La pandemia da Covid19 lo ha messo un po' da parte, distogliendo l'attenzione del Governo verso problemi diversi e sicuramente più urgenti, ma il Bonus Biciclette, nominato anche Bonus Mobilità, ha creato grande interesse, specialmente negli ultimi due anni.

Introdotto dal Governo Conte nel 2020 all'interno del Decreto Sostegni, a sua volta derivato dal vecchio Decreto Clima, per contrastrare gli stravolgimenti atmosferici e climatici degli ultimi decenni, aiutando l'ambiente attraverso misure ecosostenibili, il Bonus Bici è stato messo in atto per contrastare inquinamento dell'aria e proteggere le aree verdi delle città.

Il Decreto Sostegni Bis del Presidente Draghi ha ereditato le agevolazioni già fornite dal Governo Conte. Tra queste vi è, appunto, il Bonus Bici 2021, che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro complessivi per l'intera misura, prevista a fasi alterne fino al 2026.

A godere degli incentivi alla mobilità messi in campo dal Governo non sono solo gli individui provvisti di bici, ma anche coloro che utilizzano mezzi pubblici, il car-shering e i proprietari di auto elettriche, grazie all'istallazione sempre più diffusa di colonnine elettriche per veicoli. Ma andiamo con calma e vediamo cos'è questo Bonus Bici, i rimborsi previsti e gli interventi per il prossimo futuro, utilizzando i dati forniti dagli autorevoli siti PagineGialle.it e Greenstyle.it.

Bonus Bici. Che cos'è?

Il Bonus Bici è un incentivo creato dal Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare i cambiamenti climatici che stanno investendo il mondo intero, cercando di combattere l'inquinamento dell'aria delle città, rendendo una maggiore e più efficace mobilità ecologica. Si tratta di un bonus del 60% di rimborso e che arriva fino a 500 euro per l'acquisto di bici, e-bike e monopattini.

La protezione dell'ambiente è perciò la causa primaria di questa iniziativa. Si tenta di sollecitare il singolo cittadino a fare maggiore attenzione all'impatto ambientale, agevolandolo negli spostamenti attraverso mezzi ecosostenibili e non impattanti per l'ambiente. Si parla di micro-mobilità, dunque per tratti brevi, per tutti gli individui che si spostano all'interno della propria città.

Il Bonus Bici interviene come forma di contrasto al riscaldamento globale. Già sperimentato con successo nel 2020, nel 2021 il Bonus Bici/Mobilità è stato rinnovato a gennaio, fino a maggio 2021, col quale spronare i cittadini a usufruire di mezzi ecologici, ma anche per avere la possibilità di acquistare auto elettriche o ibride e smaltire così i mezzi più inquinanti.

Lo scopo del Governo è quello di favorire la micro-mobilità, sperimentando iniziative soprattutto in Comuni medio-grandi, che abbiano densità maggiore a cinquantamila abitanti (compresi capoluoghi di provincia e di regione), afflitti da problemi di traffico e di inquinamento dell'aria. Insomma, in giro c'è aria di cambiamento, anche se l'impatto della pandemia ha rallentato tutto il processo.

Bonus Bici. Chi lo può richiedere?

Il Bonus Bici può essere richiesto da tutti i maggiorenni residenti in cittadine medio-grandi, con densità superiore ai cinquantamila abitanti. Come informa il sito Paginegialle.it basta scaricare la App o connettersi al sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, inserendo le proprie credenziali SPID.

Lo SPID si ottiene facilmente e in maniera celere, collegandosi al sito delle Poste.it, inserendo tutti i dati richiesti, oppure recandosi direttamente nella sede postale, dove farsi dare la propria Identità Digitale (ID).

Per ottenere lo sconto bisogna fornire il buono digitale, scaricato dalla piattaforma www.buonomobilita.it, e presentarlo, insieme al proprio Codice Fiscale, al negozio dove acquistare biciclette, monopattini o e-bike, entro trenta giorni. Ma anche gli esercenti possono usufruire dell'incentivo, accreditandosi sul portale del Buono Mobilità per gli Esercenti.

Purtroppo le richieste per il Bonus Bici sono state chiuse il 21 luglio scorso. Il Bonus da 500 euro è andato nelle tasche di tutti coloro che hanno acquistato mezzi ecologici dal 4 maggio al 2 novembre 2020, mentre il bonus 2021 è stato sfruttato dal 14 gennaio al 15 febbraio 2021, e poi ancora per i mesi seguenti.

Siamo ancora in attesa di capire se e quando il Governo riprenderà in mano il Bonus Bici e stanzierà i fondi previsti, anche perché si tratta di una normativa estendibile fino al 2026, perciò, con molta probabilità, tornerà in aiuto nei prossimi mesi, senza considerare il fatto che si sta studiando un modo per estendere a livello nazionale questa agevolazione, includendo anche Comuni piccoli e con pochi abitanti.

Rivoluzione Green dell'Italia

Il Governo ha tutto l'interesse di contrastare il clima, anche perché vincolato da accordi europei ed extraeuropei nei quali è prevista una riduzione del 40% di emissione CO2 entro il 2030. Tra l'altro, Mario Draghi più volte ha espresso il proprio parere favorevole alla protezione dell'ambiente. Il Bonus Mobilità è in previsione, basta solo pazientare e tenersi aggiornati.

La svolta green è dietro l'angolo, rallentata purtroppo da altri problemi, uno su tutti l'impatto del Covid che non accenna a sparire. Intanto, anche come metodo di contrasto alla diffusione del virus, bisogna insistere sui mezzi alternativi ed ecologici, monopattini e biciclette sono la soluzione migliore per contrastare affollamenti sugli autobus e nelle metropolitane.

Va considerato anche il fatto che l'Italia vanta da sempre una tradizione gloriosa nella costruzione di biciclette, essendo il secondo Paese al mondo nella produzione di questi mezzi. Nelle aziende italiane lavorano quasi diecimila operai, perciò l'acquisto di bici o e-bike aiuta fortemente il mercato e tutto ciò che gli ruota attorno.

Bonus Bici sbloccati autonomamente dalle singole regioni

Come accennato, in attesa che il Governo Draghi faccia il primo passo, includendo di nuovo il Bonus Mobilità, intanto le regioni italiane si sono organizzate autonomamente, stabilendo forme alternative di erogazione, con contributi e agevolazioni che variano da regione a regione.

In Abruzzo, ad esempio, il Bonus Bici è stato totalmente reso autonomo, tanto che più di venti Comuni di bassa densità, quindi con meno di cinquantamila abitanti, hanno messo a disposizione un bonus di massimo 300 euro nei negozi di bici. In Emilia Romagna, invece, è stato promosso il cosidetto "bike to work", ossia rimborsi per tutti i dipendenti che si recano a lavoro senza utilizzare la macchina.

Ma il progetto che ha riscosso più interesse è tutto pugliese. In alcune città della regione è stato adottato il bonus "più pedali e più guadagni", leggibile sul sito dei Comuni di Foggia e Bari, dove si guadagna un pagamento per ogni chilometro percorso in bici. Tale sostegno era già stato sperimentanto in provincia di Lucca, Toscana, con grande successo, e consiste nel collegare un contachilomteri al proprio smartphone.

Per ora, il "più pedali e più guadagni" resta un esperimento destinato solo a poche centinaia di beneficiari, ma se tutto va secondo i calcoli, potrà essere esteso in tanti altri Comuni d'Italia.

Le stime del Bonus Bici

Il cambiamento climatico non perdona, bisogna rallentarlo e scongiurare sciagure e tragedie che riguardano il mondo intero. Cambiare abitudini di ogni cittadino è importante, così come adeguarsi a un nuovo stile di vita, che abbia meno impatto possibile sull'ambiente.

Si è calcolato che nel giro di un anno sono state vendute più di 660 mila biciclette grazie al contributo dello sconto Mobilità. Tantissimi italiani ne hanno approfittato per acquistare una nuova bicicletta, una bici a pedalata assistita, oppure i nuovi monopattini, mezzi introdotti nelle città da poco tempo e che già hanno spopolato.

Nel piano del Ricovery Plan 2021 sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per le agevolazioni, che molto probabilmente saranno sbloccati entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2022. La transazione ecologica, come l'ha definita il Governo, è di fondamentale importanza per noi e per tutto il pianeta. Un passo obbligatorio.

Come informa la testata Fiscomania.com, nel 2020/2021 il risultato portato a casa da parte del Governo è stato eccellente. Sempre più cittadini hanno scelto il mezzo alternativo, a risparmio energetico, per spostarsi da una zona all'altra del proprio Comune. Il virus ha dato il suo contributo, scoraggiando l'utilizzo di mezzi affollati.

Sono piccoli passi, ma l'importante è proseguire questa rivoluzione green. Il Bonus Bici, inoltre, va ad affiancarsi altri aiuti economici e incentivi elargiti per la salvaguardia del pianeta, come le agevolazioni sulla rottamazione di vecchi veicoli, l'acquisto di auto di ultima generazione, la diffusione di colonnine elettriche per le ricariche e ovviamente la costruzione di numerose piste ciclabili su tutto il territorio nazionale.

Bonus Mobilità per i disabili

Va ricordato che anche i titolari della Legge 104, ovvero individui affetti da gravi patologie e disabilità di tipo motorio, possono beneficiare dello sconto elargito dal Bonus Bici sull'acquisto di biciclette nuove, sia per se stessi che per i loro accompagnatori. L'acquisto deve solo essere inserito nella dichiarazione dei redditi.