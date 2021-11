Col bonus bici 2022 puoi ottenere fino a 750€ di sconto!

Tutto questo grazie al bonus mobilità, che sta dando una mano a tantissimi italiani per comprarsi anche un nuovo monopattino senza spendere praticamente nulla.

Questo bonus è nell'aria da ormai un anno, visto che i primi fondi sono stati stanziati dal precedente Governo Conte II, nel novembre 2020.

Ora anche il Governo Draghi lo sta riconfermando, almeno per il 2022. In particolare mantenendo uno sconto nelle spese d'acquisto di almeno il 60%, anche per una e-bike.

Semmai il problema è che questo bonus sarà disponibile solo per coloro che non hanno potuto nel 2020 beneficiare del bonus bicicletta, e che quindi hanno acquistato un mezzo ecologicamente sostenibile.

Per mezzo sostenibile si intende non solo la comune biciletta, ma anche la sua versione elettrica, oppure i monopattini. O anche solo andare con i mezzi pubblici, e quindi acquistare un abbonamento mensile/annuale per i mezzi.

Così come il bonus verde, l'ecobonus e il bonus mobili, rientra anche questo sconto tra le proposte governative per incentivare una spesa ecologica, smart e concorde con le politiche green europee.

Se vuoi sapere di più su questa svolta green, in particolare per le biciclette, ti suggerisco questo video a cura della Redazione The Wam.

In questo articolo ti farò il punto della situazione in merito al bonus bicicletta: dagli importi fino ai requisiti a cui dovrai ottemperare.

Ma a cosa serve questo bonus bici 2022?

Il bonus bici 2022 è uno sconto per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, anzi a zero emissioni.

Se già è disponibile una misura simile per le auto a bassissima emissione di anidride carbonica (ecobonus), in questo caso si parla di monopattini, biciclette e e-bike, cioè quelle elettriche.

La manovra è divenuta famosa nel 2020 grazie al fondo stanziato dal Governo Conte II, e anche alle polemiche nate per questi incentivi praticamente a fondo perduto per i monopattini elettrici.

Ma questo era per il 2020. Ad oggi ci sono state delle modifiche, anche per via del cambio di governo, con Draghi.

In questo caso è stato preferito per il bonus bicicletta 2021 limitarsi ad una riconferma del bonus per tutti coloro che non sono riusciti ancora ad accedere alla misura.

In pratica il Governo Draghi ha fatto per questo buono quello che aveva già combinato con il bonus Vacanze. Anche quest'ultimo è stato riconfermato, ma non rifinanziato.

Cioè, chi non l'aveva usato nel 2020, lo poteva utilizzare anche nel 2021, salvo limiti ISEE e composizione del nucleo familiare.

Bonus bici 2022: ecco come richiederlo in tempo!

Per richiedere il bonus bici 2022 è necessario seguire le indicazioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare se sei interessato al credito d'imposta.

La modalità sarà tematica, così come praticamente già accade per la stragrande maggioranza dei bonus governativi.

E, come la maggioranza di questi bonus, dovrai inviare la richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate, con tanto di:

dati anagrafici,

importo della spesa sostenuta,

della spesa sostenuta, fattura con annesso periodo di riferimento.

Questo va fatto per tutti i mezzi rientranti nel bonus in questione, cioè:

monopattini elettrici,

elettrici, biciclette,

abbonamenti ai trasporti,

ai trasporti, servizi di mobilità elettrica in condivisione.

La questione fiscale purtroppo è un cruccio di questo paese, anche perché di recente il Governo Draghi ha mosso diverse risorse per aumentare gli accertamenti fiscali e i controlli sulle fatture presentate all'Agenzia delle Entrate.

In particolare quelle per cui il richiedente reclama per sé alcuni crediti quali il superbonus 110%, l'ecobonus o altri benefit concessi dallo Stato. Agevolazioni che fanno gola anche agli evasori fiscali, pronti anche a fare fatture false o certificati di interventi mai eseguiti pur di accaparrarseli.

Semmai ti consiglio di fare la richiesta in tempo, onde evitare, come accaduto a novembre 2020, un potenziale click day, lo stesso accaduto di recente al Bonus Terme.

Bonus bici 2022 per tutti? No! Ecco a chi spetta davvero

Come detto poc'anzi, il bonus bici 2022 non spetta a tutti. O meglio, fossimo nel 2020, sarebbe giusto parlare di un bonus per tutti, ma la riconferma per il 2021 e il 2022 è al momento nella stessa modalità prevista per il bonus Vacanze.

Chi non ha avuto accesso al bonus biciletta nel 2020 può richiederlo nel 2021.

Inoltre, il bonus bici spetta in realtà a chi, come richiedente, ha intenzione di acquistare o un mezzo di trasporto a zero emissioni, oppure un abbonamento ai servizi di trasporto pubblici o di sharing.

Un esempio di mezzo "a condivisione" sono i vari bike-sharing, presenti anche nelle città più piccole, oltre che nei capoluoghi di regione e di provincia.

Così come anche il car-sharing, per chi volesse avere la comodità dell'auto elettrica non potendosela permettere.

Però va aggiunto che il bonus bicicletta spetterebbe in particolare a chi provvede alla rottamazione auto entro una certa data, altrimenti non potrebbe accedere al credito d'imposta da 750€.

E' possibile avere il bonus bici 2022 con la rottamazione auto?

Il bonus bici 2022 richiederebbe la rottamazione auto per poter procedere al credito d'imposta, che consiste in uno sconto di 750€ sulla spesa d'acquisto per mezzi a zero emissioni.

In questo caso, il richiedente deve aver rottamato il mezzo tra agosto 2020 e fine dicembre 2020.

Questa data non è stata purtroppo modificata dal Governo Draghi, pertanto, chi vuole avere il bonus almeno quest'anno, deve aver fatto la rottamazione auto entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre il veicolo da rottamazione deve essere un veicolo di categoria M1.

Il messo in questione è la classica autovettura per il trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Inoltre, oltre alla rottamazione auto, deve aver acquistato un veicolo, anche usato, con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 g/km.

Perché il bonus bici si ricollega anche all'ecobonus, il quale invece è stato riconfermato e rifinanziato per l'ennesima volta dal Governo Draghi. In pratica ha fatto una ragnatela di requisiti per coinvolgere più bonus per la stessa iniziativa.

In pieno spirito di semplificazione burocratica.

Purtroppo questo requisito taglia un po' le gambe ai richiedenti, perché:

la rottamazione e l'acquisto devono essere avvenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2020 ;

e l'acquisto devono essere avvenuti ; il veicolo rottamato doveva essere intestato a chi a sua volta ha acquistato il nuovo veicolo a basse emissioni (massimo un suo congiunto se convivente).

E a questo si aggiunge anche la storia del credito d'imposta.

Bonus bici 2022: ora si può fare col credito d'imposta!

Per il bonus bici 2022 si parla di due possibilità per acquistare un nuovo mezzo a zero emissioni.

o si procede allo sconto del 60% sull'acquisto del mezzo .

. o si procede con la richiesta di un credito d'imposta di 750€, come previsto dal decreto del MEF.

Ma questo credito d'imposta è previsto solo per chi:

è rimasto escluso dal bonus mobilità 2020 ;

; ha rottamato la propria vettura tra agosto e dicembre 2020 ;

; ha acquistato un mezzo con basse emissioni di anidride carbonica (massimo 110g/km) tra agosto e dicembre 2020.

Sennò non vi puoi accedere né per il 2021, né per il 2022.

Inoltre questo credito d'imposta ha una scadenza: va utilizzato entro 3 anni a partire dal 2020, quindi entro il 2023.

Purtroppo la scelta del credito d'imposta ha i suoi oneri, specie, come detto prima, davanti alla stretta che il Governo Draghi vuole fare nei confronti di tutti i furbetti, che siano del Reddito di Cittadinanza o del Superbonus 110%.

Comunque a livello di erogazioni, lo Stato dovrebbe garantire dei tempi celeri per l'arrivo del credito.

Bonus bici 2022: ma a quando mi arriverà il rimborso?

Per il 2021 il bonus bici non dovrebbe permettere ulteriori problematiche in fatto di click day e quindi di sospensioni di servizio, come invece è già accaduto di recente per il Bonus Terme.

Non è previsto al momento un termine per l'invio delle richieste all'Agenzia delle Entrate, anche perché tutte le scadenze dovranno essere emanate con un provvedimento dell'Agenzia stessa entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

A conti fatti per il bonus bici 2022 dovrebbero essere gli stessi, cioè 750€ di sconto, ma già le prime notizie del mantenimento del vecchio fondo di soli 5 milioni di euro non sono molto confortanti.

Anche perché finirà non solo per un click day peggiore di quello del Bonus Terme, ma anche del Reddito di Emergenza di marzo-aprile 2020.

E' un restringimento della platea che non converrebbe di certo al cittadino.

Allo Stato sì, visto anche i precedenti di tagli alla platea per Reddito di Cittadinanza e per l'assegno dell'invalidità civile, specie con l'ultima polemica sui lavoratori sofferenti di disabilità.

Semmai bisognerà aspettare il nuovo provvedimento dell'Agenzia, e anche le ultime novità sulla Legge di Bilancio 2022, così per confermare ulteriormente la disponibilità di questo buono, anche per i monopattini.

Bonus bici 2022 e monopattini: ma conviene?

Il bonus bici 2022 permette l'acquisto non solo di e-bike, o semplici bicilette, così come di servizi di sharing o di trasporto pubblico, ma anche per i monopattini elettrici.

Come mezzo è diventato iconico negli ultimi anni, specie per via delle numerosissione polemiche e dell'umorismo che ha generato la storia del bonus monopattino.

Poco umoristica è però la scelta, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'ultimo decreto, di fare un'ulteriore stretta sull'uso dei monopattini elettrici.

Motivo della scelta è dettato dagli ultimi casi di cronaca locale e nazionale, in merito a incidenti (anche mortali) e soste selvagge.

Con questo decreto ora i monopattini, se elettrici, saranno equiparati agli altri mezzi, per cui:

sarà divieto il parcheggio sui marciapiedi;

sui marciapiedi; saranno previste zone di sosta dedicare;

dedicare; sarà limitata la velocità tra 20-25 km/h .

. sarà obbligatorio il casco per i minorenni ;

; sarà disposta la confisca del mezzo truccato.

E la domanda sorge spontanea: non è che con l'inasprimento (giustissimo) per l'utilizzo del monopattino, ingenerà un disinteresse per il suo acquisto, e quindi unna minore efficiacia del bonus?