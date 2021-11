Per incentivare la diffusione di veicoli a basse emissioni, torna il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette, monopattini o abbonamenti. Fino a 750 euro di credito di imposta a livello statale, ma ci sono anche moltissimi contributi a livello regionale e comunale. Ecco quindi una guida completa agli incentivi per l'acquisto di biciclette, monopattini e veicoli a basse emissioni.

Torna alla ribalta il bonus bicicletta e monopattino! Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il decreto attuativo che regola il bonus mobilità, ovvero il credito di imposta fino a 750 euro che spetta a tutti i cittadini che hanno acquisto un monopattino, una bicicletta elettrica a pedalata assistita o muscolare, oppure l’abbonamento al trasporto pubblico dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Non è ancora possibile prenotare il credito di imposta, ma sin da ora possiamo descrivere chi sono i fortunati che potranno ottenere i 750 euro del bonus mobilità.

E oltre agli incentivi statali, ci sono anche molte Regioni e Comuni italiani che prevedono delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici, biciclette, monopattini e molto altro.

Facciamo il punto e cerchiamo di capire come sfruttare il bonus mobilità per bici e monopattino.

Bonus bici e monopattino: cos’è?

Si torna a parlare di bonus bici e monopattino: l’anno scorso, moltissime persone hanno potuto richiedere il bonus bici, ovvero uno sconto sull’acquisto di un nuovo mezzo. Il click day – lo ricordiamo – ha messo in coda virtualmente migliaia di persone, ma alla fine il bonus ha funzionato.

Anche per il 2021 è previsto un nuovo bonus mobilità per bicicletta, monopattino e abbonamento al trasporto TPL. Attenzione, però: quest’anno è possibile fruire di un credito di imposta e non di uno sconto sull’acquisto.

Che cosa significa? Il perimetro da seguire è quello dell’articolo 44 del decreto Rilancio, ma anche il decreto attuativo del ministero dell’Economia (pubblicato il 29 ottobre scorso) ha messo ordine tra requisiti, beneficiari e modalità di fruizione.

Bonus bici e monopattino: come funziona?

Non sarà uno sconto quello previsto dal bonus mobilità 2021, ma un credito di imposta. Il bonus bici e monopattino, quindi, consente di ottenere delle detrazioni fiscali a fronte di un acquisto già effettuato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020. Le risorse a disposizione ammontano a 5 milioni di euro.

Il bonus mobilità da 750 euro, quindi, spetta a tutte le persone fisiche che hanno acquistato, nel suddetto periodo, un mezzo a basse emissioni (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km) e hanno deciso di rottamare il veicolo precedente (di categoria M1).

Esistono particolari requisiti da soddisfare per poter ottenere il credito di imposta sia dal lato del veicolo rottamato, sia dal lato del nuovo mezzo acquistato. Vediamo nel dettaglio chi può ottenere il credito di imposta da 750 euro legato al bonus mobilità per bicicletta e monopattino.

Bonus bici e monopattino: a chi spetta?

Il bonus mobilità di quest’anno spetta a tutte le persone fisiche che abbiano acquista nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 un veicolo a basse emissioni di CO2 (anche usato), rottamando un vecchio mezzo inquinante di categoria M1.

Questo mezzo deve possedere i seguenti requisiti:

rientrare nella categoria M1, ovvero un’automobile fino a un massimo di 8 posti;

essere intestata da almeno 12 mesi alla medesima persona alla quale è intestato il nuovo veicolo acquistato (o al massimo a un familiare convivente).

Al tempo stesso, insieme alla rottamazione, deve essere stato acquistato un nuovo veicolo a basse emissioni. Come spiega il decreto del Mef, può trattarsi di:

monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Bonus mobilità: 750 euro per bicicletta, monopattino e trasporto

Sono 5 milioni di euro le risorse a disposizione per il bonus mobilità, che consente di ottenere fino a 750 euro di credito di imposta a tutti coloro che ne faranno richiesta. L’importo del bonus è ancora da definire, in quanto non sono ancora state raccolte le richieste.

Qualora le risorse non fossero sufficienti ad accontentare tutti i beneficiari, si procederà con la rimodulazione dell’importo del credito di imposta.

Ricordiamo che i beneficiari del bonus mobilità avranno a disposizione tre anni di tempo per fruire dei 750 euro tramite credito di imposta (dal 2020 al 2022). Si potrà sfruttare il credito di imposta esclusivamente in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute.

Non è possibile cumulare il bonus mobilità con altre agevolazioni aventi a oggetto le medesime spese.

Bonus mobilità per bici e monopattino: come richiederlo?

Da quando si potrà richiedere il bonus mobilità da 750 euro sottoforma di credito di imposta? I termini non sono ancora stati aperti: manca ancora il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo.

Sin da ora, comunque, sappiamo che le domande andranno presentate esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate: i termini, le modalità e le scadenze verranno chiariti successivamente.

Nella domanda andrà inserita la spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo a basse emissioni, oltre a indicare la data di effettuazione dell’acquisto stesso. L’Agenzia delle Entrate, sulla base del numero di domande pervenute, provvederà a stabilire l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Bonus bici elettrica: quali sono le Regioni che lo prevedono?

Passando ora agli incentivi regionali, esistono delle opportunità da cogliere al volo per acquistare una bicicletta elettrica a pedalata assistita o un monopattino. Vediamo di cosa si tratta.

L’Emilia Romagna ha promosso il progetto “Bike To Work” per incentivare i cittadini a utilizzare la bicicletta. A partire da settembre 2020, quindi, gli incentivi statali sono stati estesi a tutti i Comuni con meno di 50 mila abitanti.

In Friuli Venezia Giulia, invece, viene corrisposto un bonus fino a 200 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica.

E infine, in Valle D’Aosta la Giunta ha approvato nuove risorse per erogare contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di veicoli a pedalata assistita. È concesso un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta, entro un limite di 700 euro per ogni beneficiario.

Bonus bici elettrica: quali sono i Comuni che lo prevedono?

Oltre all’incentivo statale, che consiste in un credito di imposta per l’acquisto di bicicletta, monopattino o abbonamento effettuato dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, esistono anche dei bonus a livello comunale. Nell’ottica di diffusione dei veicoli green, si innescano moltissimi Comuni italiani.

Partiamo dalla città di Bari, dove è stato avviato il Progetto M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica. I cittadini che intendono acquistare una bicicletta elettrica per uso urbano (non sportivo), possono ottenere fino al 50% di rimborso sulla spesa effettuate (entro un limite di 250 euro di rimborso).

Anche la città di Bologna intende incentivare i cittadini all’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Così, a partire dal 3 dicembre 2019 e fino all’esaurimento delle risorse (che ammontano a 300 mila euro) è possibile ottenere un incentivo per l’acquisto di veicoli green.

Il Comune di Bussolengo, nella provincia di Verona, ha adottato un incentivo molto simile ai precedenti: i cittadini che acquisteranno biciclette a pedalata assistita avranno diritto a un rimborso del 50% della spesa sostenuta (entro un limite massimo di 200 euro). Stesse cifre anche per il Comune di Fiorano Modenese.

A Ozzano dell’Emilia viene concesso un bonus variabile da 200 a 500 euro per l’acquisto di e-bike, scooter e auto elettriche. Fino al 1° dicembre, invece, i cittadini di Scandicci possono inoltrare le richieste per ottenere un contributo del 20% su bici a pedalata assistita fino a 250 euro.

Il Comune di Este ha confermato fino al 31 dicembre la possibilità di ottenere un bonus pari a 100 euro a fronte dell’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Pedalare fa guadagnare: ecco gli incentivi dei Comuni italiani!

E se invece di acquistare una bicicletta per ottenere il bonus fosse necessario montare in sella e iniziare a pedalare? Alcuni Comuni hanno deciso di premiare la popolazione attiva che sfrutterà questi mezzi tutti i giorni, corrispondendo un piccolo incentivo per ogni chilometro pedalato.

I Comuni di Cesena e Cesenatico, per esempio, hanno avviato il programma “Mobilità sostenibile 2.0”. Tramite l’iniziativa “Al lavoro in biciletta” – attiva da giugno a novembre – i cittadini possono ottenere un incentivo di 25 centesimi per ogni chilometro del percorso da casa al lavoro, con un tetto massimo di 2,50 euro al giorno e di 50 euro al mese.

Anche a Modena, con il programma “Bike to Work” si vuole spingere la popolazione a sfruttare la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro. Per ogni chilometro pedalato con una bicicletta elettrica si possono ottenere 15 centesimi. Il massimo consentito è un bonus di 30 euro al mese e non più di 300 euro l’anno. Per ottenere il credito, però, si devono percorrere almeno 30 chilometri in tre mesi.

Un progetto molto più ambizione, infine, è portato avanti dalla città di Trento grazie al Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2021-2030. Sono attivi numerosi incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, per l’installazione di colonnine di ricarica per privati e aziende, oltre a contributi per le aziende che incentivano i percorsi casa-lavoro utilizzando l’e-bike.

Stretta sui monopattini: le nuove regole nel Dl Infrastrutture

E mentre tutti rivolgono la propria attenzione ai bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini, il decreto Infrastrutture cambia le regole del codice della strada. A partire dal 10 novembre, infatti, entra in vigore una nuova normativa per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini.

Sono almeno 40 le norme che sono state modificate, ma non tutte riguardano i monopattini. Questi ultimi dovranno essere dotati di frecce direzionali, luci di Stop, freni anteriori e posteriori. Si potrà viaggiare a 6 km/h nelle zone pedonali, mentre la velocità massima consentita in linea generale viene ridotta a 20 km/h (prima era 25 km/h).

Non è stato approvato, invece, l’obbligo di indossare il casco (se non dai 14 ai 17 anni) e di possedere la targa. I monopattini elettrici non dovranno prevedere posti a sedere, o motori elettrici di potenza superiore a 500 W.

Dopo il tramonto diventa obbligatorio indossare un giubbotto catarifrangente. Non si potrà in qualsiasi caso circolare sui marciapiedi o contromano.