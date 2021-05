Il bonus bici e monopattini, introdotto nell’anno 2020 dal Governo Conte, è stato davvero un successo: sia in termini di diffusione di forme di mobilità sostenibile, meno inquinanti e alternative a quelle convenzionali, sia in termini economici; le vendite di biciclette e monopattini sono infatti incrementate a dismisura. Si è parlato di oltre 663.000 unità vendute, conteggiando tutti i mezzi sostenibili acquistati grazie al bonus. Il successo del bonus bici e monopattini è stato anche attestato dal famoso Click Day, durante il quale si sono registrati dei ritardi nell’apertura delle procedure, prevista per le 9 del 3 novembre 2020, ma avvenuta non prima delle 9.30, e con delle code virtuali che hanno superato, durante il corso della giornata, anche le 280.000 persone. Un incentivo di successo, insomma; che fa gola a molti e ancora oggi tanto atteso. Ma ci sarà un nuovo bonus bici e monopattini 2021? Cosa si sa esattamente a livello nazionale? Bonus bici 2021, Draghi è d’accordo? Sembra ormai quasi del tutto certo che il bonus bici 2021 (valido anche per l'acquisto di monopattini e altri veicoli green) voluto dal Governo Conte verrà probabilmente confermato dall’attuale Governo Draghi per il 2021. Secondo la Legge di Bilancio, infatti, possono essere stanziati 20 milioni di euro ogni anno, per il triennio 2021-2023 e fino a 30 milioni per il triennio successivo, da destinare al bonus bici e monopattini. In realtà, questi fondi erano stati previsti anche dal cosiddetto Decreto Clima, volto al contenimento dei cambiamenti climatici ed al miglioramento dell’inquinamento dell’aria. Il Decreto Clima, infatti, proponeva un intervento sui mezzi di trasporto per favorire quelli sostenibili. Nonostante lo stanziamento dei fondi destinati al bonus bici e monopattini, però, manca un decreto attuativo che definisca le modalità di assegnazione del bonus. La mancanza di decreti attuativi comunque non scoraggia: da tempo circolano delle voci abbastanza attendibili che vedrebbero possibile la conferma del bonus bici e monopattini 2021, in quanto l’attuale Governo Draghi sembrerebbe disposto a concedere un bonus mobilità, purché questa sia sostenibile. C’è anche da sottolineare il fatto che Draghi, durante la formazione del suo esecutivo, ha promosso la formazione del Ministero per la Transizione ecologica: questo è un ulteriore segnale che un bonus come il bonus bici e monopattini ha ottime speranze di essere riproposto. Per l’anno corrente, però, si parla di incentivi che potrebbero prevedere la rottamazione di un mezzo in possesso dell’interessato, magari inquinante, per poi concedere un bonus sull’acquisto di una nuova forma di mobilità sostenibile: bicicletta, scooter elettrico o monopattino. Questo al fine di favorire la riduzione dei veicoli ad emissione, che ancora primeggiano nelle strade nostrane a danno dei veicoli elettrici. Bonus bici 2021: la questione cargo bike Ma il bonus bici e monopattini, oltre ad una grande attesa per il suo ritorno, ha anche aperto un interrogativo che assilla molti italiani che utilizzano i mezzi per lavoro: quello legato al bonus cargo bike; secondo la legge di Bilancio, infatti nel 2021 un altro bonus, quello cargo bike, avrebbe dovuto essere confermato e concesso. Si tratta di un bonus bici speciale, legato ai mezzi usati per il trasporto di merci, istituito nel tentativo di agevolare tutti quei professionisti che svolgono attività lavorative legate al delivery ed alla consegna a domicilio. Il bonus bici per i veicoli cargo consente infatti la concessione del 30% della spesa finale per l’acquisto di una bici cargo, per tutte quelle PMI che non superino i 2.000.000 di fatturato annui. La spesa sulla quale può essere concesso il 30% di bonus, inoltre, non deve superare i 2.000 euro. Ovviamente le PMI che svolgono attività economiche con l’ausilio di veicoli cargo non potranno non voler approfittare, anche nel 2021, di questo bonus: è chiaro che sono in molti ad attendere novità in merito. Anche in questo caso, però, per poter procedere con la richiesta per il bonus cargo bike occorrerà attendere un decreto attuativo che indichi le specifiche modalità di fruizione. Bonus bici 2021 regionali: il caso dell’Abruzzo In mancanza di decreti attuativi che permettano di fruire del bonus bici e monopattini a livello nazionale, alcune regioni hanno deciso di attivare dei bonus legati all’acquisto di veicoli green senza attendere altre iniziative da parte del Governo. Caso esemplare è quello della Regione Abruzzo, che ha attivato il proprio bonus bici, stanziando dei contributi a fondo perduto con cui avvantaggiare coloro i quali, nel 2021, hanno acquistato un veicolo sostenibile come bici, monopattino elettrico e simili. Gli abruzzesi hanno quindi potuto contare sulla restituzione di parte della spesa: il contributo ammonta al 50% della spesa finale sostenuta per l’acquisto del nuovo mezzo. Non sono stati previsti requisiti particolari per poter ricevere il bonus bici della Regione Abruzzo: ad ogni famiglia, senza limiti di ISEE, è stata concessa la partecipazione al bonus bici regionale, la cui somma maggiore concessa è di 300 euro totali. Il bonus bici della Regione Abruzzo poteva essere richiesto fino al 29 aprile scorso, ma sono attualmente in corso le valutazioni delle domande pervenute. Non è ancora certo, dunque, che il fondo da 300 milioni di euro messo a disposizione sia del tutto esaurito, e potrebbero esserci ancora possibilità per future partecipazioni. Bonus bici provinciali, il caso di Foggia Anche alcune province, oltre che regioni, si sono mosse per incentivare forme di mobilità sostenibile, oltre che l’utilizzo di biciclette. In questo caso, non si tratta di un bonus bici sull’acquisto, ma sull’utilizzo della bici. Ci riferiamo al caso del Comune di Foggia, che ha concesso ai cittadini degli incentivi economici a fronte dei chilometri percorsi utilizzando la propria bicicletta, con l'iniziativa Foggia in Bici. Il comune di Foggia ha stanziato una cifra di 25 centesimi per ogni chilometro percorso in bici, per un bonus massimo di 30 euro mensili concessi ai cittadini aderenti; anche se non si tratta di un bonus bici 2021 che concede uno sconto sull’acquisto di un nuovo mezzo sostenibile, questa è comunque una iniziativa concreta per promuovere l’utilizzo di veicoli green. Il lodevole progetto ha inoltre una seconda finalità, quella di sostenere l’economia delle PMI cittadine: il bonus mensile è spendibile presso i negozi di Foggia iscritti all’iniziativa. Incentivi bonus mobilità 2021: l’Ecobonus E per chi non risiede nelle regioni e province che hanno diritto al bonus bici? Non ci resta che aspettare ulteriori notizie da parte del governo italiano. Stando alle indiscrezioni, le cifre del bonus bici e monopattini nazionale per il 2021 non dovrebbero essere comunque dissimili da quelle concesse lo scorso anno; anche se nulla è ancora stato deciso in merito al bonus bici 2021, comunque, chi volesse procedere all’acquisto di un veicolo green e sostenibile può, anche in data odierna, approfittare di un ulteriore bonus mobilità, che è attualmente ancora valido: l’Ecobonus. Nello specifico, questo bonus mobilità prevede uno sconto del 30% per quanto riguarda l’acquisto di scooter elettrici, che verrà applicato, sul prezzo finale, dal rivenditore stesso. Il valore massimo concesso è, in questo caso, pari a 3.000 euro di bonus. In caso di rottamazione di un motorino già in possesso del richiedente il bonus, lo sconto sale al 40%, con un tetto massimo di 4.000. Le cifre esatte dipenderanno dalla classe (Euro 0, 1, 2 o 3) dello scooter che verrà rottamato. È già da oggi possibile, inoltre, richiedere un contributo per la rottamazione di vecchi veicoli a due ruote, purché di classe Euro 2 o 3. In questo caso si riceveranno 500 euro per la rottamazione. Se invece il veicolo rottamato è un’automobile di classe Euro 3, il bonus che si potrà ricevere sarà pari a 1.500 euro. Questo bonus mobilità può essere richiesto da coloro che hanno intenzione di acquistare veicoli a due, tre e quattro ruote, purché di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e o L7e senza che siano stati stabiliti dei limiti di potenza. Gli unici vincoli sono rappresentati dal fatto che il veicolo deve essere nuovo di fabbrica, ibrido o elettrico e acquistato, ovviamente, nel nostro Paese. Non è necessaria alcuna particolare procedura per richiedere l’Ecobonus, né sarà necessaria la compilazione di una domanda. Sarà lo stesso rivenditore ad occuparsi della richiesta, usufruendo del portale messo a disposizione dal Ministero dei trasporti. Bonus bici 2021 per i titolari di Legge 104 L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito come chi usufruisce della Legge 104 (anche in qualità di accompagnatore) avrà sempre diritto al bonus bici per l’acquisto di bici elettriche. Il bonus bici, in questo caso, è pari al 19% della spesa sostenuta, senza che sia stato stabilito alcun limite nel prezzo finale del prodotto acquistato. Per poter richiedere il bonus bici, i titolari di L. 104 dovranno provvedere a fornire certificazione ASL attestante disabilità, oltre che una regolare ricevuta che comprovi l’acquisto della bici elettrica. L’avvio delle richieste è partito in data 10 maggio 2021, e prevede di allegare la documentazione richiesta al modello 730 precompilato; per ricevere il bonus bici spettante basterà poi attendere il riaccredito della cifra sul proprio conto corrente.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.