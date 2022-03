Attenzione alla nuova truffa che circolare tramite SMS o messaggio sulle chat di Whatsapp: non esiste nessun buono benzina da 100 euro e nessuno sconto sul carburante dalla Regione Lazio. Il Decreto Energia, però, ha previsto un bonus benzina per i lavoratori dipendenti di aziende private fino a 200 euro, oltre al taglio delle accise sui carburanti. Ecco la verità!

La benzina e il diesel sono gli argomenti più discussi delle ultime settimane: proprio al centro dell’attenzione c’è anche il nuovo decreto del Governo, che introduce un bonus benzina da 200 euro e il taglio delle accise sui carburanti. Prevista anche l’estensione del bonus bollette.

Ma come spesso accade, anche la benzina è finita nel mirino delle truffe online: proprio negli ultimi giorni, molti cittadini hanno segnalato SMS e messaggi Whatsapp sospetti che parrebbero regalare buoni benzina da 100 euro a tutti. Chiaramente si tratta di truffe ben architettate a danno dei consumatori, che possono portare al furto di dati sensibili.

È vero che il Decreto Energia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, e ciò significa che è scattato il bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti e che, grazie al taglio delle accise, si possono risparmiare fino a 30,5 centesimi sul costo del carburante. Ma c’è qualcosa di più.

Esistono anche dei buoni benzina da 100 euro o degli sconti sui carburanti dalla Regione Lazio? Cerchiamo di fare chiarezza su questi messaggi che circolano in rete e sui telefonini dei cittadini e mettiamo in guardia tutti i lettori sulle nuove truffe online o su Whatsapp sulla benzina e sui carburanti in generale.

Bonus benzina 100 euro: occhio alla truffa!

Fino a poco tempo fa, sul web circolava un’altra fake news sulla benzina: su Whatsapp e su Facebook si diffondevano messaggi – falsi ovviamente – che riguardavano una protesta dei benzinai, i quali avrebbero venduto i carburanti a prezzo ridotto, eliminando le tasse. Ovviamente nulla di tutto questo era vero.

Ad oggi, poco dopo l’annuncio di un bonus benzina dal Governo, è emersa una nuova truffa online su dei presunti buoni benzina da 100 euro erogati a tutti nel limite di 10.000 voucher. Chiaramente si tratta di una truffa ai danni dei più deboli.

Il messaggio truffaldino viene spedito tramite SMS oppure diffuso sulle chat di Whatsapp, come riporta il sito web di Everyeye.it:

Da oggi tutte le stazioni Eni regaleranno 10.000 buoni benzina da 100 € per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono, prima che finisce.

Ma esiste davvero questo bonus benzina da 100 euro? Vediamo che cosa si nasconde dietro questa truffa…

Bonus benzina 100 euro: esiste davvero?

Naturalmente non esiste alcuna possibilità di ottenere buoni benzina da 100 euro, né tanto meno scontistiche applicate dalle singole stazioni di rifornimento. Eni stessa ha smentito quanto scritto nel messaggio fake.

Come per qualsiasi truffa online, nella parte finale del messaggio viene riportato anche un link che indirizza alla pagina web attraverso la quale si dovrebbero richiedere i buoni benzina. Dopo aver inserito una serie di dati personali (come ad esempio dati bancari o indirizzi e-mail), si promette l’erogazione del bonus benzina.

In realtà, quell’indirizzo è assolutamente da evitare: potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing, ovvero furto di dati sensibili a danno dei consumatori. Non esiste alcun buono benzina da 100 euro e questo messaggio non ha nulla a che vedere con il Decreto Energia approvato dal Governo.

Per segnalare questo messaggio truffa, alcuni cittadini hanno contattato Federconsumatori di Palermo. Lillo Vizzini, il presidente di Federconsumatori Palermo ha dichiarato:

Naturalmente il buono non esiste. La truffa era già stata segnalata.

Chiunque ricevesse un messaggio simile a quello sopra riportato è invitato a segnalarlo alla Polizia Postale. Non cliccare assolutamente sul link riportato nel testo del messaggio per non incorrere nel furto di dati sensibili. Come ha aggiunto Vizzini:

È fondamentale sapere che richieste attendibili di dati personali e bancari non perverranno mai attraverso il telefono, la posta elettronica, sms o messaggi Whatsapp.

Buono carburante dalla Regione Lazio: nuova truffa online

Oltre ai tentativi di truffa sino a qui elencati, negli ultimi giorni diverse segnalazioni hanno riguardato un messaggio SMS o Whatsapp inviato soprattutto ai residenti della Regione Lazio.

Il testo del messaggio truffa informerebbe dell’arrivo di buoni carburante da ottenere subito, invitando a cliccare su un altro link pericoloso per la tutela dei propri dati personali:

Gentile utente, non hai ricevuto il buono spesa, per te c’è il buono carburante!!

In questo caso il mittente parrebbe davvero la Regione Lazio, (che in passato aveva contattato i cittadini per ricordare l’orario e il giorno di prenotazione della somministrazione del vaccino Covid-19), ma in realtà di tratta di un nuovo tentativo di malintenzionati ai danni dei cittadini.

Qualsiasi persona riceva questo messaggio, è tenuta a cancellarlo immediatamente: si tratta di un nuovo tentativo di furto di dati personali e bancari.

Il tutto arriva in un momento particolarmente delicato: a pochi giorni di distanza dall’approvazione del bonus benzina, i malintenzionati stanno già iniziando a colpire i più deboli. È vero che esiste un bonus benzina, ma certamente non si deve prenotare tramite un link inviato con SMS o messaggio su Whatsapp.

Buoni benzina su Whatsapp: come riconoscere la truffa

Come si può riconoscere la truffa sui buoni benzina e diffidare dai messaggi fake su Whatsapp? Esistono dei segnali di allarme che permettono di riconoscere subito i tentativi di raggiro.

Ricordate le truffe riguardanti INPS o l’Agenzia delle Entrate? Oppure la truffa sul Green pass clonato che circolava negli ultimi mesi? E ancora: la truffa del pacco di Posta Italiane rimasto in giacenza? Tutti questi messaggi hanno in comune diversi aspetti.

Anzitutto, il mittente pare essere un ente accreditato: per esempio, INPS, Poste Italiane, o nel nostro caso la Regione Lazio. Nel messaggio c’è un chiaro riferimento a un fatto di attualità, che nel nostro caso è il buono benzina, una notizia di cui si parla frequentemente e quotidianamente.

Nel testo del messaggio, non sempre, compaiono degli errori di battitura o scrittura: questi sono i primi segnali che dovrebbero metterci in guardia in merito alla truffa. Non si tratta di semplici errori di battitura, bensì di lettere digitate volutamente in modo scorretto.

Infine, in chiusura di qualsiasi messaggio truffa è riportato un link: molto spesso non coincide con un sito web conosciuto e accertato. Si tratta di link che rimandano a pagine dall’aspetto familiare (come il portale dell’Agenzia delle Entrate o il sito di un qualsiasi Ministero italiano), ma che sono in realtà copie identiche e truffaldine. Spesso è previsto l’inserimento di dati personali: non solo nome e cognome, ma anche indirizzo e-mail, numero di telefono o altri dati bancari.

Ecco pronta la truffa: l’insieme di tutti questi aspetti, o la presenza di alcuni di questi, deve far scattare un campanello di allarme. Se riscontrate un messaggio di queste tipologie, diffidate dalle informazioni contenute, cancellate il messaggio e contattate subito la Polizia Postale. In questo modo potrete salvare i vostri dati e anche quelli dei vostri conoscenti o amici.

Bonus benzina 2022 per i lavoratori dipendenti: come funziona?

Qual è quindi il vero bonus benzina istituito dal Governo Draghi del Decreto Energia?

Il bonus benzina di Draghi esiste veramente ed è stato inserito nell’ultimo provvedimenti del Governo (articolo 2) insieme a un’altra importante misura utile a ridurre il costo del carburante: il taglio delle accise. Rispetto ai messaggi sopra riportati, però, il bonus benzina ha un valore di 200 euro e spetta unicamente ai lavoratori dipendenti di aziende private.

Questa agevolazione prende il nome di “bonus carburante ai dipendenti” ed è stata finanziata con 9,9 milioni di euro per il 2022.

Non ci sono particolari requisiti per ottenere il bonus benzina: non esistono limitazioni reddituali o ISEE, se non il fatto di risultare lavoratori dipendenti di aziende private. Sarà il datore di lavoro stesso a decidere se erogare i buoni carburante ai propri dipendenti, nel limite di 200 euro ciascuno.

Bonus benzina 2022: come richiederlo?

Molti si staranno chiedendo come richiedere il bonus benzina ed entro quali termini.

Ebbene, non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere il bonus benzina 2022: quest’ultimo verrà erogato dal datore di lavoro sottoforma di “fringe benefits”, ovvero come beneficio accessorio che l’azienda corrisponde a ciascun lavoratore su base volontaria.

Il bonus benzina è costituito da voucher spendibili unicamente per il rifornimento di carburante entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il buono non costituisce reddito imponibile ed è esentasse.

Le erogazioni dei buoni benzina verranno gestite dall’accordo tra l’azienda e i sindacati: non è detto che tutte le realtà decidano di erogare questo beneficio.

Bonus benzina e sconto carburante: risparmio di 30,5 centesimi

Con la pubblicazione del Decreto Energia in Gazzetta Ufficiale è scattato ufficialmente il taglio delle accise sui carburanti: i prezzi di benzina e diesel sono finalmente scesi di 30,5 centesimi, ovvero al di sotto dei 2 euro (come all’incirca il prezzo di un mese fa). Per il GPL lo sconto fissato dal decreto ministeriale è pari a 8,5 centesimi in meno.

Il taglio delle accise è una misura temporanea in vigore dal 22 marzo 2022 al 20 aprile 2022: per i consumatori ciò si traduce in un risparmio di circa 15 euro sul pieno di benzina o diesel. Eventuali nuove decisioni sulle accise saranno da prendere dopo il 20 aprile 2022, valutando l’andamento dei prezzi del carburante.

Ma quanto costa il carburante dopo il taglio delle accise?

Sulla base dei prezzi indicati dall’Osservatorio del Ministero il 22 marzo scorso (quando il decreto era in vigore ma gli sconti non erano ancora stati applicati), la benzina costava 2,115 euro al litro (modalità self), mentre il diesel era venduto a 2,097 euro al litro (modalità self).

Con l’applicazione del taglio delle accise, quindi, i prezzi medi dovrebbero cambiare come segue: sempre in modalità self, il prezzo della benzina giunge a 1,815 euro al litro, mentre il prezzo del diesel scende a 1,797 euro al litro. Il GPL dovrebbe arrivare a costare circa 0,80 euro al litro.