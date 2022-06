Nuovi bonus bici per tutti: la tua città ti paga fino a 50 euro al mese per pedalare in bicicletta. Come? Sono sempre di più i Comuni che aderiscono al progetto "Bike to work", l'iniziativa che ti assicura un'entrata mensile fissa a una sola condizione: raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. Sei pronto a montare in sella e pedalare? Ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi bonus bici 2022.

Nuovi bonus bici 2022 per tutti e senza ISEE: vuoi guadagnare fino a 50 euro al mese per sempre? La tua città ti paga se vai in bicicletta al lavoro o a scuola, oppure se nel tempo libero decidi di montare in sella alla tua due ruote e pedalare per la città. Come?

Esistono moltissimi incentivi green promossi dalle singole città italiane per ridurre le emissioni di CO2 e per combattere il caro benzina: una di queste è la promozione dell’utilizzo dei mezzi sostenibili. Quale miglior modo se non quello di premiare con un bonus bici in denaro tutto coloro che sfruttano le due ruote?

Se hai la passione per la bicicletta e la utilizzi frequentemente anche per andare al lavoro, puoi ottenere un’entrata mensile fissa di 50 euro al mese per sempre. Come fare? Dovrai verificare se nella tua città è attivo il progetto e aderire al programma scaricando l’apposita applicazione.

Vediamo subito quali sono i bonus bici 2022 ancora attivi, in quali Comuni italiani si possono richiederee come guadagnare fino a 50 euro al mese pedalando in sella alla mountain bike.

Bonus bici 2022: tornano gli incentivi. Ecco come averli!

Tornano gli incentivi per l’acquisto di bicilette elettriche o monopattini? No, purtroppo la finestra utile per prenotare il proprio bonus mobilità fino a 750 euro senza ISEE è scaduta al 13 maggio scorso. Ma esistono ancora altre possibilità di risparmio e guadagno per i cittadini grazie ai numerosi bonus bici 2022 ancora attivi: quali sono?

Sono sempre di più i Comuni italiani che promuovono l’utilizzo di veicoli green, incentivando i cittadini a spostarsi con i mezzi pubblici oppure con la bicicletta.

Oltre al bonus trasporti del Governo, che ha previsto un rimborso una tantum pari a 60 euro per tutti gli studenti che fruiscono dei mezzi pubblici, sono disponibili nuovi bonus bici 2022 per tutti e senza ISEE, delle agevolazioni che permettono a tutti i cittadini di ottenere un’entrata mensile sicura, oltre a garantire una silhouette perfetta per l’estate.

In alcune città come Parma, Cuneo, Caserta, Padova e Treviso, i cittadini possono guadagnare fino a 50 euro al mese per sempre, oppure ottenere un aumento in busta paga se si recano sul luogo di lavoro con il proprio mezzo sostenibile a due ruote.

Basta solo avere una bicicletta e pedalare per raggiungere il proprio luogo di lavoro: vediamo i dettagli nei prossimi paragrafi.

Bonus bici 2022: a Parma puoi ottenere fino a 50 euro al mese

Parma è una delle prime città ad aver aperto il progetto “Bike to work”, un'inziativa rivolta a tutti che permette di guadagnare fino a 50 euro al mese pedalando in sella alla propria bicicletta per spostarsi da casa al lavoro. Come funziona?

“Se vai in bici fai un bel lavoro”, questo è lo slogan dell’iniziativa rivolta a tutti i cittadini e le attività commerciali di Parma. Tutti coloro che sceglieranno di spostarsi in bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, avranno diritto a un bonus in denaro fino a 50 euro al mese.

Il Comune, quindi, intende premiare i cittadini volenterosi e virtuosi che, oltre a perseguire uno stile di vita sano, rispettano l’ambiente e cercano di ridurre l’utilizzo dei mezzi privati per evitare di innalzare le emissioni di CO2 nell’aria.

Bonus bici 2022 a Parma: come funziona?

Nello specifico, il bonus bici 2022 promosso dal Comune di Parma permette a tutti i cittadini che percorrono il tragitto casa-lavoro in bicicletta di ottenere fino a 20 centesimi al chilometro, ovvero un massimo di 50 euro al mese.

Non solo: si possono ottenere anche degli incentivi per l‘utilizzo dei servizi di bike sharing in città, oltre a interessanti sconti per l’abbonamento annuale al deposito biciclette.

Al progetto possono aderire le imprese o gli enti, manifestando tale volontà direttamente al Comune.

Il progetto “Bike to work” promosso dalla città di Parma è stato confermato fino al 31 luglio 2023: ogni azienda che intende aderire al progetto, potrà prendervi parte a partire dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Bonus bici 2022: a Cuneo guadagni fino a 20 euro al mese

Anche a Cuneo i cittadini che utilizzano la bicicletta vengono premiati con bonus in denaro: è ancora attivo il progetto “Bike to work”, un’iniziativa del tutto simile a quella precedente. Come funziona?

Anche in questo caso, i cittadini residenti a Cuneo che intendono percorrere il tragitto casa-lavoro in bicicletta possono ottenere un bonus bici 2022 senza ISEE fino a 20 euro al mese: un’entrata sicura per premiare gli atteggiamenti virtuosi di ognuno.

I requisiti per iniziare a guadagnare pedalando sono: aver compiuto almeno 18 anni, risiedere all’interno del Comune di Cuneo, essere intenzionati ad andare al lavoro in bicicletta, possedere uno smartphone con connessione ad Internet attiva.

Per partecipare al bonus bici 2022 della città di Cuneo dovrai scaricare l’applicazione WECITY, per poter gestire la rendicontazione dei chilometri percorsi sulle due ruote. Una volta effettuata la registrazione, è necessario inserire il codice “CUNEOBTW21”, inserire il proprio indirizzo di residenza e l’indirizzo del proprio luogo di lavoro.

Si possono guadagnare fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso, per un massimo di 20 euro al mese. È richiesta la partecipazione minima di 6 giorni al mese. Il bonus bici viene accreditato direttamente sull’indirizzo IBAN indicato in sede di registrazione.

Bonus bici 2022: a Caserta proroga degli incentivi al 31 ottobre

Anche a Caserta è stato confermato un nuovo bonus bici 2022: il progetto “Bike to work” ha ottenuto la proroga fino al 31 ottobre 2022.

Anche in questo caso, il Comune di Caserta ha intenzione di premiare i cittadini che adotteranno comportamenti virtuosi, recandosi sul proprio luogo di lavoro in bicicletta. L’iniziativa si rivolge ad enti pubblici o privati e alle aziende site sul territorio comunale.

Si possono guadagnare, come nel caso della città di Parma, fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso, ovvero fino a un massimo di 50 euro al mese.

Per partecipare al progetto, con scadenza prorogata ad ottobre, è necessario compilare il modulo di partecipazione e inviare la propria domanda tramite Pec all’indirizzo poliziamunicipale@pec.comune.caserta.it oppure per e-mail all’indirizzo mobilitaetraffico@comune.caserta.it.

Bonus bici 2022: a Padova nuovi incentivi, ma non per tutti…

Infine, arriviamo agli ultimi due incentivi e bonus bici 2022 promossi da alcune città del Veneto: Treviso e Padova.

Il nome dell’iniziativa promossa dalla città di Padova è sempre “Bike to work”, ma il funzionamento è differente rispetto alle precedenti agevolazioni. Nella cittadina veneta si possono ottenere aumenti in busta paga per tutti i dipendenti pubblici comunali che si recheranno sul posto di lavoro in bicicletta.

Il bonus bici 2022 prevede il pagamento di 20 centesimi per ogni chilometro percorso in sella alle due ruote, fino a un massimo di 50 euro al mese. Per partecipare occorre scaricare un’applicazione per calcolare il percorso casa-lavoro e autenticarsi alla piattaforma del Comune.

Bonus bici 2022: a Treviso sconti e agevolazioni fino a 500 euro

Infine, a Treviso è stato confermato un altro bonus bici 2022: questa iniziativa permette a tutti i cittadini di ottenere sconti e buoni spesa da utilizzare nei negozi del Comune. Ogni buono avrà un valore minimo di 10 euro o multipli e potrà essere utilizzato presso tutti i punti vendita convenzionati.

Per avere i buoni spesa e il bonus bici 2022 basta semplicemente recarsi sul posto di lavoro in bicicletta, scaricando un’applicazione apposita per il calcolo del percorso.