Il bonus bici 2022 è disponibile non solo per l'acquisto di biciclette o abbonamenti per il trasporto pubblico, ma anche per l'acquisto di un nuovo monopattino, anche elettrico. Scopri come avere fino a 750 euro di rimborso!

Il bonus bici 2022 è già al suo primo giro di boa.

In molti stanno richiedendo questo supporto economico da 750 euro, disponibile dal 13 aprile al 13 maggio 2022 tramite domanda all'Agenzia delle Entrate.

Si tratta infatti di una detrazione fiscale che permette di scaricare dalla propria Dichiarazione dei Redditi tutte le spese relative non solo all'acquisto di abbonamenti o di biciclette, ma anche di monopattini, anche elettrici.

Sono tutti mezzi perfettamente green, che non prevedono pochissima o alcuna emissione di anidride carbonica, a differenza degli autoveicoli (tranne quelli elettrici).

Oltre a ciò, il Governo Draghi ha voluto riconfermare questi incentivi per la mobilità ecologica anche nel caso dell'acquisto di un veicolo di tipo M1, ma solo tramite rottamazione usato.

Scopo di questo articolo sarà non solo di approfondire il modo tramite cui richiedere il bonus bici 2022 anche per i monopattini, ma anche come procedere con la rottamazione del veicolo usato.

Bonus bici 2022: fino a 750 euro per la mobilità green! Ecco per cosa è previsto!

Il bonus bici 2022 è un rimborso fiscale del valore massimo di 750 euro previsto per tutto ciò che riguarda la mobilità green, cioè i mezzi o i servizi a basso o nulla emissione di anidride carbonica.

Oltre all'ovvia bicicletta, tradizionale o anche elettrica (con relativa pedalata assistita), si potrà avere questo bonus anche come compensazione per le spese relative all'acquisto di abbonamenti o crediti per l'accesso ai servizi di mobilità ecologica.

Attualmente in Italia i principali servizi, oltre ai semplici trasporti pubblici (bus, tram, treno...), sono il car and bike sharing.

Si tratta della condivisione di un veicolo, elettrico o non, disponibile in alcune piazzole adibite o tramite individuazione GPS.

In Italia sono disponibili in quasi tutti i capoluoghi non solo di regione, ma anche di provincia, e nei prossimi anni non è improbabile l'attivazione di questi servizi anche in comuni a media densità abitativa, forse anche in quelli di tipologia "sparsa" (cioè composti da più località separate).

Oltre a questi mezzi, è possibile richiedere questo bonus bici 2022 anche per il precedente acquisto di un monopattino. Però quale tipo di monopattino è consentito?

Bonus bici 2022: 750 euro disposti anche per i monopattini! Ma per quali?

Il bonus bici 2022 prevede la copertura fiscale di 750 euro anche nel caso in cui tu abbia acquistato precedentemente un monopattino.

Ma il monopattino dovrà essere di tipo elettrico, cioè avente un motore elettrico che gli permetta di raggiungere la velocità massima di 20 km/h nelle strade urbane, e di 6 km/h nelle aree pedonali, secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Ovviamente tutti i monopattini potenziati per raggiungere velocità non consentite dalla legge non saranno considerati idonei per il bonus bici 2022.

Saranno invece considerati idonei per una sanzione amministrativa del valore di 400 euro, con relativa confisca del mezzo, secondo quanto precisato da money.it.

Va detto che la grande diffusione di questi mezzi non viene dal recente bonus bici, ma dal precedente bonus monopattino.

In precedenza era possibile avere questo bonus come credito vero e proprio, del valore di 500 euro, ma per il 2022 il Governo Draghi non ha voluto seguire le disposizioni dell'allora Governo Conte II.

E' stato deciso invece di rendere disponibile solo un rimborso fiscale, del valore di 750 euro, ma solo per chi ha provveduto a compilare l'apposita Dichiarazione dei Redditi. Se vuoi avere ulteriori informazioni, ti consiglio di vedere il video Youtube di Come Faccio A.

Bonus bici 2022: 750 euro solo con detrazione fiscale! Ecco come richiederlo all'Agenzia delle Entrate

Il bonus bici 2022 è disponibile solo nella misura della detrazione fiscale, cioè di una riduzione del tuo prelievo fiscale in sede di Dichiarazione dei Redditi.

Potrai avere fino a 750 euro di credito d'imposta, ma dovrai provvedere a denunciare queste spese entro e non oltre il 13 maggio 2022, data oltre la quale non si potrà più richiedere il bonus bici 2022.

Questo bonus varrà solo per il periodo d'imposta 2022, e solo per le spese attuate tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2020.

Per richiederlo l'unica via è quella telematica, e dovrai accedere alla tua area Riservata presso il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedervi dovrai utilizzare almeno uno dei seguenti strumenti per l'identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica),

(Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Ne basta solo uno per avere accesso alla tua Area. Fatto ciò, avrai tempo fino al 13 maggio per modificare l'istanza stessa, o anche per farmi rinuncia.

Nel caso in cui tu non abbia ancora provveduto a fare la Dichiarazione dei Redditi, ti ricordiamo che hai tempo fino al 30 settembre 2022 per provvedere alla compilazione del Modello 730.

Potrai eventualmente richiedere un consulto presso il Centro di Assistenza Fiscale del tuo comune, o presso il tuo patronato locale.

Ricordiamo che, dopo il 13 maggio 2022, tutte le domande successive a quella data saranno scartate. Mentre tutte quelle accettate potranno avere risposta sulla loro istanza entro i primi cinque giorni lavorativi.

Così potrai già sapere se ti spettano o meno i 750 euro anche per l'acquisto di un veicolo M1.

Bonus bici 2022: 750 euro anche per un veicolo M1! Ma serve la rottamazione!

Il bonus bici 2022 permette l'accesso ad un rimborso fiscale anche nel caso di acquisto di un veicolo di categoria M1, cioè di quelli previsti dall'art.1, comma 1032 della Legge 145/2018.

Si tratta di autoveicoli con otto posti a sedere, più il conducente.

In questo caso si potrà avere l'agevolazione solo se il metto in questione rientra nella fascia di emissioni di anidride carbonica inferiore a 110 g/km, in pratica quasi la terza fascia prevista dagli attuali incentivi auto 2022.

Si potrà beneficiare di questo bonus soltanto se si avrà provveduto ad una contestuale rottamazione di un veicolo usato, che dovrà essere intestato o al soggetto richiedente o ad uno dei suoi familiari conviventi.

Diciamo che è un rinforzo fiscale a questi incentivi auto, che, come vedrai bene nell'approfondimento, per la stessa rottamazione permettono di avere fino a 5.000 euro di sconto sul prezzo d'acquisto.

Oltre a tutto questo, ci sarebbe un'ulteriore integrazione che potai beneficiare, anche se solo di 60 euro.

Bonus bici 2022: puoi arrivare a 810 euro con il contributo alla Mobilità! Ecco come

Il bonus bici 2022 da 750 euro permette di arrivare anche a 810 euro se si richiede contestualmente anche il bonus Mobilità senza ISEE.

Come già raccontato da Achiropita Cicala, si potrà beneficiare di un contributo mensile fino a 60 euro per tutti coloro che limitano i propri spostamenti al solo uso della una bici.

Come iniziativa non è di carattere nazionale, ma solo limitata al momento ad alcuni Comuni, come quello di Parma.

In particolare, il progetto del comune di Parma, "BIKE to work", è più che altro un'iniziativa per stimolare l'uso della bicicletta, come si può vedere dal titolo, per raggiungere la propria sede lavorativa.

Questo beneficio mensile è ad accumulo, ed è previsto solo su alcune tratte percorse in bici. Per richiederlo tutte le istanze dovranno essere presentate di persona o inoltrate all’indirizzo PEC del Comune di Parma.

E' fondamentalmente l'unico benefit creditizio, dal momento che questi 750 euro sono solo un credito d'imposta, cioè un taglio sul tuo prelievo fiscale.

E non è per tutti i mesi, come questo extra bonus da 50-60 euro, ma una detrazione una tantum, spettante solo per il periodo d'imposta 2022.

E solo se gli acquisti sono stati fatti tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2020.