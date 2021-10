Bonus bici 2021 è uno degli obiettivi del ministro dell'ambiente, e molto probabilmente sarà presente nella prossima legge di bilancio, ma aspettando il decreto attuativo per ricevere una conferma scopriamo quali agevolazioni sono già disponibili per chi vuole intraprendere uno stile di vita più sostenibile

Il bonus bici nel 2020 è stato sicuramente uno degli incentivi dello stato più usufruito dagli italiani, ideato dal governo durante la legge di bilancio 2021 ha permesso la vendita di oltre 660.000 pezzi.

Infatti, grazie a questo bonus moltissimi italiani hanno potuto ottenere 500 euro di bonus da spendere per l'acquisto di una bicicletta, sia tradizionale che e-bike, monopattino elettrico, un segway o un hoverboard.

Per via dell'incredibile vantaggio di questo bonus moltissimi ne hanno usufruito, sostenendo l'iniziativa alla base del bonus, ovvero incentivare la mobilità sostenibile, ovvero il muoversi all’interno del proprio centro urbano con modalità che hanno un basso impatto ambientale.

Il bonus sarà effettivamente prorogato per il prossimo anno? Non ne abbiamo ancora la certezza ma la proposta è stata effettuata, per il momento esistono altri bonus legati alla mobilità sostenibile, vediamoli assieme nel corso di quest'articolo.

Bonus bici 2021: come funziona il bonus dei 500 euro

Prima di capire se questo bonus sarà disponibile anche nel corso del prossimo anno solare, vediamo come funziona l’attuale bonus mobilità da 500 euro.

Il bonus mobilità 2020, rinominato bonus bici, fa parte della lista delle agevolazioni contenuta all’interno della legge di bilancio 2021, questo bonus è stato ideato per incentivare uno stile di vita più sostenibile, così da invogliare i lavoratori, studenti o qualsiasi cittadino a muoversi all’interno della propria area urbana con un mezzo di trasporto ecosostenibile, nel pieno rispetto ambientale.

Per avviare questo bonus bici sono stati stanziati 120 milioni di euro alla quale sono stati aggiunti altri 80 milioni per andare ad incentivare la mobilità sostenibile con i mezzi di trasporto elettrici.

L’iniziativa è partita il 3 novembre 2020 quando si è attivata ufficialmente l’applicazione del bonus, che permetteva di attivare l’agevolazione ed essere sempre aggiornati su qualsiasi cambiamento.

Ma vediamo effettivamente come è stato strutturato il primo bonus bici del 2020 o meglio il bonus mobilità; l’incentivo corrispondeva al 60% del valore della spesa effettuata, con un importo di rimborso massimo pari a 500 euro.

Il bonus bici 2020 copriva le spese per l’acquisto di veicoli per la micromobilità elettrica, ovvero i monopattini elettrici, segway e hoverboard, e ovviamente per l’acquisto di biciclette tradizionali o a pedalata assistita. All’interno del bonus era incentivata anche la sharing mobility, ovvero condividere il proprio tratto di strada in macchina con altre persone per rendere gli spostamenti meno impattanti sull’ambiente e anche per andare a ridurre i volumi di traffico.

Bonus bici 2021: si può ancora usufruire del bonus mobilità?

Il bonus bici 2020 è stato messo a disposizione di tutti i cittadini maggiorenni residenti in uno dei capoluoghi di Regione, Provincia o in un comune italiano che abbia una popolazione maggiore di 50.000 abitanti.

Inoltre, erano compresi anche i cittadini residenti in altri 14 comuni che vengono considerate città metropolitane, tra queste trovavamo sicuramente Milano, Palermo, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Genova e tutte le altre città italiane che sono definite come città metropolitane.

Il bonus mobilità era strutturato in due parti distinte:

La fase uno : si riferisce a coloro che avevano già acquistato la propria bicicletta o mezzo per micromobilità elettrica nell’arco temporale dal 4 maggio al 3 novembre 2020, giorno del click day, questi cittadini dovevano conservare la fattura, non bastava il semplice scontrino, sulla quale doveva essere riportata la dicitura con il proprio codice fiscale. Questi cittadini sono stati successivamente rimborsati della loro spesa con un’agevolazione pari al 60%;

: si riferisce a coloro che avevano già acquistato la propria bicicletta o mezzo per micromobilità elettrica nell’arco temporale dal 4 maggio al 3 novembre 2020, giorno del click day, questi cittadini dovevano conservare la fattura, non bastava il semplice scontrino, sulla quale doveva essere riportata la dicitura con il proprio codice fiscale. Questi cittadini sono stati successivamente rimborsati della loro spesa con un’agevolazione pari al 60%; la fase due: durante questa seconda fase invece lo sconto era immediato, bastava registrarsi all’interno della piattaforma e indicare quale mezzo si volesse acquistare e anche presso quale negozio o fornitore autorizzato. A questo punto veniva fornito un buono e il cittadino poteva semplicemente usare quel buono e pagare di tasca propria solo il 40% del totale.

Ma cerchiamo ora di capire la cosa più importante, questo bonus sarà ancora attivo anche nei prossimi mesi?

In realtà il bonus mobilità è stato attivato anche nel 2021, più precisamente dal 14 gennaio al 15 febbraio 2021 è stato possibile richiedere nuovamente il bonus in modo da soddisfare tutte le richieste che sono state pervenute nel corso del 2020, in quanto sono stati stanziati nuovi bonus per tutti coloro che erano registrati già sulla piattaforma, ma non solo anche per i nuovi cittadini.

Ma non è tutto; il ministro dell’ambiente ha voluto esplicitamente inserire il bonus mobilità anche del decreto rilancio, affermando che l’iniziativa sarà attiva anche nei prossimi anni!

Nello specifico sappiamo che sono stati stanziati circa 20 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2023, aumentando nuovamente nel successivo triennio con 30 milioni annui stanziati.

Dalle dichiarazioni ufficiali sappiamo che:

Il Ministero dell’Ambiente considera strategiche le politiche di incentivo alla mobilità sostenibile ed in particolare alla mobilità dolce che consente di soddisfare le esigenze di mobilità in ambito urbano con minimi o nulli impatti ambientali.

Bonus bici 2021: le altre iniziative regionali e statali del 2021

Come abbiamo visto nel corso del precedente capitolo il bonus mobilità è un obiettivo a lungo termine per il governo italiano, ma mentre aspettiamo la proclamazione del decreto attuativo, possiamo usufruire di alcuni bonus mobilità già attivi.

Infatti, la tematica della mobilità sostenibile è un argomento che ha colpito tantissimo il nostro paese, motivo per cui si sono prese delle iniziative anche regionali non solo a livello statale.

Le iniziative che vogliamo farvi conoscere sono relative alla Puglia, nello specifico per la città di Bari, nella regione Emilia-Romagna, e infine per la città di Foggia.

Non sono le uniche iniziative presenti all’interno del nostro paese in questo momento ma esiste anche un bonus mobilità 2021 relativo alla rottamazione di un autoveicolo o motociclo inquinante.

Vediamo assieme nel corso dei prossimi due capitoli tutte le opzioni disponibili per attivare il bonus mobilità nel 2021, prima del nuovo decreto clima, in Italia, a livello regionale e non solo.

Bonus bici 2021: cosa hanno deciso di proporre le singole regioni

Partiamo dalla Puglia, dove nella città di Bari nasce un bonus bici che si chiama Mutv bici e permette agli utenti di guadagnare fino a 50 euro.

L’iniziativa presente sul sito ufficiali del comune di Bari prevede che per tutti coloro che utilizzano la propria bicicletta, anche elettrica, possano guadagnare fino a 50 euro, ma in che modo?

Verranno pagati i chilometri pedalati, accumulando così del denaro! L’iniziativa si è strutturata così:

20 centesimi a chilometro per percorrere il tratto casa-lavoro o casa-scuola;

4 centesimi a chilometro per tutte le altre tratte.

Per poter riscuotere il bonus bisogna aver accumulato almeno 20 euro di sconto e si potrà riscuotere entro il 31 dicembre 2022.

In Emilia-Romagna invece è stato presentato il progetto Bike to Work che consiste in due agevolazioni distinte:

Chi utilizza la bicicletta, elettrica o tradizionale, ed il monopattino elettrico per andare al lavoro si ottiene un rimborso monetario in base ai chilometri percorsi, vale solo per i lavoratori dipendenti;

nel secondo caso si parla di incentivi all’acquisto, dedicati ai mezzi di trasporto elettrici o sostenibili, per il quale si potrà ottenere uno sconto del 60%, esattamente come accadeva per il bonus bici 2020 si potrà raggiungere un rimborso massimo di 500 euro.

Infine, nella città di Foggia è nato il progetto Foggia in bici, molto simile al progetto della città di Bari, i cittadini guadagneranno soldi rispetto a quanti chilometri percorrono usando un mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico.

Il progetto di Foggia purtroppo però non è stato aperto a tutti, ma ad un numero limitato di partecipanti alla quale è stato consegnato un contachilometri per calcolare gli effettivi percorsi, i partecipanti hanno guadagnato un totale di 20 centesimi a chilometro per il tragitto casa-lavoro o casa- scuola e 15 centesimi per tutti gli altri percorsi compiuti.

Bonus bici 2021: il bonus rottamazione 2021

Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore un nuovo bonus mobilità, che possiede delle caratteristiche differenti dal primo ma il quale obiettivo è sempre quello di incentivare all’acquisto di mezzi di trasporto che siano sostenibili ed a basso impatto ambientale rottamando un veicolo inquinante.

Il nuovo bonus mobilità 2021 fa riferimento alla rottamazione, infatti si può ottenere solo se si va a rottamare un veicolo, auto o motociclo, inquinante. Nelle categorie sono compresi tutti i veicoli fino alla classe euro 3, per i motocicli invece arriviamo fino alla classe euro 2 ed euro 3 per i motocicli a due tempi.

I buoni erogati con questo bonus possono essere utilizzati fino all’ultimo giorno dell’anno 2024, il 31 dicembre.

Per poter usufruire di questo bonus bisogna aver rottamato un veicolo nel periodo che va dal 15 ottobre 2019 ed entro il 18 maggio 2020, oppure nel periodo di tempo che va dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, quindi se volete usufruire di questa opportunità siete ancora in tempo, inoltre il bonus è retroattivo, quindi potete attivarlo anche se avete già rottamato il vostro veicolo nei periodi che abbiamo appena citato.

Gli incentivi che sono previsti da questo bonus sono pari a 500 euro per i motocicli rottamati e pari a 1500 euro per tutti i veicoli, basta che questi facciano parte delle categorie che abbiamo citato all’inizio, euro 3 per i veicoli ed euro 2 per i motocicli ed euro 3 per i motocicli a due tempi.

Intanto che aspettiamo il decreto attuativo ufficiale per l’attuazione del nuovo bonus mobilità 2021, esiste un applicazione web all’interno della quale si può verificare di poter accedere al bonus mobilità rottamazione, inoltre ricordiamo che possono usufruire di questo bonus anche tutti coloro che hanno già usufruito del bonus mobilità del 2020.