Si torna a parlare del bonus bici, ma pochi sanno che l’incentivo per l’acquisto di mezzi a due ruote non è più una misura pensata per promuovere la mobilità sostenibile, bensì un vero e proprio credito d’imposta riconosciuto a pochi. Niente voucher, niente sconto in fattura e niente click day. La conferma al 2022 ha completamente rivoluzionato il contenuto dell’agevolazione, disponendo nuove condizioni perché possa venire utilizzata. Vediamola insieme in questo articolo.

Sostenibilità ambientale: Usa e Cina contro il climate change

Mai come in questi ultimi anni, il tema della sostenibilità ambientale è riuscito a raggiungere il massimo della divulgazione.

Orde di attivisti si riversano a fiotti nelle strade, tenendo tra le mani cartelloni con immagini di un mondo che non ci sembra appartenere, tant’è verde e florido.

La linea di pensiero di Greta Thunberg diviene una religione per tutti coloro che combattono per la salvaguardia dell’ambiente e per il rispetto della biodiversità.

Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 ( COP26) persino le superpotenze Usa e Cina sembrano aver trovato un terreno d'intesa.

Decidendo di mettere da parte le divergenze e le tensioni, hanno scelto di collaborare, sottoscrivendo una dichiarazione congiunta che le impegni entrambe nella lotta contro il surriscaldamento globale.

In essa si prevede la creazione di un gruppo bilaterale che, dalla metà del 2022, si riunirà per potenziare ogni azione che possa aiutare a bloccare il cambiamento climatico nel decennio in corso.

Vi sarà una forte spinta alla creazione di un mercato mondiale delle emissioni di CO2, nel quale la Cina, spiega ilsole24ore.com:

“ inizierà a ridurre gradualmente il consumo del carbone a partire dal 2026 e taglierà le emissioni di metano, secondo solo all’anidride carbonica per effetto serra”

Di conseguenza, anche gli Usa saranno tenuti ad accelerare l’addio al carbone e ai combustibili fossili, anche se questo passaggio sarà cruciale e genererà molte resistenze.

Nel documento viene fatto riferimento anche al taglio del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli di 10 anni fa, senza contare la mission che prevede il mantenimento delle temperature sotto i 2 gradi, per raggiungere poi 1,5 gradi a fine secolo.

Il video di Geopop mostra il risultato dell'ultimo rapporto ONU sul cambiamento climatico:

Questo ensemble di strategie avrà un costo piuttosto alto ma necessario.

Il documento esige il rispetto della mobilitazione di ben 100 miliardi di dollari l’anno, una somma che già avrebbe dovuto palesarsi nel 2020 ma che molto probabilmente riuscirà ad essere erogata tra il prossimo anno e il 2023.

I paesi sviluppati vengono esortati ad incrementare il sostegno finanziario a quelli in via di sviluppo, in modo che possano soddisfare le esigenze relative al climate change.

Bonus bici 2022: a cosa serve e perché é diverso dal precedente?

Sta cambiando tutto.

Le stagioni vanno a passo lento, le temperature hanno degli sbalzi incredibili e l’ambiente che ci circonda ne risente.

Per quanto ci si impegnasse per cambiare il nostro comportamento e favorire la sostenibilità, ci sarà sempre una fetta di popolazione alla quale non interessa la salute del pianeta in cui viviamo.

Negli ultimi anni, l’inquinamento degli oceani, le emissioni di gas serra nelle città e le deforestazioni continuano a pesare, aggravando gli effetti del riscaldamento globale.

Per sovvertire, almeno in parte, questi effetti negativi e spingere le persone ad assumere comportamenti più responsabili, il Governo e il Ministero dell’Ambiente, già dal 2020 hanno introdotto il bonus bici.

Spiega paginegialle.it:

“ il governo vuole puntare su un reale cambiamento dei modi in cui i cittadini si spostano, puntando sulla totale scomparsa di tutti quelli autoveicoli che con le loro emissioni contribuiscono in maniera netta e preoccupante al riscaldamento globale”

Vi sembrerà una cavolata, forse una manovra talmente limitata che non riuscirebbe a portare chissà quale beneficio all’ambiente, ma in tantissimi ne sono rimasti estasiati.

Stando a quanto previsto dal regolamento, il bonus bici 2021 spettava ai cittadini maggiorenni, residenti in uno dei Comuni con più di 50.000 abitanti, nei capoluoghi di Regione, provincia o nelle città metropolitane.

Consisteva in uno sconto di 500,00 euro sull’acquisto di bici o monopattini elettrici, al quale se ne poteva aggiungere un altro (per un massimo di 3.000 euro), qualora si intendesse rottamare motorini appartenenti alle classi Euro 2 o 3.

Disponendo di un veicolo appartenente all’ultima classe citata, il contributo statale avrebbe potuto raggiungere addirittura 1.500 euro, identificandosi come un guadagno sicurato.

Per ottenere il beneficio dell’incentivo, bastava accedere al sito bonusmobilità.it inserendo le proprie credenziali Spid e avere a portata di mano la fattura riportante la spesa relativa all’acquisto del bene.

Al momento dell’erogazione, si poteva scegliere se ricevere la somma sotto forma di rimborso ( via bonifico ) oppure sotto forma di buono sconto, da stampare e portare al rivenditore.

Spiega contocorrenteonline.it:

“Lo speciale bonus bici viene elargito tramite voucher e può essere utilizzato presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa. Non basta altro che mostrare al gestore dell’attività il codice direttamente dal proprio smartphone”

Un ottimo modo per incentivare i cittadini a scegliere uno spostamento green che non sono fa bene all’ambiente, ma che porta enormi vantaggi anche alla loro salute.

Bonus bici 2022: come funziona e a chi spetta?

Il bonus bici ci sarà anche nel 2022.

Le nuove disposizioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre scorso però, indicano quanto questo incentivo sia differente, rispetto a quello erogato dal Governo Conte durante l’emergenza pandemica.

Sebbene questa nuova misura mantenga la natura del precedente bonus bici e monopattini e riservi tutta la sua attenzione ad una pienamente rispettosa dell’ambiente, ciò che lo differenzia sta proprio nella modalità di utilizzo.

D’ora in poi non vi sarà più alcun click day per concentrare le richieste, né tantomeno un voucher da corrispondere ai futuri beneficiari.

Secondo le ultime regole del nuovo bonus bici e monopattini, la somma dedicata all’acquisto di mezzi a due ruote sarà erogata sotto forma di credito d’imposta e potrà essere utilizzata entro 3 anni, dal decorrere del 2020.

L’importo di 750,00 euro potrà essere goduto solo dai soggetti che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, al momento dell’acquisto di mezzi con emissione di CO2 tra 0 e 11 g/Km abbiano rottamato un veicolo rientrante nella categoria M1.

Tale acquisto non sarà vincolante alle bici o ai monopattini elettrici ma anche ad abbonamenti al trasporto pubblico e ai servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Potremmo dunque dire che, rispetto all’incentivo iniziale, questo abbia uno spettro di applicazione molto più ampio.

Per poterlo ottenere, è necessario che nello stesso lasso di tempo si sia provveduto a rottamare un veicolo di categoria M1 intestato al proprietario da almeno un anno o a un suo familiare convivente.

Poiché il credito d’imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale di 5 milioni di euro, è necessario presentare l’apposita istanza in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.

Nella domanda dovrà essere indicato l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato sono nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d’imposta 2022.

Non sarà cumulabile con altre agevolazione di natura fiscale che avranno come oggetto le stesse tipologie di spesa.

L'articolo di Alda Moleti integra l'argomento fornendovi maggiori informazioni sulle tipologie di e-bike e biciclette ammissibili nel bonus bici 2022.

Bonus bici 2022 e Decreto Clima: insieme per la sostenibiità!

Vedendo il tema della sostenibilità ambientale da un punto di vista più piccolo, non tutti forse sanno dell’esistenza del Decreto Clima, un decreto legge realizzato proprio in Italia.

A volerlo, il ministro dell’ambiente Sergio Costa, che ha visualizzato la necessità di approvare un provvedimento a carattere ambientale che ha come scopo:

abbattere le emissioni

riforestare le zone danneggiate

promuovere la trasparenza dei dati ambientali

incentivare le persone ad utilizzare trasporti sostenibili

L’obiettivo è quello di incrementare il senso di responsabilità nei cittadini e nelle amministrazioni su più livelli, seguendo una logica basata sulla programmazione di interventi per preservare l’ambiente che ci circonda e la salute dell’umanità.

L’ultimo rapporto speciale intitolato “ Cambiamenti climatici, desertificazione, degrado terrestre sostenibilità del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri” ( lo so, è infinito!), dice mite.gov.it:

“ ha messo in luce una serie di dati allarmanti ed analizzato possibili misure per ridurre le emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale”

Tutte misure urgenti per far sì che il pianeta in cui viviamo possa sopravvivere, dato che, come spiegano i cartelli degli attivisti: “There’s no planet B”.

Il bonus bici confermato anche per il 2022 sarà solo una capocchia di spillo in mezzo ad azioni più grandi, ma fa sempre la sua parte per un futuro più sostenibile e un pianeta sano.

