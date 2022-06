Bonus bollette attivi e richiedibili anche a giugno 2022. Per fronteggiare i rincari di luce e gas, il Governo ha dato l’ok ad una serie di agevolazioni studiate per venire incontro alle famiglie a basso reddito ISEE: si potranno risparmiare complessivamente fino a 600 euro. Ecco a chi spetta lo sconto in bolletta e come richiederlo subito. Ecco le ultime novità.

Bonus bollette attivi e richiedibili anche a giugno 2022. Per fronteggiare i rincari di luce e gas, il Governo ha dato l’ok ad una serie di agevolazioni studiate per venire incontro alle famiglie a basso reddito ISEE: si potranno risparmiare complessivamente fino a 600 euro. A chi spetta lo sconto in bolletta? Scopriamo insieme le ultime novità.

L’aumento dei prezzi dei beni di consumo, l’impennata dei prezzi del carburante (benzina, diesel, GPL) e il caro bollette luce e gas continuano a tormentare le tasche degli italiani. Superata l’emergenza pandemica, la crisi economica causata dalla Covid-19 non si arresta.

Ad esasperare ancor più gli animi degli italiani sono gli aumenti degli ultimi mesi dovuti ad un’altra emergenza, questa volta non sanitaria, con cui l’intera Europa si trova a dover fare i conti: il conflitto Russia Ucraina.

In questo scenario dominato dalla carenza di materie prime che ne giustifica i rincari, i Bonus introdotti dal Governo rappresentano una vera e propria manna dal cielo per migliaia di famiglie italiane costrette a stringere la cinghia per arrivare a fine mese.

Far quadrare i conti non è facile e molto spesso a rimetterci sono i consumi che, per forza di cose limitati, impediscono la ripresa dell’economica italiana tanto decantata.

Fortunatamente, i Bonus bollette sono visti dagli italiani come delle vere e proprie ancore di salvezza, a maggior ragione quelli che sono stati introdotti dall’esecutivo Draghi per ammortizzare gli aumenti vertiginosi di luce e gas.

Ecco perché nel corso dell’articolo forniremo una panoramica delle agevolazioni introdotte in tal senso, prendendo in considerazione le ultime novità emerse dal pacchetto delle misure volto a fronteggiare il caro bollette.

Una rassegna dei Bonus bollette aggiornata a giugno 2022 che offrono agli italiani uno sconto complessivo di 600 euro, sulla base della soglia ISEE del richiedente, nel rispetto di specifici requisiti.

Vediamo subito quali sono le condizioni da soddisfare per accedere al beneficio e quali passi compiere per ottenere fino a 600 euro di sconto direttamente in bolletta.

Bonus bollette, fino a 600 euro di sconto per tutti: in cosa consiste

Prima di vedere quali sono i Bonus bollette attivi e richiedibili a giugno 2022, che garantiscono agli italiani un risparmio complessivo di 600 euro, occorre fare qualche passo indietro nel tempo per chiarire alcuni punti.

In realtà, non si deve allo scenario economico attuale l’introduzione dei Bonus sociali. La normativa italiana ha dato l’ok ai Bonus bollette già da tempo, garantendo fin da subito uno sconto in bolletta alle famiglie a ISEE basso che si trovano ad affrontare un disagio fisico o economico.

L’obiettivo alla base della loro introduzione è abbastanza semplice: l’esecutivo punta per questa via a sostenere economicamente i nuclei familiari con maggiori difficoltà, impossibilitati a pagare le spese per la fornitura di luce e gas.

Bonus bollette, 600 euro di sconto per tutti: quali sono i Bonus attivi a giugno 2022

Con il recente Decreto Aiuti, contenente misure urgenti per favorire il contenimento dei costi di luce e gas, il Governo Draghi ha inteso rafforzare i Bonus Bollette già attivi introducendo un nuovo Bonus richiedibile fino al prossimo 30 settembre. Finanziato con un nuovo stanziamento economico appositamente pensato dall’esecutivo.

Non solo, molte più famiglie potranno godere del Bonus bollette di 600 euro essendo stata allargata di recente la platea dei beneficiari, grazie ad alcuni ritocchi fatti sulla soglia ISEE per essere ammessi a beneficio: si passa da 8.265 euro a 12.000 euro.

Tale sconto, previsto nel decreto Bollette, troverà applicazione fino alla fine del 2022. Nessuna modifica si ravvisa invece per la soglia ISEE delle famiglie numerose, obbligate a non superare il limite reddituale di 20.000 euro.

In virtù della crisi energetica verificatasi sul finire dello scorso anno e protratta al 2022, l’ARERA ha optato per la posticipazione della rivisitazione annuale degli importi dei Bonus bollette 2022 ai trimestri successivi. Motivo per cui, rimane inalterato il valore del Bonus bollette di giugno 2022.

Ma chi sono i beneficiari del Bonus bollette 600 euro di giugno 2022? Scopriamolo insieme.

Bonus bollette, 600 euro complessivi di sconto: a chi spetta il Bonus luce per disagio economico e fisico

Prima di soffermarci sui beneficiari dei diversi Bonus bollette che insieme garantiscono uno sconto di 600 euro a giugno 2022, occorre fare una premessa: i Bonus luce e gas si dividono in tre tranche.

Il Bonus bollette per disagio economico assicura una riduzione massima di 199,29 euro, partendo da un minimo di 141,05 euro, il Bonus gas per disagio economico uno sconto massimo di 146,51 euro (tetto minimo 28,21 euro), il Bonus bollette luce per disagio fisico un massimo di 257,53 euro (minimo 83,72 euro).

Sommando tutti gli importi massimi si ottiene il Bonus bollette da 600 euro a cui si potrà accedere dal mese in corso. Ma partiamo dal Bonus bollette per il disagio economico e fisico.

A giugno 2022 potranno fare richiesta per i Bonus bollette luce tutte le famiglie che versano in condizioni economiche difficili o con all’interno componenti affetti da particolari malattie croniche, se rispettati una serie di requisiti. Quali?

L’ISEE del richiedente non dovrà oltrepassare la soglia dei 12.000 euro. Il limite ISEE aumenta a 20.000 euro solo per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Per accedere al Bonus bollette luce per disagio fisico è necessaria la presenza all’interno della famiglia di un componente affetto da patologie gravi che richiedono l’utilizzo di apparecchi sanitari salvavita ad alto consumo elettrico.

Bonus bollette da 600 euro: come ottenere lo sconto a giugno 2022

Il Bonus bollette da 600 euro (luce e gas) non necessità di domanda. Tutti i cittadini potranno usufruire dello sconto già a giugno 2022 presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), utile al calcolo dell’ISEE, al CAF di fiducia, tramite sito internet dell’INPS o al Comune di residenza.

Le famiglie interessata al Bonus bollette per disagio economico riceveranno lo sconto direttamente in bolletta. Una voce specifica indicherà l’ammontare della riduzione ottenuta.

Chi dispone invece di una fornitura di gas condominiale riceverà il Bonus bollette sotto forma di bonifico domiciliato, da prelevare presso gli uffici di Poste Italiane.

La domanda è obbligatoria per la parte del Bonus bollette luce da 600 euro riguardante il disagio fisico. Cumulabile con il Bonus bollette per disagio economico, si potrà ottenere solo dietro presentazione del certificato ASL che certifichi la sussistenza della grave patologia di salute e la necessità di utilizzare dispositivi medicali per la sopravvivenza.

Serve poi il codice fiscale e il documento di identità del malato o del richiedente se il primo è impossibilitato a produrre domanda. La stessa va consegnata al CAF o al Comune di residenza.

Bonus bollette, 600 euro di sconto a tutti: ecco gli importi di giugno 2022

Scomponiamo gli importi del Bonus bollette 600 euro in base all’agevolazione richiesta. Come reso noto dall’ARERA, il Bonus bollette luce per disagio economico, per il trimestre aprile-giugno 2022, comporta una riduzione in bolletta articolata sulla base della composizione numerica del nucleo familiare.

Nello specifico, una famiglia in difficoltà composta al massimo da due componenti avrà diritto ad uno sconto di 141,05 euro (46,50 euro al mese). Da 3 ai quattro membri la riduzione in bolletta aumenta a 170,17 euro (56,10 euro al mese di risparmio), superata la soglia di quattro l’importo massimo previsto di 199,29 euro (65,70 euro).

Tali importi comprendono tanto il Bonus bollette ordinario, tanto quello introdotto dal Decreto Aiuti.

Diverso è lo sconto previsto per il Bonus bollette gas dovuto al disagio economico.

L’importo va da un minimo di 28,21 auro fino ad un massimo di 146,51 euro, calcolato prendendo in considerazione la composizione numerica della famiglia, la zona climatica di appartenenza e l’uso che si fa della risorsa.

Gli importi del Bonus bollette di giugno 2022 per chi ha un disagio fisico sono articolati in fasce di consumo.

Da 0 fino a 600 kWh/anno (fascia media) si godrà di uno sconto variabile da un minimo di 83,72 euro (fino a 3 kW di potenza) ad un massimo di 146,51 euro (oltre i 4,5 kW di potenza).

Nella fascia alta (più di 1.200 kWh/anno di consumo), il Bonus bollette varierà da un minimo di 202,02 euro (fino a 3kW di potenza) ad un massimo di 257,53 euro (oltre i 4,5 kW di potenza).