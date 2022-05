Bonus bollette: non solo agevolazioni statali! C’è una misura da 500 euro per sostenere il pagamento delle utenze, ma sta per scadere! Domande entro il 31 maggio 2022. In questo articolo ci occuperemo di questo specifico sostegno, analizzando beneficiari, modalità di erogazione e procedura di richiesta.

In un periodo del genere, in cui la questione del caro bollette appare ancora irrisolta, l’approvazione di misure pensate ad hoc è sicuramente un’ottima notizia.

I prezzi delle utenze domestiche, in effetti, hanno raggiunto cifre esorbitanti, complice anche la difficile situazione politica internazionale.

Per tale ragione, il Governo Draghi ha di recente apportato delle modifiche al cosiddetto bonus sociale. Si tratta della misura pensata per agevolare le famiglie italiane e sostenerle nel pagamento delle utenze.

Oltre ad aver ampliato la platea dei beneficiari per tutto il 2022, sono state apportate modifiche anche alle cifre (in aumento, ovviamente).

Ma il bonus sociale gestito dallo Stato insieme all’ARERA è solo una delle tante agevolazioni per contrastare il caro bollette.

Pensiamo ad esempio al bonus IREN, ma anche ad altre agevolazioni locali. In questo articolo, ci occuperemo per l’appunto di un bonus bollette attivo a livello locale.

I fortunati residenti in un determinato Comune italiano potranno fruire di un contributo pari a ben 500 euro totali.

Ma attenzione: la misura è attualmente in scadenza!

Nuovo bonus bollette: scadenza prorogata, ma è molto vicina!

Prima di analizzare i dettagli e le caratteristiche peculiari di questo bonus bollette che concederà ai suoi beneficiari uno sconto da 500 euro, partiamo con una news.

La misura in questione ha di recente subito una proroga.

Ma andiamo per ordine: la misura alla quale ci riferiamo è un bonus bollette attivo a livello comunale, per la precisione nel Comune di Verona.

Il contributo comunale da 500 euro per il saldo delle utenze avrebbe dovuto essere disponibile solo fino al 22 maggio 2022.

A sorpresa, però, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare la scadenza del bonus bollette. La nuova data di scadenza ufficiale è adesso fissata al 31 maggio 2022.

Salvo ulteriori proroghe dell’ultimo minuto (che, però, al momento non sono previste), i potenziali richiedenti avranno tempo fino alle ore 24 di tale data per accedere alla misura.

Bonus bollette da 500 euro: come funziona la misura

Adesso che abbiamo chiarito i termini del bonus bollette del Comune di Verona, occupiamoci del suo funzionamento.

Il bonus è stato approvato dal Comune con la Deliberazione 343/2022. Per sostenere il pagamento delle utenze domestiche dei residenti, la Giunta comunale ha stanziato un fondo da ben 800.000 euro. Il denaro sarà da ripartire ai nuclei familiari in particolare disagio economico.

In linea generale, il bonus bollette da 500 euro sarà accessibile agli utenti senza limiti di età. Ma è stato chiaramente confermato dal Comune che verrà data precedenza agli over 65.

Dunque, i nuclei familiari con un elemento che abbia 65 o più anni d’età verranno favoriti rispetto a tutti gli altri nuclei.

Bonus bollette: chi può ottenere i 500 euro?

Non si tratterà, poi, di una misura concessa a tutti: il bando comunale ha stabilito degli specifici requisiti di accesso al bonus bollette da 500 euro.

Innanzitutto, è stato stabilito un limite ISEE. Infatti, la misura per contrastare il caro bollette pensata dal Comune di Verona ha una caratteristica: è accessibile solamente alle famiglie economicamente disagiate.

Il tetto massimo ISEE presentabile per avere accesso alla misura è stato fissato a 15.000 euro massimi.

Superata questa soglia, non si avrà diritto al bonus in questione.

Altro requisito, quasi scontato, riguarda la residenza della famiglia richiedente. Trattandosi di un’agevolazione locale, solamente i residenti all’interno dei confini comunali di Verona possono effettuare richiesta per il bonus bollette da 500 euro.

La residenza a Verona deve precedere la data della pubblicazione del bando. Dunque, il richiedente deve risultare regolarmente residente a Verona alla data del 6 maggio 2022.

Possono accedere al contributo non solo i cittadini italiani, ma anche quelli comunitari ed extracomunitari. In questo caso, però, il bonus bollette è concesso ai soggiornanti di lungo periodo, con regolare permesso di soggiorno annuale.

Ricordiamo, per concludere l’analisi dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari, che non ci sono particolati limiti di età. Ogni cittadino maggiorenne può dunque richiedere il bonus bollette.

Tuttavia, una volta chiuse le domande, il Comune provvederà a stilare una graduatoria, dando la precedenza ai nuclei con almeno un over 65 al loro interno.

Come presentare domanda per il bonus bollette in scadenza

Cerchiamo adesso di capire come si presentano le domande per accedere al bonus bollette da 500 euro concesso dal Comune di Verona.

La procedura per accedere all’agevolazione è totalmente automatizzata: la domanda va inviata online, utilizzando il sito ufficiale del Comune di Verona.

Prima di avviare la procedura di domanda, sarà opportuno procurarsi preventivamente la documentazione necessaria.

Innanzitutto, andrà ovviamente consegnato un modello ISEE in corso di validità, per attestare il rispetto del limite di 15.000 euro.

In secondo luogo, vengono richieste altre documentazioni, necessarie per l’assegnazione del bonus bollette con preventivo inserimento in graduatoria.

Innanzitutto, viene richiesta la presentazione dell’estratto conto familiare per attestare l’effettivo disagio economico della famiglia richiedente.

In ultimo, andranno inoltrate anche tutte le bollette saldate dalla data del 1° ottobre 2021 alla data del 30 aprile 2022.

Ovviamente, andranno anche allegati il documento di identità del richiedente (che deve coincidere anche con l’intestatario delle bollette allegate) e il permesso di soggiorno in caso di richiedente straniero.

C’è un dettaglio da ricordare: il bonus bollette è concesso alle famiglie una sola volta. Questo significa che è concesso l’invio di una sola domanda.

Eventuali irregolarità porteranno alla decadenza del diritto di percepire l’agevolazione.

Se la domanda andrà a buon fine, il bonus da 500 euro verrà erogato come rimborso al metodo di pagamento indicato in sede di richiesta.

Termine ultimo per l’invio della domanda è il 31 maggio 2022.

Bonus bollette 2022: composizione e pubblicazione della graduatoria

Una volta registrate le domande per il bonus bollette, verrà elaborata la graduatoria per l’assegnazione dei 500 euro.

Tale graduatoria non servirà per calcolare il contributo economico da erogare: infatti, il bonus bollette veronese sarà uguale per tutti. Avrà infatti un importo da 500 euro.

Il motivo per cui verrà stilata la graduatoria è molto più semplice: servirà per scoprire chi saranno gli aventi diritto a poter beneficiare dell’agevolazione contro il caro bollette.

Si terrà conto dell’ISEE presentato, dando precedenza, ovviamente, ai redditi più bassi.

Tutte le famiglie con un anziano over 65 regolarmente inserito in nucleo familiare, poi, avranno precedenza sugli altri nuclei familiari.

Nel caso di problemi relativi a mancanza di fondi disponibili, verrà disposto un ultimo criterio di precedenza. Verranno cioè favoriti i nuclei familiari che non hanno fruito, nel 2021, di altre agevolazioni promosse dal Comune di Verona (quali ad esempio il contributo canone di locazione).

In ultimo, ricordiamo agli interessati che il bonus bollette da 500 euro è perfettamente compatibile con altri contributi statali.

In altra parole, può essere cumulato senza alcun problema coi bonus sociali concessi da ARERA e con altri incentivi statali volti a contrastare la povertà.