Bonus bollette e busta paga in proroga nel mese di dicembre. Il neo Governo Meloni nel Decreto Aiuti Quater ha prorogato e messo in campo una seri di aiuti per imprese e famiglie, allo scopo di contrastare il caro bollette e il caro vita in generale. Vediamo subito quali sono i bonus in arrivo a Natale per imprese e famiglie

Il 10 novembre, Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Aiuti Quater. Il testo del decreto, proposto dalla premier Meloni e dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, contiene una serie di aiuti e misure urgenti a favore di famiglie e imprese a sostegno del caro energia, voluti soprattutto contrastare gli aumenti dei prezzi di gas naturale, carburante e energia elettrica.

Nel decreto Legge è previsto uno stanziamento di circa 9 milioni di euro che arrivano dall’extragettito fiscale.

Si tratta senza dubbio una serie di interventi che faranno felici molte famiglie e imprese chiamate a fare i conti con uno dei periodi più bui della storia italiana.

L’emergenza sanitaria mondiale da Covi-19 prima e ora la crisi tra Russia e Ucraina hanno provocato nell’ultimo anno un aumento dell’inflazione tale da determinare anche modifiche nelle decisioni di acquisto degli italiani.

Numerosi sono stati nel corso di questi anni, gli interventi messi in campo dal governo Conte e dal governo Draghi a sostegno delle fasce più deboli delle famiglie italiane. Ma adesso tocca al governo Meloni rimboccarsi le maniche.

Vediamo, allora, nel dettaglio quali sono le misure prorogate nel nuovo decreto Aiuti quater e quali Bonus saranno erogati già a partire da Natale a imprese e famiglie.

Bonus in bolletta e Busta paga: questi gli aiuti in arrivo a Natale per famiglie e imprese

Arrivato il 10 Novembre l’ok al Decreto aiuti quater. Il provvedimento contiene una serie di misure atte a contrastare il caro vita e il caro bollette in atto in questo momento storico che necessitano di circa 9 miliardi di euro per la loro realizzazione.

Si tratta della proroga di alcuni Bonus ed incentivi già accessibili da dicembre 2022, come ad esempio il taglio delle accise, l’aumento del tetto al contante, la rateizzazione delle bollette, modifiche al Superbonus 110% e relativo credito di imposta.

Nello specifico, le novità introdotte dal Governo Meloni entreranno in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il primo intervento previsto nel testo del Decreto prevede la rateizzazione delle bollette di luce e gas per le imprese e il prolungamento del credito di imposta fino a Natale.

È stato confermato, per le aziende, fino al 31 dicembre il credito d’imposta fino al 40% che agirà come uno sconto in bolletta per luce e gas.

Ok ricevuto anche sulla possibilità di pagare le bollette a rate. La rateizzazione prevista fa riferimento alla componente energia e gas naturale eccedenti l’importo medio contabilizzato nell’anno 2021.

I consumi che possono essere oggetto di agevolazione sono compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Il numero massimo di rate non può superare le 36 ma in caso di inadempimento di 2 rate consecutive scatta la sospensione del beneficio che può essere richiesto direttamente alla società di fornitura, secondo modalità stabilite in un apposito decreto ad hoc.

In caso di sospensione, l’azienda dovrà sostenere il pagamento in un'unica soluzione, è possibile inoltre richiedere garanzia alla SACE.

Per i lavoratori dipendenti, sale da 600 euro a 3000 euro la possibilità di ottenere il Bonus da parte del datore di lavoro, in maniera esentasse.

Si tratta del cosiddetto “Bonus bollette” per il quale il nuovo Decreto alza il valore del beneficio a 3.000 euro che non concorrerà a formare reddito imponibile. La cifra potrà essere utilizzata per i servizi prestati al lavoratore dipendente, o somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Aumenti e Bonus busta paga per gli insegnanti da Natale

Oltra al Bonus bollette e agli aiuti sopra visti, il Decreto ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro da erogare al comparto scuola. Gli insegnati vedranno già da dicembre lievitare la loro busta paga.

Secondo l’accordo con i sindacati a natale i cedolini del comparto scuola saranno più pesanti

per effetto degli arretrati maturati, una media di 2000 euro, i quali andranno ad aggiungersi allo stipendio, alla tredicesima ed a eventuali Bonus.

Bonus sociale confermato per Natale

Confermato per Natale, e fino al 31 dicembre, il Bonus sociale per contrastare il caro energia delle famiglie italiane con ISEE fino a 12.000 euro, oppure 20.000 euro se trattasi di famiglia numerosa.

Dal 1°gennaio, e con l’avvento della nuova Legge di Bilancio, dovrebbe cambiare il meccanismo di erogazione, facendo sparire il vincolo dell’ISEE e ampliando la platea dei beneficiari.