruttati per fare rifornimento, ma piuttosto per fare acquisti nei supermercati o nei negozi aderenti.

Il bonus benzina rimane quindi fisso a 200 euro, ma esiste davvero? Che fine ha fatto il bonus benzina e perché non è arrivato a tutti i lavoratori che ne avevano diritto?

Bonus benzina 200 euro senza ISEE: perché non arriva?

Purtroppo non tutti i lavoratori che ne hanno diritto – stando ai requisiti fissati dal governo – potranno ottenere il bonus benzina da 200 euro senza ISEE. Per quale motivo?

La beffa è servita: il bonus benzina, oltre ad essere destinato a una platea ristretta di lavoratori, è anche un beneficio opzionale. Che cosa significa?

Il Governo non ha stanziato i finanziamenti per l’erogazione dei voucher, ma ha lasciato alle imprese la possibilità di scegliere se aderire o meno all’iniziativa. Dunque, ogni datore di lavoro può decidere in autonomia se prevedere l’erogazione dei bonus benzina da 200 euro ai suoi lavoratori dipendenti, oppure non prevedere alcun beneficio.

Tutto questo andrà ad escludere diversi lavoratori dipendenti di aziende private dalla possibilità di ottenere i voucher per fare benzina gratis. Ma non solo.

Anche i requisiti – a dir poco restrittivi – portano a delineare una platea ben circoscritta di beneficiari. Scopriamo subito tutti i limiti che permettono di accedere al bonus benzina, e come si potrà richiedere al datore di lavoro.

Bonus benzina 2022 euro senza ISEE: pochi potranno ottenerlo…

Sono pochi i fortunati lavoratori che avranno diritto al bonus benzina da 200 euro e ancor meno coloro che effettivamente lo riceveranno dal proprio datore di lavoro.

Stando a quanto previsto dal Decreto Energia, infatti, il bonus benzina rientra tra i “fringe benfits” aziendali, e spetta solamente ai lavoratori dipendenti di aziende private, a prescindere dalla propria condizione economica o patrimoniale. Il bonus benzina, in altre parole, è senza ISEE, non concorre dalla formazione del reddito ed è esentasse.

Spetta, come detto, ai lavoratori dipendenti ma solo di aziende private: sono esclusi, quindi, i dipendenti pubblici, i lavoratori autonomi, le famiglie in difficoltà e chi è alla ricerca di lavoro.

Già specificando tutti i requisiti notiamo che il bonus benzina è davvero un beneficio per pochi, anzi pochissimi, fortunati. Ma non è tutto…

Bonus benzina 2022 euro senza ISEE: come richiederlo al datore di lavoro

Per richiedere il bonus benzina non è necessario presentare nessuna domanda su nessun tipo di piattaforma: infatti, il beneficio da 200 euro senza ISEE deve essere richiesto al proprio datore di lavoro, ma ciò non è garanzia per la sua erogazione.

Il datore di lavoro, prima di erogare i buoni ai propri dipendenti, deve richiedere sconti specifici sui prezzi dei carburanti alla propria compagnia di rifornimento. Spetta poi a quest’ultima chiedere l’autorizzazione e la concessione degli sconti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Un procedimento piuttosto macchinoso e lungo che sembra aver scoraggiato moltissime aziende, nonostante sia stata attivata un’apposita piattaforma bonus benzina nella quale i datori di lavoro possono inserire i nominativi dei dipendenti che hanno accesso ai voucher per il rifornimento.

Benzina e diesel: i prezzi tornano a salire… Quanto costa oggi?

E mentre il bonus benzina rimane un privilegio per pochi, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire nei listini dei distributori, a causa del balzo del Brent a 105 dollari al barile. Ma quanto costa oggi la benzina e il diesel al distributore?

La rilevazione basata sui dati dell’Osservatorio dei prezzi di martedì 26 aprile, realizzata da Staffetta Quotidiana, rivela un aumento dei prezzi dei carburanti in tutta Italia:

benzina in modalità self service a 1,779 euro al litro;

diesel in modalità self service a 1,784 euro al litro.

Invariato il prezzo del Gpl, in modalità servito a 0,853 euro al litro, mentre è in calo il presso del metano, servito a 2,185 euro/kg.

Bonus benzina e doppio sconto carburante in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia i cittadini potranno godere, oltre che del bonus benzina se previsto dall’azienda, anche di un doppio sconto sulle accise applicate ai carburanti: la Regione ha prorogato la misura per un altro mese.

A livello nazionale il Governo sembra rivolto a una proroga del taglio delle accise fino al 30 giugno 2022, mentre il governatore del Friuli Venezia Giulia ha già confermato la proroga dello sconto almeno per tutto il mese di maggio:

Noi prorogheremo il super sconto anche per il mese di maggio e penso anche nei mesi a seguire ove se ne ravvisasse la necessità.

Ciò significa che oltre ai 30 centesimi di sconto a livello nazionale, in Friuli Venezia Giulia si potrà godere di 60 centesimi in meno sul prezzo della benzina e di 50 centesimi in meno sul prezzo del diesel per tutto il mese di maggio.

Si stima che i prezzi possano scendere ancor di più rispetto alle tariffe applicate dalla Slovenia: motivo per cui dovrebbero cessare i traffici transfrontalieri per il rifornimento di carburante.

Bonus benzina e taglio delle accise: nuova proroga fino a giugno

Non è ancora stata confermata la proroga del taglio delle accise fino al 30 giugno 2022 a livello nazionale: il Governo è ormai in dirittura d’arrivo e la decisione sembra ormai scontata.

I prezzi dei carburanti sono ancora in aumento e il ritorno ai listini “normali” – compresi i 30 centesimi di accise – potrebbe segnare l’ennesimo salasso per i consumatori.

Il Governo, quindi, dovrebbe inserire nel prossimo decreto sul caro bollette anche la proroga del taglio delle accise almeno fino al 30 giugno. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale.