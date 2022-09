In questo caso, parliamo di un intervento di cui potranno beneficiare coloro che risiedono sul territorio campano. La Regione, infatti, ha stanziato circa 400 milioni di euro, mettendo a disposizione di famiglie e imprese nuovi aiuti da richiedere in questo difficile periodo di rincari.

In arrivo un nuovo bonus per le bollette dell’acqua in favore di cittadini e famiglie. Un aiuto ulteriore che va ad aggiungersi alle misure varate (e in arrivo) dal governo su tutto il territorio nazionale.

In questo caso, parliamo di un intervento di cui potranno beneficiare coloro che risiedono sul territorio campano. La Regione, infatti, ha stanziato circa 400 milioni di euro per contrastare il caro energia, mettendo a disposizione di famiglie e imprese nuovi aiuti da richiedere in questo difficile periodo di rincari.

Sono ben 11 i nuovi interventi che serviranno a tendere una mano tanto ai cittadini quanto alle aziende, dagli aiuti economici per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti ai contributi a integrazione dei canoni di locazione, fino alle misure straordinarie a copertura degli extra costi energetici che le imprese campane si sono trovate a sostenere.

In più, come già accennato, la Regione si farà carico degli aumenti per la depurazione. Costi che, in mancanza di questo intervento, sarebbero ricaduti sui cittadini.

Bonus bollette dell’acqua nel Piano della Regione Campania al fianco di famiglie e imprese

Sono tempi bui per le famiglie e per le imprese italiane che pensavano, grazie all’allentamento delle misure restrittive per i contagi da Covid-19, di poter tornare alla normalità.

Così non è stato: lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenze delle sanzioni alla Russia hanno aggravato difficoltà economiche preesistenti. Famiglie e imprese fanno, oggi, i conti con rincari e aumenti, non solo sulle bollette per le utenze domestiche (luce, gas e acqua), ma anche sulla benzina, sui vestiti, sui generi alimentari.

Ecco perché, oltre agli aiuti messi in campo dal governo, e dai prossimi interventi attesi per contrastare il caro energia, alcune Regioni stanno stanziando risorse per mettere a disposizione dei residenti un maggior numero di sostegni economici.

È ciò che ha fatto anche la Regione Campania che ha varato il Piano da 400 milioni di euro, consultabile sul sito.

La Regione ha pensato a sostegni economici per gli studenti, con l’erogazione di borse di studio per i meritevoli e abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico, sostegni economici per le famiglie, con voucher per l’attività sportiva dei ragazzi e per il pagamento della retta degli asili nido e sostegni in favore delle imprese.

Ecco che si presenta, ora, la possibilità di risparmiare sulle bollette. A rientrare tra le misure attivate dalla Regione Campania, infatti, una sorta di nuovo bonus per le bollette dell’acqua volto ad alleggerire le spese da parte di cittadini e famiglie residenti.

Non si tratta, infatti, di un vero e proprio bonus, bensì di un beneficio indiretto. Grazie all’intervento da parte della Regione, i cittadini non dovranno subire ulteriori rincari derivanti dall’aumento dei costi energetici del servizio idrico.

Leggi anche: Bonus sport, corsa alle domande per avere fino a 1.600€ a famiglia

Bonus bollette dell’acqua in Campania: come funziona e quali sono i benefici

Quando si parla di bonus si tende spesso a pensare a contributi economici che vengono erogati direttamente sui conti corrente dei beneficiari.

Non è il caso, però, del bonus per le bollette dell’acqua della Regione Campania. Non si tratta, infatti, di un importo da ottenere in seguito alla presentazione di un’istanza, bensì di una misura che indirettamente andrà ad alleggerire le bollette dei residenti.

La misura ha l’obiettivo di mitigare gli effetti dell’incremento generalizzato nei costi di gestione del servizio idrico, il quale è dovuto a due fattori:

• i maggiori oneri che derivano dall’attuazione del piano di adeguamento alle direttive europee e nazionali per la depurazione delle acque reflue;

• l’aumento delle spese energetiche destinate alla gestione degli impianti depurativi.

In sostanza, dunque, l’intervento coinvolge i gestori degli impianti di depurazione. Allo stesso tempo, a beneficiare di tale misura saranno proprio le famiglie e i cittadini che risiedono sul territorio, sui quali si sarebbero abbattuti i costi per la depurazione e distribuzione delle risorse.

Leggi anche: Bonus asilo nido 2022 in Campania: 3.000 euro alle famiglie

Come ottenere il bonus bollette dell’acqua della Regione Campania

Trattandosi di una misura indiretta, il nuovo bonus bollette dell’acqua non richiede, da parte dei cittadini, l’invio di una specifica istanza per l’ottenimento del beneficio.

Sostanzialmente, l’intervento servirà, da un lato, a mitigare l’incremento dei costi di gestione delle imprese idriche per gli interventi di adeguamento, dall’altro, e per effetto di tale sostegno, a non far ricadere gli aumenti sulle bollette delle famiglie residenti in Campania.

I cittadini, quindi, beneficeranno di questo intervento in automatico, dal momento che l’aumento dei costi sarà gestito dalla stessa Regione. Un aiuto fondamentale che si aggiungerà a quelli previsti dal governo, su tutto il territorio nazionale, per alleggerire le bollette per le utenze domestiche.

Come si legge nel Piano, la misura, con uno stanziamento di 23 milioni di euro, arriverà presto e dovrebbe essere avviata già a partire da questo autunno.