Dopo il bonus bici stanziato l'anno scorso dal governo Conte II, anche il governo Draghi quest'anno vuole promuovere la sostenibilità. Usando fondi europei, il bonus consiste in un credito d'imposta fino a 750 euro per chiunque abbia acquistato determinate categorie di veicoli. I requisiti, tuttavia, sono tanti e vanno affrontati con calma per essere compresi. Ma non abbiate paura, c'é tempo fino al 2022 per completare tutto.

La bicicletta è un mezzo di trasporto comodo e pratico. Permette di raggiungere tutti i luoghi di vostra immediata necessità in breve tempo e in modo salutare. I suoi benefici sull'ambiente, inoltre, sono indubbi. Le biciclette non emettono alcun gas serra e quindi permettono di spostarsi senza inquinare per nulla.

Nelle piccole città, inoltre, le biciclette sono diventate una specie di mantra. Non ti bloccano nel traffico per ore come l'automobile e ti lasciano dove vuoi tu, al contrario dei mezzi pubblici come autobus e metro.

Chiunque abbia visitato il Belgio o i Paesi Bassi saprà che in queste nazioni l'utilizzo di biciclette sembra essere più diffuso di quello delle automobili. Di fronte alle stazioni centrali di Ghent e Anversa, in mezzo ai canali di Amsterdam e sui ponti di Rotterdam è possibile vedere una lunga ed interminabile trafila di biciclette.

In alcune città olandesi, tra cui la stessa Amsterdam, le biciclette hanno la stessa importanza su strada delle auto, venendo loro riservate larghe e complesse corsie, completamente divise dal manto stradale riservato alle macchine.

Insomma, le piste ciclabili in Nord Europa sono così avanzate che è possibile fare un'intera vacanza solo in bici.

In Italia, purtroppo, siamo rimasti ancora indietro sull'uso delle biciclette. Per quanto alcune regioni del centro e del nord abbiano fatto progressi, sono pochi i comuni veramente bike-friendly, secondo un report di Legambiente. Parrebbe, infatti, che le regioni in cui l'uso della bici è più diffuso sono il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna ed il Veneto, mentre il resto d'Italia ancora arranca.

Il problema dell'uso non troppo diffuso può essere certamente attribuito alle infrastrutture alquanto trascurate per le bici. In alcune città, tuttavia, come Bologna e Roma si stanno facendo molti e veloci progressi.

L'uso e l'amore per la bici è forse persino aumentato durante la pandemia di Covid-19. I possessori di bicicletta, d'altronde, erano alcuni dei pochi che potevano godersi l'aria aperta in pace e sicurezza. Per molti, infatti, l'acquisto della bici è equivalso a levarsi il peso della clausura.

Lo sapeva bene l'allora governo Conte II, che istituì un lauto bonus per l'acquisto di bici e monopattini, con uno sconto del 60%, con un tetto massimo di 500 euro, su tutti i nuovi mezzi acquistati.

Il bonus ebbe un enorme successo. I fondi di circa 120 milioni di euro hanno contribuito all'acquisto di oltre 350.000 veicoli sostenibili, e dunque ad aumentare significativamente la mobilità in bici e monopattino.

Visto il successo, il governo stanziò ancora altri fondi, fino ad arrivare ad un totale di 210 milioni di budget per l'acquisto di oltre 663.000 biciclette e monopattini.

Ma attenzione, non è finita qui! L'attuale governo Draghi ha deciso di stanziare un ulteriore bonus di 750 euro per l'acquisto di biciclette. Il suo funzionamento, tuttavia, sarà leggermente diverso.

Se siete interessati a questo ed altri bonus per la mobilità stanziati nel 2021, vi linkiamo un video esplicativo di TheWam:

Nuovo bonus bici: a chi è rivolto

Al contrario del bonus precedente, il nuovo bonus proposto dal governo Draghi è per chi ha già acquistato un veicolo sostenibile.

La sua efficacia, potremmo quindi dire, è "retroattiva", nel senso che va a beneficiare chi è entrato in possesso di bici, monopattini e simili l'anno scorso.

Vi è inoltre un'opzione anche per chi ha rottamato il vecchio veicolo in funzione di acquistarne uno nuovo, ma procediamo con calma. Iniziamo dal principale bonus per i mezzi sostenibili come biciclette e monopattini.

Potranno insomma richiedere il nuovo bonus bici tutti coloro che hanno acquistato una bicicletta o un monopattino elettrico tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2020. Non vi è distinzione tra il tipo di bici acquistata. A rientrare nel bonus sono sia quelle elettriche sia quelle muscolari, sia quelle nuove sia quelle usate.

Se rientrate in quest'ultima categoria, ovvero avete acquistato una bicicletta usata (o un monopattino usato), dovete tuttavia dimostrare l'acquisto attraverso una ricevuta fiscale o uno scontrino parlante.

A non rientrare nel bonus sono gli acquisti di accessori come caschi, luci, catene e così via.

Il bonus 2020 comprendeva anche l'acquisto di altri mezzi come hoverboard o segway, quindi si presume che sarà possibile richiedere anche il nuovo bonus per l'acquisto di tali veicoli.

Potranno, infine, richiedere il nuovo bonus bici anche chi ha acquistato abbonamenti per i mezzi o servizi di mobilità sostenibile, nello stesso periodo di tempo.

Nuovo bonus bici: come funziona?

Abbiamo appunto visto come il bonus bici del governo Draghi sia un bonus retroattivo, destinato a chi ha già acquistato veicoli sostenibili.

In pratica, quindi, il governo concede un credito d'imposta per un massimo di 750 euro a chiunque abbia acquistato una bici, monopattino o simili l'anno scorso.

Tale credito d'imposta sarà spendibile in tre anni, e per richiederlo è necessario fare domanda all'Agenzia delle Entrate.

Per la precisione, 60 giorni dopo l'inserimento del Decreto Attuativo in Gazzetta Ufficiale dovrebbe apparire sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo per richiedere il bonus.

Sarà poi il sito stesso a valutare l'importo di bonus che vi spetta, fino a un massimo, appunto, di 750 euro. Non sappiamo ancora quali sono esattamente i criteri per calcolare l'importo, ma possiamo immaginare che maggiore la spesa per l'acquisto del mezzo, maggiore il bonus ricavato.

Ricordiamo, inoltre, che i fondi per questi bonus provengono dall'Unione Europea, che li ha concessi solo ed esclusivamente per promuovere la sostenibilità. Ergo non sono "soldi sprecati" come qualcuno potrebbe giustamente presumere nel tempo di crisi in cui viviamo.

Bonus bici: importanti dettagli per il funzionamento

Bisogna, inoltre, stare attenti ad un importante dettaglio: chiunque voglia usufruire del nuovo bonus bici deve inserirlo nella dichiarazione dei redditi entro il 2022. Il bonus bici, inoltre, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali ricevute per il mezzo in questione.

Per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ricordiamo che servono i seguenti documenti:

Ecco quali documenti conservare ai fini della corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi (lista presa da FiscoeTasse.it):

Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020

Attestazione della rottamazione

Autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Fate anche molta attenzione a completare tutti i requisiti richiesti, poiché l'Agenzia delle Entrate, una volta effettuati i controlli, potrebbe ritirare il bonus in caso di irregolarità.

Secondo il testo citato dalla Gazzetta del Sud, infatti:

L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si applicano, ovviamente, le disposizioni in materia liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, sebbene non esplicitamente specificato dal decreto.

Bonus bici ed autoveicoli

Come potete notare, nella lista precedente si parla anche di veicoli rottamati. Si perché il bonus può anche essere richiesto da chiunque abbia acquistato, nello stesso periodo, un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra gli 0 e i 110 g/km.

Tale, ulteriore bonus viene concesso però solo a chi abbia anche rottamato un precedente veicolo per il contestuale acquisto del nuovo. Il veicolo, inoltre, deve appartenere alla categoria M1, ovvero per il trasporto di persone.

Il mezzo sostenibile acquistato deve essere intestato al richiedente del bonus o a uno dei familiari conviventi alla data d'acquisto.

Bonus bici: le iniziative delle singole regioni

Al di là delle iniziative statali per incentivare l'utilizzo delle biciclette e degli altri veicoli sostenibili, vi sono anche un certo numero di iniziative regionali.

Ne riportiamo qui un paio, specificamente dall'Emilia Romagna e dalla Puglia, che vorrebbero addirittura pagare chi va in bici.

Per quanto riguarda la regione del tortellino, è partita l'iniziativa del BikeToWork, di cui potete trovare tutte le informazione qui.

Sostanzialmente, chiunque utilizzi la bicicletta per andare a lavoro in determinati comuni ed aree geografiche, può richiedere un bonus monetario. Nello specifico, come descritto da un altro nostro articolo, si tratta di due bonus distinti:

Chi utilizza la bicicletta, elettrica o tradizionale, ed il monopattino elettrico per andare al lavoro si ottiene un rimborso monetario in base ai chilometri percorsi, vale solo per i lavoratori dipendenti;

Nel secondo caso si parla di incentivi all’acquisto, dedicati ai mezzi di trasporto elettrici o sostenibili, per il quale si potrà ottenere uno sconto del 60%, esattamente come accadeva per il bonus bici 2020 si potrà raggiungere un rimborso massimo di 500 euro.

La regione delle cime di rapa, invece, ha due iniziative, una per il capoluogo Bari ed una per Foggia: