Buone notizie per i lavoratori dipendenti: il bonus bollette di 600 euro e il bonus benzina di 200 euro sono tra loro compatibili e si potranno ottenere entrambi. Risultato? Fino a 800 euro in più in busta paga. Andiamo a scoprire le ultime novità in merito.

Bonus bollette e bonus benzina sono cumulabili: fino a 800 euro in più in busta paga

I lavoratori dipendenti posso gioire perché è arrivata la conferma che il bonus bollette e il bonus benzina sono cumulabili e porteranno aumenti che toccheranno gli 800 euro.

La notizia è stata data in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate che ha voluto chiarire alcuni punti sui bonus introdotti per i lavoratori dipendenti che dovranno essere corrisposti direttamente in busta paga.

Lo scopo di ambedue i sostegni, l’uno di 600 euro e l’altro di 200 euro, è quello di aiutare i cittadini ad affrontare il periodo complicato contraddistinto dall’aumento dei prezzi di beni e servizi e dalla crisi energetica, che ha portato le bollette di luce e gas a livelli mai raggiunti prima.

Occorre, infatti, ridurre la pressione fiscale sugli stessi lavoratori dipendenti, in particolare in relazione al cuneo fiscale che, ricordiamo, non è altro la differenza tra l’importo lordo (che comprende anche tutte le imposte Irpef e i contributi Inps che sono sostenuti dalla stessa impresa) e l’importo netto che lo stesso dipendente riceve in busta paga dal proprio datore di lavoro.

Andiamo a scoprire le ultime novità sui due bonus.

Bonus bollette 600 euro e bonus benzina 200 euro cosa afferma l’AdE

Sulla compatibilità e cumulabilità dei due sostegni, il bonus bollette di 600 euro e il bonus benzina di 200 euro, si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E dello scorso venerdì 4 novembre 2022.

Nello specifico, nel documento l’AdE ha puntualizzato due aspetti fondamentali sui “nuovi” sostegni in busta paga:

l’innalzamento dell’importo del bonus bollette da 258,23 euro a 600 euro





la coesistenza di due misure differenti tra loro, ma complementari





la compatibilità del bonus bollette e del bonus benzina





il limite massimo di cumulabilità dei due differenti sostegni

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto era previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, dunque l’importo massimo erogabile per il cosiddetto bonus bollette, è passato da 258,23 euro a 600 euro e potrà essere utilizzato - appunto - per rimborsare il lavoratore dipendente per i costi sostenuti per pagare le spese del gas e dell’energia elettrica.

Prima di procedere, però, vogliamo sottolineare che i 600 euro non dovranno essere sommati ai 258,23 euro, ma sono solo il nuovo limite massimo di rimborso esentasse per le bollette erogabile in busta paga.

Bonus bollette di 600 euro

In breve, quando sentiamo parlare del bonus bollette del valore di 600 euro che può essere corrisposto ai lavoratori dipendenti, occorre ricordare che è un sussidio economico in termini di fringe benefit che sostituisce nella sua interezza il vecchio limite dei 258,23 euro.

È importantissimo evidenziare nuovamente che l’importo massimo esente da tassazione per il bonus bollette è pari a 600 euro. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio:

quando il datore di lavoro eroga il bonus bollette in busta paga con il suo valore massimo di 600 euro , il lavoratore dipendente percepisce tutti i 600 euro, senza che si debbano pagare tasse sugli stessi;





, il lavoratore dipendente percepisce tutti i 600 euro, senza che si debbano pagare tasse sugli stessi; quando il datore di lavoro, invece, corrisponde al lavoratore dipendente un importo più alto, come 700 euro, l’intera somma erogata in busta paga viene tassata, dunque, non solo la parte eccedente i 600 euro (che in questo caso è pari a 100 euro). In questo modo il dipendente percepisce circa la metà dell’importo.

Bonus benzina di 200 euro, cumulabile con il bonus bollette

Nella medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le due misure, il bonus benzina e il bonus bollette sono tra loro dei sostegni diversi e autonomi. L’Ade ha poi dichiarato, nel terzo punto della circolare, a pagina 9:

Ne consegue che [...] i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ricordiamo che anche il bonus benzina, se erogato in misura maggiore al limite dei 200 euro sarà tassato nella sua interezza.

Come avere i sostegni in busta paga

Concludiamo sottolineando che per ottenere ambedue i sostegni in busta paga i lavoratori non dovranno presentare alcuna domanda, ma gli importi potranno essere corrisposti unicamente per volontà dello stesso datore di lavoro, anche ad personam.

