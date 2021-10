I prezzi dei carburanti sono alle stelle, sembra che non vogliano ancora arrestarsi, e molti italiani si stanno trovando in non poche difficoltà a causa dei rincari. L'aumento del prezzo delle materie prime ha comportato come prima conseguenza un innalzamento dei prezzi di moltissimi prodotti, tra cui anche i carburanti. Nella lotta ai prezzi stellari, arriva il bonus benzina, una proposta francese a cui molti italiani guardano con interesse. Ecco di cosa si tratta e a chi è rivolto!

I prezzi di moltissime materie prime stanno subendo in questo periodo aumenti mai visti in precedenza, che portano i cittadini italiani a voler risparmiare il più possibile sui consumi. L'aumento dei prezzi coinvolge sia le bollette per le utenze domestiche che alcuni prodotti alimentari come le farine.

Si tratta di aumenti non indifferenti, che sono andati a influenzare anche il prezzo finale dei carburanti. La benzina, il metano e il gpl per il rifornimento delle auto sono stati coinvolti da un aumento dei prezzi senza precedenti, e ora agli italiani spostarsi costa nettamente di più.

Tuttavia i rincari non preoccupano solamente l'Italia, e come spiega un articolo di Today.it, la Francia ha trovato una soluzione:

"Il caro benzina preoccupa non solo in Italia. Il premier francese, Jean Castex, intervenendo al TG delle 20:00 di TF1, ha annunciato ieri alla nazione un aiuto governativo di 100 euro per consentire alle classi medie di far fronte agli aumenti, che in Francia stanno toccando livelli record."

Si tratta di un vero e proprio bonus benzina per le famiglie che si trovano più in difficoltà economica in questo periodo, a copertura delle spese aggiuntive destinate per fare il pieno al proprio autoveicolo. Si tratta di una indennità erogata quindi in base alla situazione reddituale dei cittadini, per cui è previsto l'aiuto a quei cittadini che si trovano sotto una certa soglia di guadagno mensile. Vediamo nell'articolo tutti i dettagli su questo nuovo interessante bonus, e quali sono le prospettive di applicazione di una misura simile anche in Italia.

Prezzi dei carburanti alle stelle: cosa sta accadendo

I prezzi dei carburanti stanno arrivando alle stelle, perché sia la benzina, che altri tipi di carburante come il metano e il gpl sono soggetti in questo periodo a rincari non indifferenti. Si tratta di una diretta conseguenza dell'aumento del costo delle materie prime, derivato dall'inflazione mondiale seguita dalla pandemia.

L'economia al momento è in fase di ripresa per molti paesi, e questo ha comportato sia una maggiore richiesta di questi prodotti, sia un innalzamento dei prezzi. Prezzi che al momento risultano gravare anche in Italia sulle famiglie sia per la copertura delle spese per le bollette, sia per gli acquisti di beni alimentari, sia per i carburanti.

Come riporta un articolo recente di Borsainside.com, gli aumenti si possono calcolare in termini di percentuali:

"Gli aumenti ci sono anche nel nostro Paese e continuano ad incidere in modo sempre più preoccupante sulla spesa dei cittadini, basti pensare che al mese di ottobre 2021 si registra un aumento del prezzo della benzina del 23,4%, e di quello del diesel del 24,3% rispetto allo scorso anno."

Si tratta di dati allarmanti per i portafogli dei cittadini, già provati dalle difficoltà economiche dell'ultimo periodo e dalla crisi sanitaria. Inoltre rispetto agli altri paesi europei, l'Italia detiene il primato di avere i prezzi più alti in termini di carburanti, perché sul pieno di benzina si vanno a pagare anche una serie di micro tasse, di cui spesso i cittadini sono ignari.

Tuttavia come è possibile evitare i rincari di questo periodo? Indubbiamente limitando l'utilizzo dei veicoli privati, scegliendo il trasporto pubblico, oppure una bicicletta per brevi percorrenze, o ancora scegliere di limitare la spesa cambiando automobile, scegliendone una a basso consumo. In questo senso esistono moltissimi incentivi auto a cui fare riferimento, in particolare per le automobili elettriche.

Tuttavia qualcuno chiede una risposta veloce da parte del governo, per un intervento che vada a limitare la spesa eccessiva per i carburanti da parte dei cittadini. Questa decisione al momento è stata presa dalla Francia, che garantisce un bonus benzina che non ha precedenti.

Bonus benzina: come funziona per la Francia

Il bonus benzina è stato proposto in Francia, una nazione molto vicina all'Italia, per venire incontro ai cittadini in questo delicato momento storico, e garantire un risparmio sui carburanti tramite il bonus nonostante gli aumenti dei prezzi.

Il governo francese a questo proposito erogherà ai cittadini un bonus di almeno 100 euro, a tutte le famiglie che hanno un reddito mensile inferiore a 2.000 euro. Si tratta di un bonus che verrà garantito tramite versamento direttamente in busta paga, per il settore privato.

Questi cittadini potranno beneficiare del bonus in busta paga già quest'anno, entro la fine di dicembre, mentre i lavoratori del settore pubblico dovranno attendere ancora l'arrivo dell'anno nuovo. Si tratta sicuramente di un bonus interessante per affrontare la situazione di aumento dei prezzi che da diversi mesi ha colpito l'Europa.

Molti italiani vedendo l'esempio francese chiedono e sperano che un simile sussidio possa presto arrivare anche in Italia, per garantire ai cittadini un sostegno contro i rincari dei prezzi. Il governo francese inoltre destinerà questo bonus anche a chi è disoccupato e deve muoversi tramite i mezzi di trasporto pubblico per cercare un nuovo impiego, e a poggetti pensionati specifici.

La Francia ha dato un chiaro esempio di sostegno a favore dei cittadini in merito all'inflazione, esempio che in questo caso va a operare direttamente sul caro benzina. Tuttavia anche altri aspetti della situazione attuale preoccupano i cittadini europei: l'aumento delle bollette e di prodotti come i beni alimentari.

Bonus benzina: quando arriverà in Italia?

Il bonus benzina proposto dalla Francia è un esempio di come un governo possa intervenire a sostegno dei cittadini in un momento critico, e molti si chiedono se l'Italia seguirà a ruota l'esempio nei prossimi mesi. A questo proposito ancora non si può dire nulla di certo, perché al momento non è previsto un bonus benzina anche in Italia.

La Francia sa bene che l'inflazione non è relativa unicamente ai prezzi dei carburanti, ma sta investendo diversi prodotti e beni di acquisto quotidiano, come spiega un articolo di Chenews.it:

"A beneficiare della misura saranno all’incirca 38 milioni di persone, con i possessori di auto francesi che si aggirano sull’85% e con l’inflazione, viene ricordato dal primo ministro Castex, che non è inerente soltanto alla benzina."

L'inflazione è arrivata sia in Francia che in Italia, e anche in altri paesi europei. Alcune materie prime, come il gas, vengono importate dall'estero, e l'aumento dei prezzi non dipende direttamente dalle singole stazioni di rifornimento o dallo stato. Tuttavia al momento in Italia non è previsto l'arrivo del bonus benzina, anche se esistono altri tipi di supporto per gli aumenti dei prezzi, in particolare per le bollette di gas e luce.

Le bollette per le utenze domestiche infatti hanno subito un aumento senza precedenti, e in questi mesi gli italiani stanno cercando diversi modi per poter risparmiare sulle bollette mensili. A questo proposito lo stato ha garantito un bonus sociale per coprire i rincari dei prezzi dell'energia elettrica e del gas per tutte le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Non si tratta di un bonus indirizzato direttamente ai carburanti, ma di un sostegno alle bollette per l'uso domestico. Inoltre, grazie ad alcune agevolazioni fiscali, è possibile per i cittadini svolgere ancora specifici lavori in casa in modo agevolato. Si tratta di tutti quei lavori che garantiscono un risparmio energetico e una riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale.

Bonus sociale contro il caro bollette

Contro i rincari dei prezzi delle bollette, interviene il bonus sociale, che viene erogato a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà economica e con un reddito basso. Come spiega un articolo di Informazionefiscale.it il bonus sociale viene erogato in modo automatico alle persone che presentano un ISEE basso:

"Il bonus è infatti riconosciuto automaticamente nella bolletta della luce e del gas ai contribuenti con ISEE non superiore al limite di 8.265 euro annui, alle famiglie numerose e ai percettori del reddito e della pensione di cittadinanza."

Si tratta di un bonus che viene destinato alle persone con reddito complessivo famigliare inferiore a 8.265 euro annui, che potranno beneficiare di un cuscinetto a copertura degli aumenti sulle bollette di gas e luce. Per il caro benzina in Italia non è stato definito alcun bonus simile, nonostante l'esempio francese sia allettante per moltissimi.

Oltre alla valutazione del valore ISEE, per erogare questa forma di sostegno si valuta anche la numerosità della famiglia, e viene garantito anche a chi sta percependo il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Il bonus sociale e le iniziative a sostegno del reddito come il reddito di cittadinanza stanno sostenendo moltissime famiglie italiane, per cui ancora è difficile vedere una ripresa economica.

Infine, va ricordato che la cifra scontata dalle bollette può andare da 128 euro per le famiglie più piccole fino a 177 euro per le famiglie più numerose, con almeno 5 componenti. Si tratta di uno sconto automatico in bolletta che si può ricevere ancora per questi mesi del 2021. Oltre al rincaro dei carburanti e delle bollette per le utenze domestiche, si assiste anche ad un aumento dei prezzi a catena su altri prodotti, come ad esempio tutti i prodotti derivati dalla farina.

Pane e pasta infatti sono soggetti in questo periodo a particolari aumenti, e per contrastare la povertà in molti Comuni italiani è stata istituita una nuova erogazione di fondi specifici per i buoni spesa. I buoni spesa sono utilizzabili dalle famiglie che si trovano in condizione di povertà presso specifici negozi e supermercati, per l'acquisto di prodotti alimentari.

In molti comuni e regioni italiane questi buoni spesa sono stati prorogati e ripresentati per contrastare ancora le difficoltà nel periodo, in previsione di un miglioramento dell'economia previsto per i prossimi mesi. Ogni comune pubblica online le proprie disposizioni in materia di aiuti e buoni spesa per i cittadini, e ogni comune decide quali sono le modalità di erogazione e i criteri per l'assegnazione dei buoni ai cittadini.