Con il decreto Aiuto il bonus bollette viene riconfermato, diventa retroattivo e aumenta anche per chi presenta in ritardo l’attestazione ISEE. Ecco tutte le novità nel 2022 per ottenere gli sconti in bolletta e avere il rimborso sulle bollette già pagate.

Tra le misure più importanti per le famiglie in difficoltà economiche, i bonus bollette gestiti da Arera, o anche bonus sociali, vengono riconfermati anche per il terzo trimestre, consentendo ai beneficiari di ottenere uno sconto sulle bollette della luce, del gas e dell’acqua.

È il decreto Aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a maggio, a portare novità interessanti per le famiglie meno abbienti. Già a partire dal mese di marzo, il governo Draghi ha esteso la platea dei beneficiari per gli sconti in bolletta, grazie all’innalzamento delle soglie ISEE, requisito richiesto per accedere alla misura.

Ma c’è una novità molto importante, nonché più recente, che permette, anche a coloro che non hanno fatto in tempo a presentare l’attestazione ISEE, di ottenere un rimborso per le bollette già pagate. Il bonus bollette, infatti, diventa retroattivo.

Ma cosa significa e quali sono i vantaggi per i nuclei familiari? Vediamo tutti i dettagli, chi potrà godere di un aumento degli sconti in bolletta e come presentare il modello ISEE.

Il bonus bollette diventa retroattivo nel 2022: le novità del decreto Aiuti

In questo periodo di forti rincari, molte sono le famiglie che hanno riscontrato non pochi problemi a sostenere i costi delle bollette di luce e gas. Il governo è, dunque, dovuto intervenire tempestivamente per tendere una mano ai cittadini, specialmente coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica, esasperati dalle conseguenze non solo della pandemia, ma anche dello scoppio della guerra in Ucraina.

Oltre al bonus di 200 euro che lavoratori dipendenti e pensionati potranno ricevere nel mese di luglio (altre categorie come le partite IVA, i disoccupati o i lavoratori stagionali dovranno, invece, attendere il mese di agosto), il governo ha deciso anche di potenziare misure già in vigore. Soprattutto, andando ad agire sui bonus bollette per le famiglie, gli sconti in bolletta che consentono di risparmiare sulle spese.

Dopo l’innalzamento della soglia ISEE per le famiglie, con il decreto Aiuti si è intervenuto anche sul periodo temporale di riconoscimento dei bonus bollette, per permettere a un maggior numero di cittadini e nuclei familiari di recuperare anche importi già pagati.

Bonus bollette 2022: cosa sono, a chi spettano e soglie ISEE

In primo luogo, una breve panoramica dei bonus bollette e della platea di beneficiari ai quali si rivolgono.

I bonus bollette, anche conosciuti come bonus sociali, sono degli aiuti economici, corrisposti sotto forma di sconti in bolletta, per risparmiare sulle spese, oggi davvero ingenti, per l’elettricità e per il gas.

In particolare, questi vengono riconosciuti alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico. Proprio per questo motivo, i requisiti di accesso prevedono la presentazione di un modello ISEE in corso di validità, strumento utilizzato proprio per fotografare la situazione economica dei nuclei familiari.

Già a marzo 2022, il governo Draghi ha deciso, considerando l’aumento dei costi e i rincari su energia e gas, di innalzare la soglia ISEE che, originariamente, era fissata a 8.265 euro.

I bonus bollette, dunque, sono rivolti alle famiglie:

che hanno un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro, soglia che viene innalzata a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari numerosi (in cui sono presenti almeno 4 figli a carico).

Inoltre, è sempre possibile anche richiedere il bonus sociale per disagio fisico. In questo caso, però, il cittadino/nucleo familiare deve presentare apposita domanda. Il bonus, dunque, non è automatico. A differenza dei bonus bollette per disagio economico, poi, per ottenere gli sconti in bolletta non è necessario presentare la certificazione ISEE, ma vanno presentati altri documenti come, ad esempio, il certificato dell’ASL e alcune informazioni che possono essere reperite in bolletta.

Per tutte le informazioni sul bonus bollette per disagio fisico consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito Arera e per conoscere tutte le apparecchiature per le quali è possibile richiedere il bonus consigliamo di leggere il nostro approfondimento.

Bonus bollette retroattivo nel 2022: cosa significa e chi può ottenere i rimborsi

La grande novità sui bonus bollette introdotta con il decreto Aiuti, dunque, non riguarda un ulteriore innalzamento delle soglie ISEE, bensì una modifica sui tempi per il riconoscimento degli sconti in bolletta.

In sostanza, i bonus bollette sono automatici (fatta eccezione per i bonus bollette per disagio fisico). Tutto ciò che viene richiesto al cittadino è presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ogni anno che viene poi inviata, dall’INPS, al Sistema Informativo Integrato per le necessarie verifiche. Dopodiché, se non vengono evidenziate anomalie, il beneficiario ottiene lo sconto in bolletta nella prima fattura emessa dopo aver ricevuto i dati.

Ebbene, con il decreto Aiuti, i bonus bollette diventano retroattivi. Cosa significa? Qualora il cittadino non abbia ancora presentato la DSU (anche nei casi in cui non fosse al corrente della possibilità di ottenere il bonus), una volta in possesso dell’ISEE avrà diritto non solo agli sconti spettanti nella prossima fattura, ma anche al rimborso delle somme già pagate a partire dal 1° gennaio.

La retroattività può seguire 3 strade:

tramite compensazione dell’importo già pagato nel corso dell’anno; tramite rimborso degli importi eccedenti; tramite il ricalcolo delle bollette qualora le fatture non siano state saldate.

Come richiedere i bonus bollette 2022: come ottenere l’ISEE

Il bonus bollette per disagio economico viene applicato in maniera automatica per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Si tratta di un bonus automatico anche per tutti i cittadini e le famiglie che possiedono i requisiti, ma in questo caso, come già accennato, è fondamentale presentare l’ISEE.

Come abbiamo visto, anche qualora si decidesse di presentare l’ISEE in ritardo, si avrebbe comunque diritto a ottenere gli sconti sulle bollette già pagate, ma rimane fondamentale compilare la DSU per l’anno in corso.

Ci sono diversi modi per compilare la DSU e ottenere l’ISEE:

molti cittadini italiani si rivolgono a CAF o patronati, consegnando la documentazione necessaria e lasciando la compilazione della DSU agli operatori; altri, invece, scelgono di compilare la DSU in autonomia.

Su quest’ultimo punto, è bene ricordare che l’INPS mette a disposizione il servizio online per l’ISEE precompilato. Il cittadino ha la possibilità di richiedere l’ISEE in totale autonomia, avendo già a disposizione alcune informazioni di cui sono già in possesso INPS e l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, sul sito dell’INPS è possibile consultare l’apposito tutorial per l’invio della DSU.

Il servizio per l’ISEE precompilato costituisce una valida alternativa, specialmente considerando la possibilità di un eventuale pagamento dell’ISEE da parte dei CAF che potrebbe partire già dal prossimo mese.

Bonus bollette retroattivo 2022: importi fino al 30 giugno

Ma quali sono i vantaggi dei bonus bollette? Beneficiando degli sconti, le famiglie possono arrivare a risparmiare molti soldi sulle bollette di luce e gas che, considerando i recenti rincari, si rivelano fondamentali.

Gli importi, stabiliti da Arera, possono essere consultati proprio sulla pagina dedicata sul sito dell’Autorità. Per bollette della luce, gli importi dipendono dal numero di persone presenti nel nucleo familiare, per quelle del gas, invece, gli importi dipendono dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata.