Vuoi guadagnare fino a 600 euro con il minimo sforzo? Grazie al nuovo bonus bici 2022 hai a disposizione incentivi gratis e senza ISEE per ottenere denaro in contanti. Alcuni Comuni hanno confermato le iniziative: scopri subito come ottenere 600 euro pedalando in bicicletta da casa al lavoro o a scuola! Novità.

Al via il nuovo bonus bici 2022: se ami le due ruote e non puoi rinunciare a rimanere in forma, anche per quest’anno puoi guadagnare soldi pedalando. Come?

Ci sono alcuni Comuni italiani che hanno confermato iniziative green e sostenibili per tutti coloro che intendono sfruttare la bicicletta per spostarsi da casa al lavoro, o verso la scuola, oppure per tutti gli appassionati delle due ruote anche nel tempo libero.

Grazie ai nuovi bonus bici 2022 si possono guadagnare fino a 600 euro pedalando, con il minimo sforzo: ogni chilometro percorso corrisponde a un credito. Raggiunto il minimo, è possibile ottenere il voucher in denaro da spendere come si vuole.

Vediamo quali sono le iniziative di bonus bici 2022 confermate dai Comuni e come puoi guadagnare fino a 600 euro pedalando.

Bonus bici 2022: nuovi incentivi per tutti e senza ISEE

Il bonus mobilità fino a 750 euro per l’acquisto di biciclette, monopattini o abbonamenti ai mezzi pubblici non è più attivo. Al contempo, però, esistono altri incentivi green per chi pedala!

Alcuni Comuni italiani, da Nord a Sud, hanno lanciato nuove iniziative o confermato progetti che negli anni precedenti anno riscosso successo: si tratta di bonus bici 2022 destinati a tutti gli appassionati che intendono montare in sella e pedalare da casa al lavoro, da casa a scuola, oppure godersi la bella stagione sulle due ruote.

Grazie ai nuovi bonus bici 2022 si possono ottenere fino a 600 euro, basta solo pedalare con costanza e iscriversi ai programmi. Quali sono le regole, dove si può richiedere il bonus bici 2022 fino a 600 euro e a chi spetta l’incentivo green?

Bonus bici 2022 fino a 600 euro: a chi spetta?

Tutti possono partecipare agli incentivi green: il bonus bici 2022 previsto dai singoli Comuni italiano si rivolge in particolare ai cittadini che risiedono nelle città che li promuovono.

Una volta preso parte al programma, basta semplicemente montare in sella alla propria bicicletta e iniziare a pedalare per guadagnare fino a 600 euro senza spendere nulla.

A differenza del bonus mobilità, infatti, il bonus bici 2022 vuole promuovere la mobilità sostenibile e diffondere il più possibile lo sfruttamento di mezzi alternativi all’auto privata per spostarsi in città e non solo. Anche per scongiurare l’aumento sui costi del carburante – oltre al bonus trasporti pubblici – è possibile prendere la bicicletta e iniziare a pedalare. Il guadagno è in salute e anche in termini di ambiente.

Non esistono limiti reddituali per poter accedere al bonus bici 2022: tutti i cittadini che risiedono presso la città che ha lanciato l’iniziativa possono partecipare. Non serve l’ISEE!

Bonus bici 2022 fino a 600 euro: come funziona il progetto “Bike to work”

Tra le iniziative bonus bici 2022 di maggiore successo c’è “Bike to work”, la terza edizione di un progetto avanzato dalla città di Parma. Come funziona?

Sin dal periodo di pandemia la città ha voluto investire in un progetto che ha riscosso da subito un grande successo. Nelle precedenti edizioni la partecipazione è stata davvero soddisfacente: sono stati percorsi più di 83.000 km nella prima e quasi 200.000 km nella seconda.

L’utilizzo della bicicletta ha permesso ai cittadini che hanno aderito alle precedenti edizioni del programma di guadagnare fino a 600 euro all’anno totalmente gratuiti e senza ISEE.

Ogni cittadino residente a Parma, anche per quest’anno, può decidere di ottenere fino a 600 euro all’anno pedalando in bicicletta. Basta semplicemente decidere di aderire all’iniziativa, che proseguirà fino al 31 luglio 2023.

Vediamo come funziona nel dettaglio e quali sono gli incentivi offerti dal Comune.

Bonus bici 2022 a Parma: tutti gli incentivi green

Come funziona il progetto della città di Parma? Bike to Work è il nuovo bonus bici 2022 per tutti e senza ISEE. L’iniziativa ha come obiettivo quello di incentivare l’utilizzo di mezzi sostenibili, come la bicicletta, per spostarsi nel tragitto da casa al lavoro: tutti i cittadini che decideranno di pedalare per raggiungere l’ufficio o il luogo di lavoro avranno diritto a un contributo in denaro.

Sono previsti 0,20 euro per ogni chilometro percorso in bicicletta nel tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro al mese. Ciò significa che ogni anno si possono ottenere fino a 600 euro gratis! Un guadagno sicuro e garantito, con il minimo sforzo.

Non solo: partecipando al progetto Bike to Work si possono ottenere anche degli ulteriori incentivi per l’utilizzo di servizi di bike sharing (sempre limitatamente agli spostamenti da casa al lavoro) a costo ridotto, oltre a una riduzione del costo dell’abbonamento annuale per il deposito biciclette.

L’adesione al progetto avviene da parte dell’azienda, ente pubblico o privato ubicato nel territorio comunale: l’avvio dell’iniziativa può avvenire soltanto dal decimo giorno del mese successivo all’adesione. Bike to Work è confermato fino al 31 luglio 2023.

Bonus bici 2022 fino a 80 euro al mese a Foggia: come averlo?

Non solo la città di Parma. Le iniziative green e i bonus bici 2022 si stanno diffondendo in moltissimi Comuni italiani: anche a Foggia è stato lanciato un progetto interessante.

Si chiama Foggia in bici e, a differenza dell’iniziativa precedente, questo programma può essere utilizzato sia per spostarsi in bicicletta da casa al lavoro, sia per percorrere tragitti in sella alla due ruote nel proprio tempo libero. Ovviamente, ogni chilometro percorso dà diritto a un contributo in denaro.

Vengono pagati 0,20 euro per ogni chilometro percorso per spostarsi da casa al lavoro oppure da casa a scuola, o in alternativa 0,15 euro per ogni chilometro percorso nel proprio tempo libero. Il limite massimo mensile che si può guadagnare è di 80 euro ciascuno.

La sperimentazione è avvenuta lo scorso anno grazie alla partecipazione di almeno 600 cittadini residenti a Foggia. Tutto è pronto per replicare il bonus bici 2022 anche quest’anno. Come partecipare?

Bonus bici 2022 a Foggia: come partecipare?

Per partecipare a questa iniziativa occorre recarsi sul sito web del Comune di Foggia e compilare l’apposito modulo indicando nome e cognome, indirizzo del luogo di lavoro o della scuola. È necessario essere residenti entro i confini comunali per poter aderire al programma.

Una volta effettuata l’iscrizione, ci sarà da ritirare un apposito “Kit Pin Bike”, che comprende una targa per la bicicletta, un contachilometri, e un adattatore. Grazie a questi strumenti verranno calcolati i chilometri percorsi ogni giorno per ottenere un contributo economico in denaro.

Ciascun voucher ottenuto sarà erogato a partire da un minimo di 10 euro, e potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio che hanno aderito al programma.

Bonus bici a Cesena al via dal 20 maggio 2022: come funziona?

Arriviamo infine a un ultimo bonus bici 2022 promosso dalla città di Cesena: in questo caso si tratta di un mix tra incentivi green e cashback. Come funziona?

A partire dal 20 maggio prende il via la seconda edizione di “Bike to shop”, un’iniziativa promossa dalla città di Cesena che intende spingere i cittadini a sfruttare la bicicletta per fare shopping presso oltre 115 punti vendita aderenti sul territorio.

In altre parole, per ogni acquisto effettuato da ciascun cittadino recandosi presso il punto vendita con la propria bicicletta darà diritto a 1 euro di sconto, che andrà a sommarsi a quelli già previsti dal programma “Io sono Cesenza - Cashback”.

Il credito accumulato potrà essere speso presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, nei successivi acquisti.