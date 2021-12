Il Governo ha deciso di stanziare, per il prossimo anno, un ulteriore contributo di 1,8 miliardi funzionale a contrastare l’incremento delle bollette: andrà così a raddoppiare la dotazione iniziale di 2 miliardi. La politica di contrasto al caro bollette, che la settimana scorsa aveva perso per strada i 270 milioni del contributo di solidarietà, guadagna così oggi un altro importante incremento.

Il provvedimento che è stato varato ieri pomeriggio dal Cdm anticiperà al 2021 spese che erano state previste per il prossimo anno. Infatti, adottando questa modalità tecnica, sui conti del 2022 si sono aperti nuovi spazi, che serviranno appunto a finanziare la lotta al caro-bollette e il taglio una tantum ai contributi.

Sostanzialmente il decreto approvato ieri vale circa 3,3 miliardi, che si trasferiranno appunto dal 2022 a quest’anno. Di questi, 1,85 miliardi andranno ad incrementare il fondo 2021 destinato all’acquisto di vaccini e farmaci contro il Covid-19. Altri (1,4 miliardi) serviranno, invece, per il fondo di Rete ferroviaria italiana, che li utilizzerà anche per alleggerire la propria esposizione nei confronti del sistema bancario.

I restanti 50 milioni saranno destinati al finanziamento delle attività aggiuntive che sono state assegnate, per controlli e rispetto adozione delle misure anti-pandemia, assegnati a Polizia e forze dell’ordine. Una quota marginale di queste risorse verrà ad essere assegnata alla Polizia locale che pur essendo da mesi in prima linea a svolgere delle delicate verifiche fin ad oggi è stata trascurata dagli aiuti statali.

Bonus bollette: Da dove provengono i fondi stanziati dal decreto

A rendere possibile questi rifinanziamenti saranno le risorse rilevate nelle pieghe del bilancio, ossia tutti quei risparmi che fanno riferimento ad uscite preventivate in questo nuovo anno di emergenza ma non sono state effettuate. Fra queste risulta la nuova tornata di mancate spese per i contributi a fondo perduto alle partite Iva che sono state colpite dagli effetti del coronavirus sul sistema economico.

Fra questi, 300 milioni erano destinati agli aiuti sulle perdite di fatturato, come prevedeva il primo decreto Sostegni del governo Draghi; gli altri 815 sono non sono stati, invece, utilizzati all’interno dei 4,4 miliardi previsti per il contributo legato cioè alla flessione dei risultati d’esercizio delle imprese.

Dai fondi per l’aiuto-ponte ai lavoratori autonomi che quest’anno ha anticipato l’assegno unico ai figli a regime da marzo 2022 arrivano invece 497 milioni. Altri 200 sarebbero, invece, presi da fondo per la disabilità che è stato istituito dalla legge di bilancio 2020 ma mai attivato.

Un altro miliardo viene pescato dai fondi speciali destinato ai residui passivi perenti, e a completare il quadro intervengono le risorse prese dagli avanzi per la Cassa integrazione straordinaria e il cashback.

Bonus bollette: come verranno utilizzate le risorse

Il 54% dei 3,3 miliardi liberati e stanziati ieri per il 2022, quindi 1,8 miliardi, andranno destinati al capitolo relativo alle bollette, andando ad aggiungersi ai 2 già previsti in manovra. Si andranno, quindi, a tradurre in pratica gli annunci delle scorse settimane, sui 500 milioni seguiti da altri 300 da destinare al caro-energia, e si aggiungerà al conto un nuovo miliardo.

Cifre molto superiori ai 270 milioni ipotizzati con il contributo di solidarietà proposto da sindacati e Pd con il quale si sarebbe andato ad azzerare i mini-risparmi fiscali offerti dalla nuova Irpef ai redditi superiori ai 75mila euro lordi. E che, inoltre, sarebbe arrivato a rate mensili inferiori a 25 milioni, a partire da marzo prossimo, in linea con il meccanismo operativo della nuova Irpef.

L’operazione saltata ha generato lo scontro con i sindacati che ha portato, successivamente, all’annuncio dello sciopero generale da parte delle due sigle (Cgil e Uil) e al quale si è dissociata la Cisl. Per venire incontro alle richieste dei sindacati, poi, il governo ha dovuto proporre la decontribuzione per i redditi medi e bassi, finanziata con gli altri 1,5 miliardi presenti nel nuovo decreto.

Un ulteriore novità del provvedimento chiarisce la mancata applicazione delle verifiche preventive circa la fedeltà fiscale ai pagamenti dei contributi a fondo perduto. Quindi, di conseguenza, potranno andare anche a chi ha debiti con il Fisco, senza andare ad incappare nel blocco previsto dalle regole ordinarie quando l’assegno della Pa supera i 5mila euro.

Bonus bollette: il silenzio di Draghi sullo sciopero di Cgil e Uil

Nessun accenno da parte del premier allo sciopero che è stato indetto da Cgil e Uil né di prossimi incontri con i sindacati a Palazzo Chigi. La Cisl ha preso le distanze dalla decisione delle altre due sigle proponendo un dialogo costruttivo e non una possibile frizione nei rapporti.

Certo che la decisione assunta ieri dal governo aiuterà comunque ad accorciare le distanze. Il premier Draghi, ancora una volta, ha lasciato che siano le decisioni del suo esecutivo a dare le risposte. Come destinare, in modo inaspettato, risorse a disposizione per calmierare il caro bollette soprattutto per le famiglie e le fasce più deboli.

A riguardo va ricordato che il tema delle bollette era stato sollevato anche da alcuni partiti della maggioranza e su tutti Matteo Salvini per conto della Lega. Il decreto messo a punto ieri da Draghi assieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, consentirà quasi di raddoppiare le risorse inizialmente destinate alla riduzione dei prezzi di gas ed energia.

Un’operazione contabile ma che avrà un impatto politico significativo perché consentirà di finanziare anche il miliardo e mezzo di decontribuzione per i redditi bassi deciso dal premier (come richiesto anche dei sindacati).

Secondo il centrosinistra, infatti, la manovra andrà ad introdurre una riduzione delle tasse per i lavoratori, mai vista prima, e rappresenta un passo importante in un cammino che sarà necessario proseguire continuando a supportare i ceti più deboli, provati anche da alla pandemia, per i quali sarà importante anche riprendere il dialogo con i sindacati.

Sindacati: l’esclusione di alcuni settori dimezza lo sciopero

La commissione di Garanzia è intervenuta a dimezzare l’impatto sui servizi pubblici essenziali dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Si è infatti fatto presente come l’agitazione non rispettasse il periodo di franchigia durante il quale non possono essere proclamati scioperi.

Nel caso delle Poste i Garanti hanno ricordato ai due sindacati che la regolamentazione nel servizio postale esclude ogni azione di mobilitazione nei giorni di pagamento dell’Imu (cade il 16 dicembre), mentre per quanto riguarda il settore dell’Igiene ambientale l’accordo nazionale stipulato dagli stessi sindacati stabilisce che non possano essere effettuati scioperi dal 15 dicembre al 6 gennaio.

In parecchi altri settori (trasporto ferroviario, aereo, marittimo, istituti di vigilanza oggetto di proteste settoriali, rientrate invece nell’igiene ambientale dopo l’accordo sul rinnovo contrattuale) lo sciopero generale non rispetta, invece, la regola che impone il rispetto dell’intervallo di tempo di 10 giorni che deve trascorrere tra l’effettuazione di due astensioni dal lavoro. Va segnalato , inoltre, che nella sanità gli stessi sindacati avevano escluso lo stop.

Cgil e Uil hanno comunque voluto confermare lo sciopero, comunicando che verrà svolto nel rispetto della normativa richiamata dalla delibera della commissione. Lo sciopero indetto per protestare contro le decisioni del governo nella legge di Bilancio sarà accompagnato dalla manifestazione nazionale che si terrà a Roma, in piazza del Popolo e in contemporanea da altre quattro manifestazioni interregionali a Milano, Bari, Palermo e Cagliari.

La Cisl si è dissociata ed ha indetto una manifestazione per sabato a Roma. Il sindacato vorrebbe consolidare i risultati ottenuti nei tavoli con il governo guardando alla manovra, ma anche con un orizzonte temporale più ampio (riforma del fisco e delle pensioni).

In questo contesto le decisioni che sono state prese ieri dal Cdm sono state accolte molto positivamente dalla Cisl, che già aveva evidenziato il gli importanti passi compiuti sulle bollette (dotazione di 2 miliardi del Fondo a cui si erano aggiunti 800 milioni su richiesta dei sindacati).

C’è preoccupazione per gli effetti dell’inflazione sul potere d’acquisto delle retribuzioni. La Cisl chiederà al governo sensibilità e di produrre un ulteriore sforzo per rafforzare gli stanziamenti perché dovremo affrontare una crisi ancora lunga, dovendo assicurare sostegni concreti alle famiglie in difficoltà soprattutto tra le fasce deboli.

Manovra: in fase di studio la compensazione dei debiti

Sui tavoli del governo è in fase di studio avanzato una norma con la quale si potrà portare ad una compensazione per i contribuenti che hanno già un debito con lo Stato, l’Inps o gli enti territoriali. L’obiettivo è un potenziamento automatico della riscossione, che porti ad una compensazione che andrebbe ad inglobare questi debiti nel credito d’imposta o nei rimborsi che sono da riconoscere al contribuente, andando ad alleggerirli.

In sostanza, se il contribuente avesse un credito di mille euro, generato ad esempio da una detrazione riconosciuta nel 730 o da un debito di 300 euro, per una cartella erariale ma anche perché non ha pagato una multa o una rata Tari al proprio Comune, si vedrebbe tagliare il beneficio a 700 euro.

La normativa che introduce il nuovo articolo nel Testo unico della riscossione (Dpr 602), ha ultimato il suo iter per l’istruttoria tecnica ed è pronta ad entrare nella legge di bilancio. Ovviamente, andrà cercata l’intesa politica su un meccanismo antievasione potente, che dà un’arma automatica alla riscossione e toccherà, quindi, un tema particolarmente delicato nella composita maggioranza a sostegno del governo Draghi.

Inoltre, il meccanismo di compensazione automatica lo si vuole introdurre prima che l’Erario o un ente locale riconosca un credito d’imposta o un rimborso al contribuente, rappresenta quindi anche una forma di razionalizzazione nella gestione delle famose tax expenditures.

Resteranno esclusi dalla compensazione i debiti iscritti a ruolo per i quali il contribuente ha ottenuto dall’agenzia Entrate-Riscossione una sospensione o una rateizzazione dei pagamenti. Ad ogni modo saranno comunque esclusi dal taglio rimborsi i ruoli inferiori ai 100 euro.

Obiettivo della norma è combattere l’evasione da riscossione ma anche il nuovo meccanismo consentirebbe al contribuente di non vedersi attivare le procedure esecutive come i pignoramenti per recuperare il credito vantato dallo Stato o dagli enti locali, e caricare l’addebito delle spese prodotte dalla procedura.