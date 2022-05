Bonus bollette ancora disponibile? Aumentano le misure messe in campo per fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Oltre all’agevolazione studiata dal Governo Draghi, spunta un nuovo contributo destinato a tutte le famiglie a basso reddito. Ecco come inviare da subito le domande per ottenere ben 500 euro. Le ultime novità.

Bonus bollette ancora disponibile? Aumentano le misure messe in campo per fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Oltre all’agevolazione studiata dal Governo Draghi, spunta un nuovo contributo destinato a tutte le famiglie a basso reddito: uno sconto di 500 euro verrà applicato in bolletta se si presentano le domande entro il 22 maggio 2022.

Maggiori informazioni sul Bonus bollette statale le trovate nel video YouTube di Insidacabili.

Mentre gli italiani continuano a fare i conti con la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, una nuova emergenza inizia a pesare notevolmente sul budget delle famiglie. La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia stanno mettendo alle strette gli italiani sempre più costretti a stringere la cinghia fra caro carburante, bollette e aumento dei prezzi dei beni di consumo.

C’è da dire che il Governo Draghi non ha mai fatto mancare l’appoggio alle famiglie, soprattutto a quelle più in difficoltà, predisponendo una serie di misure in grado di ammortizzare gli aumenti.

Basti pensare al Bonus benzina da 200 euro, recentemente esteso a nuovi beneficiari (dipendenti di studi professionali, lavoratori in smart-working, etc.), oppure all’allargamento della platea dei destinatari del Bonus bollette o Bonus sociale.

Ma si sà gli aiuti economici non sono mai troppi, soprattutto in uno scenario come quello attuale in cui le difficoltà economiche non accennano a placarsi.

Per questo motivo, numerosi enti locali (Regione e Comuni) hanno deciso di introdurre volontariamente delle nuove agevolazioni per venire ancora di più incontro alle famiglie che versano in una situazione di evidente disagio economico.

Esempio ne è la città Verona dove l’amministrazione comunale ha recentemente messo a disposizione delle famiglie in difficoltà un nuovo Bonus bollette di 500 euro.

Stiamo parlando di un’iniziativa lodevole, voluta per alleggerire le famiglie dalla morsa dei rincari e degli aumenti incontrollati degli ultimi mesi.

Ma vediamo subito chi sono i beneficiari di questo nuovo Bonus bollette, i requisiti da rispettare e le condizioni da soddisfare per ottenere i 500 euro di contributi offerti dalla misura.

Il tempo per richiederlo comunque stringe: tutte le famiglie interessate al contributo avranno tempo fino al 22 maggio 2022 per inviare le domande.

Ecco tutti i dettagli.

Bonus bollette, 500 euro a tutte le famiglie: nuova misura al via. In cosa consiste

Da qualche mese a questa parte l’aumento del prezzo di benzina, diesel, Gpl e gasolio ai distributori, oltre al caro bollette, sta letteralmente complicando la vita delle famiglie italiane già stremate dalla lunga emergenza epidemiologica da Covid-19 segnata da chiusure e restrizioni operate dall’esecutivo italiano per frenare la diffusione dei contagi.

I sostegni da parte del Governo Draghi non sono mancati e non mancano, prova ne è il recente Decreto Aiuti e il Bonus bollette arrivato dopo tant’attesa.

Tuttavia, anche altri enti locali si stanno mobilitando per offrire alle famiglie piagate dalla crisi un’ulteriore boccata d’ossigeno capace di lenire le difficoltà economiche attuali.

In particolare, Regioni e Comuni stanno finanziando nuovi contributi considerati di fondamentale importanza per il superamento della crisi economica avvertita dai cittadini residenti.

Proprio come avviene per gli sconti in bolletta, estesi recentemente a nuovi beneficiari allo scopo di consentire la fruizione del Bonus bollette, gas e luce ad una ad una fetta di famiglie italiane più ampia, anche gli aiuti regionali e comunali sono voluti per tendere una mano ai nuclei familiari che quotidianamente si trovano a fare i conti con i pesanti rincari.

Insomma, le autorità locali hanno voluto allargare le maglie dei sostegni statali già disponibili e richiedibili introducendo dei nuovi Bonus bollette reginali e comunali.

Basti pensare al Bonus bollette messo in campo dal comune di Verona. Qui l’amministrazione comunale ha deciso di offrire alle famiglie residenti, impossibilitate a saldare le bollette di luce, acqua e gas, un sostegno economico di 500 euro.

Nello specifico, il Bonus da 500 euro potrà essere richiesto dai residenti a partire dal sessantacinquesimo anno di età e dalle famiglie in cui è presente un membro over 65.

Bonus bollette, 500 euro a tutte le famiglie: serve l’ISEE? Ecco a chi spetta

Come per quota parte di Bonus a stampo governativo, attivi e richiedibili nel 2022, anche il Bonus bollette introdotto dal Comune di Verona potrà essere ottenuto dalle famiglie solo se si rispettano una serie di requisiti.

Innanzitutto, poiché si tratta di Bonus riconosciuto a livello comunale, soltanto le famiglie residenti nel Comune di Verona potranno presentare le domande per accedere al contributo. Ciò, però, non basta.

Il Bonus bollette da 500 euro, infatti, potrà essere richiesto soltanto dalle famiglie che si trovano in precarie condizioni economiche. Motivo per cui, l’accesso alla misura è vincolato alla presentazione della certificazione ISEE.

Il documento servirà soltanto ad individuare quali famiglie hanno effettivamente bisogno di un aiuto per pagare le bollette.

Nello specifico, il Bonus da 500 euro offerto dal Comune di Verona spetta esclusivamente ai nuclei familiari titolari di un ISEE 2022 non eccedente la soglia dei 15.000 euro, in possesso di un patrimonio mobiliare sotto i 5.000 euro (al 31 marzo 2022).

Ma c’è di più: l’abitazione a cui si riferisce l’utenza deve essere quella principale. Rispettate queste condizioni si può usufruire del Bonus bollette da 500 euro.

Bonus bollette, 500 euro non a tutte le famiglie: chi non potrà presentare le domande

Naturalmente, lo stanziamento economico previsto per la copertura del Bonus bollette erogato dal comune di Verona è ridotto. Tutte le famiglie in possesso dei requisiti sopra visti potranno presentare le domande, ma solo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Inoltrata la richiesta, l’amministrazione comunale selezionerà i beneficiari del Bonus bollette da 500 euro sulla base di una scala di priorità.

Precedenza verrà data, come già accennato, a quelle famiglie in cui è presente almeno un componente di 65 anni, oppure ai cittadini sempre sessantacinquenni o oltre.

Ovviamente, occorre prendere in considerazione l’ISEE: più l’indicatore della Situazione Economica Equivalente è basso, maggiore probabilità si avranno di ricever il Bonus bollette da 500 euro.

Va fatta anche una premessa: il Bonus del comune di Verona è compatibile con quello statale. Ciò vuol dire che le famiglie che hanno richiesto il Bonus bollette di aprile 2022 potranno tranquillamente accedere anche a quello comunale.

Cambieranno, però, gli importi. Si potrà di un contributo di 200 euro ad integrazione di quanto già percepito.

Inoltre, nel caso in cui le risorse a disposizione si esaurissero prima del previsto, il Bonus bollette da 500 euro verrà elargito in via prioritaria alle famiglie esclude dal Bonus affitti da 1.000 euro anch’esso previsto dal Comune.

Bonus bollette, 500 euro alle famiglie: quando inviare le domande

Richiedere il Bonus bollette da 500 euro messo a disposizione dal Comune di Verona è abbastanza semplice. Soddisfatti i requisiti previsti dal bando comunale, basta inoltrare le domande dal sito internet istituzionale del Comune di Verona.

Attenzione alla presentazione delle istanze: l’inoltro deve essere effettuato da un solo membro della famiglia, pena l’esclusione dal sussidio. Ma non è tutto.

Le domande per beneficiare del Bonus bollette da 500 euro dovranno essere corredate da specifici documenti: un documento d’identità in corso di validità, le bollette da ottobre 2021 fino al 30 aprile scorso, gli estratti conto di tutti i membri della famiglia, la lista movimenti e il saldo a fine marzo 2022.

Per quando concerne la scadenza, invece, le famiglie hanno tempo fino al 22 maggio 2022 per inoltrare le domande

Bonus bollette da 500 euro: come e quando verrà erogato alle famiglie

Diversamente dal Bonus bollette statale, il contributo messo a disposizione dal Comune di Verona per i suoi residenti non si concretizza in uno sconto applicabile direttamente nella bolletta della luce o del gas, bensì nell’accredito dei 500 euro direttamente sul conto corrente delle famiglie beneficiarie.

Qualsiasi altra informazione sul Bonus bollette da 500 euro la trovate sul sito internet del Comune di Verona.