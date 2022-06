Nuovo bonus benzina per i cittadini: confermata anche per quest'anno l'iniziativa "Self per tutti", che permette di ottenere uno sconto sul prezzo della benzina in modalità self service e servito. Come funziona e chi può ottenere lo sconto? Ecco tutte le novità sul bonus benzina e come risparmiare al distributore.

Self per tutti, PUBBLICATO: 42 minuti fa

È stata confermata per tutto il 2022 l’iniziativa “Self per tutti” che permette di ottenere uno sconto benzina di circa 20 centesimi al litro. Come?

Si torna a parlare dei prezzi di benzina e diesel, soprattutto in un momento molto delicato, quando i prezzi dei carburanti sono tornati a salire per l’ennesima volta. Attualmente, i listini hanno superato i 2 euro al litro e le quotazioni del greggio non sembrano rallentate, ma grazie al taglio delle accise è ancora in vigore lo sconto di 30 centesimi sui prezzi da listino.

Non solo: esistono anche altri sconti benzina e agevolazioni per le famiglie che permettono di risparmiare, anche se spesso si tratta di una differenza di pochi centesimi.

Ecco come funziona la nuova iniziativa “Self per tutti”, un bonus benzina che permette di ricevere un piccolo sconto sul prezzo del carburante riservato a determinate categorie di soggetti. Scopriamo subito chi può ottenerlo, dove si può ricevere lo sconto e quanto spetta a ogni beneficiario.

Bonus benzina “Self per tutti”: nuovo sconto confermato per il 2022

Confermato anche per il 2022 il nuovo bonus benzina “Self per tutti”, uno sconto riservato a determinate categorie di soggetti che viene applicato direttamente al distributore, in occasione del rifornimento.

Non stiamo parlando dei voucher da 200 euro che il Governo intende erogare ai cittadini che prestano il proprio lavoro presso aziende private, ma di un’altra agevolazione interessante per determinate famiglie. In questo caso, non ha alcuna importante l’occupazione o il reddito, ma conta solo una condizione.

I prezzi di benzina e diesel, infatti, continuano ad aumentare: il bonus benzina introdotto dal Governo e il taglio delle accise non bastano a ridurre il salasso nelle tasche delle famiglie. Come risparmiare?

Finalmente c’è una buona notizia, per lo meno per quanto riguarda le persone con disabilità o problemi di mobilità: è stata confermata anche per quest’anno l’iniziativa “Self per tutti”, introdotta per la prima volta nel 2020 grazie a un accordo tra la Federazione FAIP, l’Unione Petrolifera e alcune sigle sindacali. Come funziona?

Bonus benzina: come funziona l’iniziativa “Self per tutti”

È stata chiamata “Self per tutti” la nuova iniziativa – introdotta per la prima volta due anni fa – che permette di inseguire il concetto di inclusione sociale e a combattere le discriminazioni. In particolare, si tratta di un nuovo bonus per i disabili che si potrà sfruttare per ottenere uno sconto sulla benzina. Come?

Tutti i cittadini che presentano delle forme di disabilità più o meno gravi, comprese anche le difficoltà motorie o di deambulazione, e tutte le altre sintomatologie che necessitano di assistenza, possono godere di uno sconto sul rifornimento di benzina.

Ogni qual volta ci si reca al distributore, infatti, per i disabili è necessaria l’assistenza dell’operatore per effettuare il rifornimento: di conseguenza, i prezzi risultano più elevati per la scelta della modalità “servito” anziché “self”.

Di qui l’idea di proporre un “Self per tutti”, ovvero la possibilità di godere dei prezzi del self service anche quando ci si reca nel servito. In questo modo, a prescindere dai rincari, si potranno risparmiare dai 10 ai 20 centesimi al litro per il rifornimento effettuato con l’assistente.

Bonus benzina “Self per tutti”: chi può richiedere lo sconto carburante?

Attenzione però: non tutti i cittadini hanno diritto allo sconto benzina previsto dall’iniziativa “Self per tutti”. Per ottenere il bonus benzina in questione, infatti, occorre soddisfare alcune condizioni sociali e non solo.

Non possiamo parlare di veri e propri requisiti, in quanto si tratta piuttosto di disagio fisico. Inoltre, il bonus in questione è uno sconto elargito a particolari categorie di soggetti, in virtù delle loro condizioni fisiche. Chi ne ha diritto quindi?

All’iniziativa “Self per tutti” possono aderire tutte le persone che soffrono di disabilità fisica e non solo, che hanno dei problemi di deambulazione o difficoltà motorie che non consentono loro di poter effettuare autonomamente il rifornimento di benzina.

Hanno diritto allo sconto benzina previsto dall’iniziativa “Self per tutti” anche gli assistenti di queste persone, compresi i caregiver. Il bonus viene applicato anche qualora non sia la persona disabile ad effettuare il rifornimento.

Non sono previsti, invece, limiti reddituali o ISEE per poter accedere allo sconto benzina: basta semplicemente possedere il certificato di disabilità accertata, o eventualmente la titolarità della Legge 104.

Bonus benzina “Self per tutti”: quali sono i distributori aderenti?

Come si possono riconoscere i distributori aderenti all’iniziativa che permette di ottenere uno sconto sul prezzo della benzina?

La lista dei distributori aderenti è piuttosto consistente e comprende circa 430-450 punti vendita: attenzione, non tutte le marche consentono di accedere al bonus benzina.

Infatti, l’iniziativa “Self per tutti” coinvolge esclusivamente i marchi di distribuzione ENI, Q8 e Tamoil. In qualsiasi caso, comunque, presso i distributori aderenti viene applicato un contrassegno ben visibile che denota la possibilità di ottenere uno sconto sul costo della benzina a prescindere dalla modalità servito o self.

Nella lunga lista dei distributori aderenti al progetto, siamo in grado di affermare che ci siano stazioni di servizio aderenti in tutte le Province italiane, con almeno due o tre distributori aderenti presenti sul territorio.

Non ci saranno quindi problemi nel ricercare il punto vendita aderente per effettuare il rifornimento.

Bonus benzina “Self per tutti”: come ottenere lo sconto?

Per ottenere lo sconto benzina previsto dall’iniziativa “Self per tutti” non è necessario presentare alcuna domanda, né compilare alcun modulo. Le uniche condizioni di accesso sono già state chiarite nei paragrafi precedenti.

Tutti gli aventi diritto al bonus benzina possono quindi recarsi presso le stazioni di rifornimento, avendo cura di esibire in modo visibile il proprio CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo).

Inoltre, per poter ricevere lo sconto – ovvero l’applicazione dei prezzi del self anche nel servito – alla guida del mezzo deve esserci la persona disabile, o con ridotte capacità motorie, che risulti impossibilitata a scendere per effettuare il rifornimento.

Seppur di pochi spiccioli, in una situazione delicata come questa (dove i rincari sui carburanti sono all’ordine del giorno), poter ottenere un piccolo sconto sulla benzina è sicuramente un’occasione di risparmio.

Bonus benzina “Self per tutti”: qual è lo sconto che si può ottenere?

Per tutti coloro che si stanno chiedendo a quanto ammonta lo sconto benzina previsto dall’iniziativa “Self per tutti”, arriviamo subito a chiarire che non si tratta di un bonus estremamente oneroso. Anzi, seppur trattandosi di minimi spiccioli, a fare la differenza è il tentativo di maggiore inclusione sociale che intende perseguire l’iniziativa.

Dunque, potendo godere dello stesso presso del self anche in modalità servito, il risparmio sul costo della benzina potrebbe aggirarsi attorno ai 10 centesimi, o al massimo fino a 20 centesimi: tutto dipende da quale catena di distribuzione si sceglie per il rifornimento.

Certo è che, a fronte di un prezzo ormai superiore a 2 euro, poter contare anche su un minimo sconto benzina è sicuramente qualcosa di piacevole. Ancora di più se si tratta di una scelta obbligata, soprattutto per le persone più fragili.

In attesa di nuovi interventi governativi per ridurre i prezzi di benzina e diesel, tutti i cittadini possono godere del taglio delle accise fino all’8 luglio 2022, e alcune famiglie potranno ottenere anche il bonus benzina da 200 euro fino a fine anno.