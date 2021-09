[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Bonus biciclette, quali news dal Governo? Se lo chiedono in tantissimi, visto anche il successo fenomenale del bonus biciclette e monopattini elettrici dello scorso anno, che ha concesso non solo un boom delle vendite nel settore, ma anche un notevole risparmio per i cittadini che hanno scelto una mobilità più green. Sfortunatamente, però, il click day dello scorso anno ha lasciato scontenti moltissimi italiani, in quanto non tutti, purtroppo, sono riusciti a ottenere il proprio bonus biciclette, soprattutto a causa delle problematiche tecniche riscontrate sul sito ufficiale, che hanno impedito l'accesso a molti. Tuttavia, sembrerebbero esserci buone notizie per gli interessati al bonus bici: quest'ultimo potrebbe tornare a breve! Bonus biciclette e monopattini elettrici: cos'è? Iniziamo subito fornendo una panoramica di quest'agevolazione. Il bonus biciclette e monopattini elettrici si configura come un voucher che permette agli intestatari di ottenere uno sconto sul prezzo finale di un monopattino o di una bicicletta, anche di tipo elettrico. Rifacendoci alle cifre valide lo scorso anno, l'entità dello sconto può raggiungere i 500 euro; denaro che potrà essere speso sia nell'acquisto di monopattino elettrico, sia nel caso in cui si voglia invece acquistare una bicicletta elettrica. Nonostante non sia stato ancora confermato ufficialmente, si tratta di una delle agevolazioni previste dall'attuale Legge di bilancio, per il quale è anche stato stanziato un fondo. Nello specifico, i fondi stanziati equivalgono a 20 milioni di euro, validi fino all'anno 2023; dopo il 2023, poi, i fondi destinati al finanziamento del bonus biciclette saliranno addirittura a 30 milioni. Questo perché il Governo è intenzionano a incentivare tutte quelle forme di mobilità che potranno giovare all'ambiente. Tuttavia, nonostante le buonissime intenzioni dello Stato, per questo 2021 non abbiamo ancora alcuna ufficialità in merito al bonus biciclette, e c'è già chi inizia a temere una possibile soppressione dell'agevolazione. In ogni caso il 2021 non è ancora finito. Introduzioni recenti, come quella dell'attesissimo bonus terme, che avverrà sicuramente entro fine anno, lasciano ben sperare. Non ci resta che attendere notizie ufficiali dal Governo. Esistono, tra l'altro, moltissime iniziative regionali e provinciali attualmente attive che consentono di ricevere bonus e agevolazioni legate alla mobilità sostenibile. Analizziamole insieme. Bonus biciclette: agevolazione attiva a Bari Se gli italiani sono in attesa di news da parte del Governo in merito al rinnovo del bonus biciclette e monopattini nazionale, ci sono alcuni Comuni ed alcune regioni che hanno deciso di sostenere la mobilità green per mezzo di iniziative locali. Come nel caso del Comune di Bari, che ha lanciato l'iniziativa Muvt in bici: i cittadini del Comune potranno, grazie all'iniziativa, guadagnare un bonus biciclette in denaro, accumulando fino a 50 euro. Il bonus biciclette Muvt in bici ha un funzionamento abbastanza semplice: non consente di ricevere uno sconto sull'acquisto di un nuovo mezzo sostenibile, ma garantirà dei premi in denaro ai partecipanti all'iniziativa, soltanto grazie all'utilizzo della propria bicicletta. Per iniziare a guadagnare tramite il bonus biciclette di Bari, i partecipanti dovranno iscriversi all'iniziativa utilizzando il sito istituzionale del Comune, per poi iniziare letteralmente a guadagnare pedalando. Ogni cittadino, infatti, avrà diritto ad ottenere 20 centesimi per ogni kilometro effettuato tramite bicicletta tradizionale nel percorso dalla propria abitazione al lavoro (o alla scuola, se si tratta di uno studente), mentre per le tratte differenti si guadagneranno 4 centesimi al kilometro. Nel caso in cui il partecipante abbia invece una bicicletta elettrica, gli importi si riducono: si guadagneranno infatti 10 centesimi al kilometro nel tragitto casa-lavoro (e ritorno) e 2 centesimi al kilometro per tratte diverse. In ogni caso, Muvt in bici prevede delle limitazioni: i partecipanti infatti potranno guadagnare un bonus biciclette non superiore ai 50 euro al mese (e ad un euro al giorno). Questo particolare bonus bici terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2022: a partire dalla data di scadenza, i partecipanti potranno riscuote i loro guadagni; per far ciò, però, dovranno aver pedalato accumulando almeno 20 euro totali. Bonus biciclette del Comune di Foggia C'è anche un altro Comune italiano che ha deciso di concedere ai propri cittadini la possibilità di guadagnare tramite l'utilizzo delle bici: stiamo parlando di Foggia, che ha dato al proprio bonus biciclette il nome di Foggia in Bici. L'agevolazione di Foggia ha una configurazione analoga a quella del bonus biciclette di Bari: anche a Foggia, infatti, ci sarà la possibilità di guadagnare grazie ai kilometri percorsi con messo green. Tuttavia, le limitazioni imposte dal Comune di Foggia sono lievemente più restrittive, in quanto il bonus biciclette previsto da Foggia in Bici è riservato ad un numero di 600 partecipanti massimi. I fortunati partecipanti avranno diritto a ricevere un kit Bluetooth da installare sulla propria bici al fine di permettere il corretto conteggio dei kilometri: in questo modo si potrà stabilire la corretta entità del bonus biciclette concesso al partecipante. Parliamo adesso degli importi previsti da Foggia in Bici. I seicento partecipanti guadagneranno 20 centesimi al kilometro nel percorso dalla propria abitazione fino a scuola o luogo di lavoro; per le altre tratte, la cifra scende a 15 centesimi al kilometro. Non sono comunque previsti dei guadagni differenti se si utilizza una bici elettrica: il bonus biciclette del comune di Foggia prevede dunque le stesse cifre sia per e-bike che per bici tradizionale. Il bonus massimo ottenibile dai partecipanti equivale a 30 euro mensili, che però possono aumentare in base alla classifica che, ogni mese, verrà stilata dal Comune stesso. A fine mese, infatti, il Comune di Foggia effettuerà le proprie verifiche e stilerà una classifica in base ai kilometri percorsi dai partecipanti: i ciclisti che riusciranno a posizionarsi entro la quinta posizione della classifica comunale avranno diritto ad ottenere altri 50 euro. Dunque il bonus biciclette del Comune di Foggia potrà raggiungere un totale massimo di 80 euro mensili. Ricordiamo comunque che i 50 euro in più saranno garantiti soltanto a coloro i quali avranno registrato il maggior numero di kilometri percorsi. Tutti gli altri dovranno accontentarsi di un massimo di 30 euro al mese. Bonus biciclette regionale in Emilia-Romagna Passiamo adesso ad analizzare le iniziative regionali in corso di validità che permettono di ottenere un bonus biciclette. Uno degli esempi più calzanti di bonus biciclette regionale è quello attualmente in vigore in Emilia-Romagna e denominato Bike to Work. Si tratta, in questo caso, di un bonus biciclette suddiviso in due differenti tipologie: un bonus ottenuto grazie alle pedalate in bicicletta

un bonus in forma di sconto sull'acquisto di una bici Insomma, il primo bonus biciclette ottenibile grazie a Bike to Work è molto simile ai bonus di Bari e Foggia, mentre la seconda agevolazione ricorda molto il bonus bici concesso dal Governo e in fase di conferma. Per quanto riguarda la prima parte del bonus, questa consentirà di guadagnare del denaro recandosi al lavoro utilizzando un mezzo sostenibile (bicicletta, e-bike o monopattino); si tratta però di un bonus biciclette riservato ai dipendenti delle aziende che decideranno di aderire all'iniziativa. Per i datori di lavoro interessati, la comunicazione dovrà essere inviata alla Regione, che provvederà a concedere il bonus stesso al datore aderente. Sarà poi il datore di lavoro a consegnare i premi in denaro ai propri dipendenti. Come nei casi precedenti, anche questo bonus biciclette prevede una somma in denaro in base a quanto si riuscirà a pedalare in un mee, per un massimo di 50 euro mensili; c'è pero una differenza rispetto ai bonus bici di Bari e Foggia: Bike to Work consente di guadagnare solamente sul percorso casa-lavoro, e non su altri tragitti. Per ogni kilometro percorso con bici, e-bike e monopattino elettrico il dipendente otterrà 20 centesimi, che faranno cumulo per l'ottenimento del bonus mensile da 50 euro. Bonus biciclette regionale: fino a 500 euro di sconto Passiamo adesso alla seconda parte del bonus biciclette Bike to Work gestito dalla regione Emilia-Romagna. Come nel caso del bonus biciclette nazionale, questa agevolazione consentirà ai beneficiari di ottenere uno sconto massimo pari a 500 euro, che dovranno corrispondere al 60% del prezzo di acquisto di un nuovo mezzo green a scelta tra: monopattino elettrico

e-bike

bicicletta tradizionale La regione Emilia-Romagna ha intenzione di investire moltissimo sulla mobilità sostenibile: lo dimostra il fatto che, tramite bando ufficiale regionale, sono stati stanziati anche dei fondi per i comuni con meno di 50.000 abitanti, fondi che serviranno alla costruzione di piste ciclabili. Bonus biciclette regionale in Abruzzo Analizziamo, infine, un ultimo bonus biciclette regionale, concesso ai cittadini in attesa di ulteriori novità in merito alla riattivazione del bonus a livello nazionale. Anche la regione Abruzzo ha infatti attivato la propria iniziativa locale, che consiste in un sostegno economico riservato a coloro i quali, durante l'anno corrente, hanno optato per l'acquisto di un mezzo green. Sostegno economico per il quale la regione ha deciso di mettere a disposizione un fondo da 300 milioni di euro. Il bonus biciclette della regione Abruzzo consiste in un rimborso fino a ben 300 euro totali, da calcolare sul 50% del prezzo finale sostenuto dal cittadino per l'acquisto di bicicletta o monopattino elettrico. L'accesso al bonus biciclette della regione Abruzzo era concesso a tutti i cittadini, senza alcun limite nel reddito familiare, e senza che vi fosse bisogno di presentare modello ISEE. Purtroppo, però, non abbiamo buone notizie per i lettori, in quanto il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al bonus biciclette abruzzese è scaduto a fine Aprile. Siamo quindi in attesa di conoscere le date di un eventuale rinnovo per il prossimo anno.

