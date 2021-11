Sono tanti i bonus di cui si è parlato negli ultimi mesi. In quest'articolo parleremo più specificatamente del bonus bici e del bonus terme. Vedremo cosa sono e come richiederli e, in particolar modo, quali sono gli ultimi aggiornamenti che sono stati resi disponibili per entrambi.

Il bonus bici nasce sostanzialmente per agevolare i cittadini nell'acquisto di un mezzo di trasporto più "green" in modo tale da incentivare lo sviluppo e la diffusione della cosiddetta mobilità sostenibile. Per poter usufruire di questo bonus è stato necessario avere le credenziali SPID.

Per quanto riguarda invece il bonus terme, si tratta di un'agevolazione che si può utilizzare al fine di poter beneficiare dei servizi presso le strutture termali aderenti. L'aspetto più interessante di questo bonus è che non ci sono limiti per quello che riguarda l'ISEE o il nucleo famigliare.

Sappiamo al momento che il bonus biciclette verrà riproposto anche negli anni successivi, idealmente fino all'anno 2026. Per quanto riguarda il bonus terme, è stata pubblicata la lista completa sul sito di Invitalia con tutti i centri termali aderenti.

Nonostante le prenotazioni abbiano aperto da poco, un articolo di ilsole24ore ci informa che le richieste sono state tantissime, così tante da creare problemi di funzionamento alla piattaforma. Nonostante la grande quantità di fondi stanziati per il bonus terme, si è già quasi arrivati al termine delle risorse messe a disposizione!

Le numerose richieste che sono arrivate dimostrano che il bonus terme era particolarmente ambito da buona parte della popolazione per i motivi più diversi.

Prima di parlare di tutte le novità che sono state introdotte in merito al bonus biciclette, facciamo un passo indietro in modo tale da mettere in luce le differenze.

Bonus bici: un passo indietro

Cerchiamo di ripercorrere brevemente le tappe di questo bonus.

Il bonus biciclette, chiamato anche bonus mobilità, è un bonus che inizialmente prevedeva un rimborso dal valore di 500 euro sull’acquisto di una bicicletta. È stato creato dal Ministero dell’Ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti con l’obiettivo di finanziare la mobilità sostenibile.

Questo bonus ha consentito ai cittadini di ricevere un’agevolazione su vari mezzi. Eccoli qui sotto elencati:

bici

biciclette elettriche

monopattini elettrici

hoverboard

segway

Lo Stato ha offerto un rimborso del 60% della spesa a coloro che hanno acquistato uno dei mezzi sopra elencati tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020.

Le stesse persone hanno avuto la possibilità di richiedere il rimborso tra il 14 gennaio ore 9:00 fino al 15 febbraio 2021.

Hanno potuto richiedere il bonus bici tutti cittadini maggiorenni che risiedono in una città metropolitana italiana con un numero di abitanti superiore ai 50mila.

Le città di cui stiamo parlando sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.

Per poter richiedere il bonus è stato necessario avere le proprie credenziali SPID per poter accedere all'applicazione dedicata.

Un'informazione molto importante da sapere è che il bonus bici può essere applicato in qualunque negozio.

Una volta creato il bonus, è stato possibile spenderlo entro 30 giorni altrimenti viene annullato.

Il rimborso è stato poi articolato in due basi: la prima prevedeva un rimborso del 60% mentre la seconda, più semplificata, un rimborso del 40%.

È stato possibile utilizzare il bonus bici anche su Amazon come potete leggere qui.

Oltre a questo bonus bici sono state rese disponibili varie iniziative simili dalle singole regioni.

A seguito dell’accoglienza calorosa di questo bonus, come indicato nella bozza della Legge del Bilancio, è stato deciso di mettere a disposizione 20 milioni di euro all’anno, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Si parla già di un aumento: sono previsti infatti 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Nonostante l'entusiasmo particolarmente condiviso da molti, tante persone non reputano questi mezzi particolarmente comodi. Dovete sapere però che in questo caso è possibile approfittare dell’agevolazione acquistando una bici elettrica.

Come abbiamo visto, il bonus bici è un'iniziativa estremamente interessante e utile per un domani più sostenibile. Visto che si tratta di un'ottima iniziativa cerchiamo di capire se verrà prorogato sia a livello nazionale che dalle singole regioni.

Bonus bici: verrà prevista la proroga?

Come abbiamo anticipato già nel paragrafo precedente, molto probabilmente il bonus bici verrà riproposto anche negli anni successivi.

Al momento, come ci informa un articolo di informazionefiscale.it, sappiamo che il bonus può arrivare fino a 750 euro e che bisogna ancora attendere tutte le indicazioni che verranno fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Queste indicazioni chiariranno quali sono le tempistiche e le modalità per poter presentare la richiesta per il bonus bici. Molto probabilmente queste informazioni saranno disponibili a partire dal mese di marzo dell'anno 2022.

Il beneficio spetta a quelle persone che hanno acquistato dal 1 agosto al 31 dicembre 2020 bici e monopattini elettrici, abbonamenti per il trasporto pubblico e servizi che offrono una mobilità elettrica condivisa o sostenibile.

Questo bonus dal valore di 750 euro può essere utilizzato anche da coloro che hanno acquistato un nuovo veicolo con un valore di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km e provveduto alla rottamazione di quello vecchio (fino a 8 posti oltre a quello del guidatore) appartenente alla categoria M1. L'importante però è che il richiedente sia l'intestatario del veicolo da almeno un anno.

Non vengono dati i soldi in contanti poiché il bonus biciclette può essere usato solamente nella dichiarazione dei redditi come riduzione dalle imposte e non può essere utilizzato oltre all'anno 2022.

Alcune città e regioni hanno proposto le loro iniziative per incentivare una mobilità più sostenibile come ad esempio il comune di Bari con il Programma M. U. V. T. - Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica. Questo programma prevede vari importi disponibili che consentono l'acquisto di una bicicletta nuova oppure ricondizionata. L'importo varia chiaramente a seconda del mezzo di trasporto che si sceglie di acquistare tra quelli che rientrano nel programma.

Dopo aver parlato del bonus bici, parliamo adesso di che cos’è il bonus terme e delle ultime novità presenti sul sito di Invitalia. A partire dall’8 novembre infatti è stata resa disponibile la procedura di prenotazione!

Bonus terme: scopri che cos’è

Il bonus terme è un'agevolazione che è stata stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico il giorno 1 luglio 2021.

Il Bonus prevede una riduzione del 100% sui servizi del centro termale scelto fino ad un massimo di 200 euro.

Chiaramente se i servizi costano più di 200 euro il richiedente dovrà pagare la differenza.

Possono richiedere il bonus terme i cittadini residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni effettuando la prenotazione presso i centri termali aderenti.

Per questo bonus in particolare non ci sono limiti né di ISEE né di nucleo famigliare.

Dopo aver presentato brevemente che cos'è il bonus terme, parliamo adesso di come funziona la prenotazione.

Bonus terme: sono aperte le prenotazioni!

Per usarlo, bisogna prenotarsi presso un centro termale aderente. Solo i centri termali infatti hanno la possibilità di interagire con le piattaforme di prenotazione.

L’ente termale dunque si incaricherà anche di informare il cittadino se la prenotazione è andata a buon fine.

Per effettuare la prenotazione, il cittadino deve contattare il centro termale via email oppure per telefono.

Il bonus terme non è valido presso tutti i centri termali ma solo in quelli che hanno aderito per il bonus. Si ricorda inoltre che il bonus terme non si può cedere ad altri e può essere usato una volta sola.

La prenotazione, una volta effettuata, vale 60 giorni. Oltre questo termine il bonus scade ed è inutilizzabile. Una volta effettuata la prenotazione, verrà rilasciato un certificato che attesta la prenotazione.

Precisiamo che la richiesta e la prenotazione per il bonus terme non sono assolutamente la stessa cosa. Il cittadino può inviare tranquillamente la richiesta del bonus terme presso la struttura aderente scelta ma la richiesta non vale come prenotazione!

La prenotazione sarà quella che effettuerà la struttura termale aderente sulla piattaforma di Invitalia a partire dal giorno 8 novembre 2021 ore 12:00. A quel punto verrà emesso il bonus, che avrà validità di 60 giorni. Il cittadino riceverà via mail un voucher in formato pdf.

In caso di annullamento, anche il voucher viene annullato. Se il cittadino vuole fare richiesta presso un nuovo centro termale deve ripetere necessariamente tutta la procedura.

Per quanto riguarda coloro che hanno già beneficiato delle cure termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale possono richiedere e utilizzare il bonus per altri servizi termali che non sono però quelli convenzionati dal SSN.

Per richiedere il bonus terme non c’è una scadenza prefissata poiché si va avanti fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per finanziare l’iniziativa.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito di Invitalia alla pagina dedicata alle FAQ.

Dopo aver parlato della procedura per richiedere il bonus terme, vediamo adesso quali sono i centri termali accreditati!

Bonus terme: scopri quali sono i centri termali accreditati!

La lista dei centri termali accreditati è finalmente disponibile sul sito di Invitalia. Al momento, le terme che hanno aderito all’iniziativa sono in totale 192.

Il numero maggiore si registra in Veneto con ben 75 strutture aderenti. Al secondo posto c’è la Campania con 27 centri termali aderenti e al terzo posto l’Emilia-Romagna con 21 strutture aderenti.

Le regioni con meno strutture termali aderenti di tutta Italia sono la Basilicata, la Liguria e il Piemonte con una struttura accreditata per ognuna di queste regioni.

Il sito comunque viene spesso aggiornato con nuovi centri termali per cui se non trovate immediatamente un centro termale che magari conoscete già non disperate!