Bonus benzina prorogato: il decreto Aiuti-bis prolunga il periodo in cui si potrà beneficiare dei tagli, la cui scadenza era fissata alla fine di agosto. Fino al 20 settembre, quindi, si potrà fare il pieno a prezzi più bassi. Ancora possibile usufruire anche del bonus per i lavoratori dipendenti.

La proroga si è resa necessaria, dal momento che i rincari sul carburante, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, continua a pesare sulle tasche degli italiani. Un aumento che va ad aggiungersi a ulteriori innalzamenti delle spese da parte di famiglie e cittadini, per esempio quello legato al pagamento delle bollette di luce e gas.

È il 20 settembre 2022 la data da tenere in considerazione, relativa all’ultima proroga per lo sconto sulle accise. Un mese in più, quindi, per fare il pieno a prezzi più bassi.

Allo stesso tempo, è bene ricordare che c’è ancora la possibilità di usufruire del bonus riservato ai lavoratori dipendenti nel settore privato. Si tratta di un’altra misura messa in campo dal governo per contrastare i rincari, ma che si rivolge a una platea più ristretta.

Mentre il bonus benzina (inteso come il taglio delle accise) vale per tutti gli automobilisti, quest’ultima misura riguarda solo i lavori dipendenti.

Vediamo tutti i dettagli della proroga dei tagli sulle accise e in cosa questo intervento si differenzia dai buoni erogati ai dipendenti.

Tutte le proroghe del bonus benzina: ultima fissata al 20 settembre 2022

Ormai conosciamo bene il cosiddetto bonus benzina. In realtà questo termine viene utilizzato per riferirsi a due diverse misure messe in campo dal governo negli ultimi mesi per supportare i cittadini in questo periodo di rincari.

Quello a cui facciamo riferimento, relativo all’ultima proroga presente nel decreto Aiuti-bis, è riconosciuto a tutti gli automobilisti. Stiamo, infatti, parlando di una riduzione di 30,5 centesimi per litro (IVA inclusa) che permette di alleggerire i costi per il rifornimento.

La misura è stata introdotta la prima volta con il decreto Ucraina-bis, ma da allora ha visto diverse proroghe, prima fino alla fine del mese di marzo, poi rinnovata per altri 10 giorni, in seguito prorogata fino al 21 agosto.

Nel mese dell’ultima scadenza, il governo ha riconfermato l’aiuto, stavolta fissando il termine dell’ultima proroga al 20 settembre 2022. Fino a quella data, dunque, gli italiani potranno contare su un sostanziale aiuto per far fronte all’aumento dei prezzi.

Bonus benzina prorogato, tagli per tutti: le novità del decreto Aiuti-bis

Il decreto Aiuti-bis, atteso da tutti gli italiani, è stato approvato e ha finalmente messo in campo una nuova tornata di aiuti per famiglie e cittadini, provati dalle conseguenze degli squilibri internazionali che hanno portato a fortissimi rincari non solo sulla benzina, ma anche su bollette di luce e gas.

Con l’approvazione del nuovo decreto, si concretizza la possibilità di fare il pieno a prezzi più contenuti non solo ad agosto, ma fino al 20 settembre 2022.

Il decreto ridetermina le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio nelle seguenti misure:

• benzina: 478,40 euro per 1.000 litri

• olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri

• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.

Il valore degli sconti, dunque, non subisce variazioni rispetto a quello determinato con i precedenti decreti.

Cosa succederà al bonus benzina dopo il 20 settembre 2022

Agli italiani è stato dato altro tempo per fare rifornimento e sostenere i costi, ormai saliti alle stelle, della benzina. È chiaro, però, che si tratti di un intervento il cui effetto è soggetto a scadenza.

Viene, dunque, da chiedersi cosa succederà a partire dal 20 settembre 2022 e se, a quel punto, i prezzi continueranno a lievitare, portando a una situazione insostenibile.

Quello che succederà al bonus benzina dipenderà solo dal nuovo governo. Al momento si tratta di un provvedimento temporaneo, messo in campo per far fronte a una situazione di emergenza. Non è detto, però, che il nuovo governo non possa decidere di rendere la misura strutturale, mettendola, dunque, a disposizione per sempre senza necessità di prorogarla di volta in volta.

Questo, però, potremmo scoprirlo solo in seguito ai risultati delle elezioni del 25 settembre.

Non solo tagli: il bonus benzina per i lavoratori dipendenti da avere anche ad agosto

Oltre ai tagli delle accise, si parla spesso anche di un altro bonus benzina. In questo caso, la platea dei beneficiari non comprende tutti gli italiani, ma solo alcune categorie, in particolare i lavoratori dipendenti nel settore privato.

Si tratta di voucher (cartacei o elettronici) del valore di 200 euro che vengono erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, come ulteriore contributo per sostenere i rincari sul costo del carburante. Il bonus benzina può essere riconosciuto solo ai dipendenti del settore privato e non a quelli della pubblica amministrazione.

I lavoratori non possono richiedere il beneficio: è il datore di lavoro che decide di erogare il buono, dal momento che il governo non lo ha reso obbligatorio.

Inoltre, il buono può essere utilizzato non solo per il rifornimento di benzina, ma anche per sostenere i costi della ricarica delle auto elettriche.